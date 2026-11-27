Pravděpodobné sestavy: Slavia s Kačorem v základu, vrátí se Sochůrek? A co Plzeň?
Ve fotbalové Chance Lize je na programu šestnácté kolo. Slavia se představí doma proti Baníku Ostrava, Plzeň po velké výhře nad Benfikou jede na Zbrojovku a Spartu po kolapsu s Alkmaarem čeká výjezd do Zlína. Jak by měly vypadat základní jedenáctky jednotlivých týmů? Projděte si všechny pravděpodobné sestavy v tradičním článku deníku Sport a webu iSport.
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- Pro Artis je Slovácko jediným týmem, se kterým se v rámci ligy (baráže) setkal víckrát než jednou. Doma s ním na konci minulé sezony padl 1:4.
- Slovácko zaznamenalo dvě výhry v řadě, tři vítězství se mu naposledy podařila na jaře 2022. Podobně mělo od té doby nakročeno ve dvanácti případech.
- Boleslav si drží ohromující domácí fazónu, inkasovala jen dvakrát a podruhé v historii všech sedm utkání vyhrála. V sezoně 2019/20 jich vyhrála osm.
- Od svého prvního gólu za Sigmu chyběl Václav Sejk v základní sestavě v pěti utkáních. Hanáci vyhráli jen jeden (s Karvinou), tři z nich prohráli.
- Teplickým i přes dobré výsledky jde dolů obrana. V posledních třech zápasech inkasovali vyšší xG (8) než za předchozích šest zápasů celkem (7,6).
- Slovan drtí soupeře především ve druhé půli, jeho 79 % gólů po poločase je nejvyšší v lize. Teplice zase dostávají nejvyšší podíl gólů (61 %) v první půli.
- Votroci drží proti Pražanům na domácím hřišti už čtyřzápasovou šňůru bez prohry. Ve všech těchto utkáních pokaždé vstřelili po dvou gólech.
- Jan Matoušek si může připsat svůj dvoustý ligový start. Proti Hradci se ale v nejvyšší soutěži trefil v osmi utkáních jen jednou, v květnu 2025.
- Slavia se bude muset obejít bez devíti zraněných hráčů. Ti, kteří ale proti Baníku skórovali v úvodu sezony (Zima, Chytil, Nowak, Ayaosi) jsou zdraví.
- Setkávají se týmy s nejlepší obranou dle inkasovaných očekávaných gólů (13 xG) a nejhorší (31 xG). Ostravané proti Slavii neskórovali už tři roky.
- Jablonec je ve střelecké letargii – nevyhrál čtyři zápasy v řadě, neskóroval ve dvou. Lamine Jawo má z hráčů v lize, kteří ještě nedali gól, nejvíce střel (22).
- Pardubicím se venku daří, dokonce tam sbírají víc bodů než doma (1,25 ku 1,10 na zápas). Historicky nevyhráli víc venkovních utkání než v roce 2026 (8).
- Radoslav Kováč a Martin Svědík se potkají poprvé od února 2024, kdy vedli Slovácko a Pardubice. Brněnský kouč má lepší bilanci (4 výhry, 2 prohry.)
- Plzeň nabrala solidní formu, ale z posledních osmi zápasů skončilo šest výsledkem o gól. Výjimkou je výhra s Baníkem (5:0) a remíza se Spartou (1:1).
- Zlín má nečekaného potenciálního střelce. Jakub Černín zaznamenal z kádru v této sezoně třetí nejvyšší počet střel a druhý nejvyšší počet doteků ve vápně.
- Letenští nevyhráli čtyři venkovní utkání v řadě, navíc v nich vstřelili pouze jednu branku. O tu se v Plzni postaral útočník Brunes, navíc zřejmě po faulu.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|97%
|0%
100%
Sparta Praha
|1%
|0%
93%
Slovan Liberec
|1%
|0%
95%
Viktoria Plzeň
|0%
|0%
85%
14%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
64%
32%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
48%
43%
9%
Jablonec
|0%
|0%
34%
49%
16%
Teplice
|0%
|0%
36%
50%
14%
Hradec Králové
|0%
|0%
16%
48%
36%
Bohemians 1905
|0%
|0%
16%
50%
35%
Pardubice
|0%
|1%
33%
62%
Baník Ostrava
|0%
|1%
26%
70%
Zbrojovka Brno
|0%
|1%
32%
64%
Slovácko
|0%
|7%
93%
Artis Brno
|0%
|12%
96%
Zlín
|0%
|78%
100%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu