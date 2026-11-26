Kováč chválil: Největší výhra kariéry. Kabongo to se mnou nemá jednoduché
Demolice slavné Benfiky Lisabon 4:0 v Plzni rezonovala ještě dlouho po čtvrtečním zápase. Viktoria se dostala v závěru podzimu na vlnu a užívala si báječný večer v Evropské lize. Trenér Radoslav Kováč byl den před svými narozeninami pochopitelně nadšený. „Ale je třeba zůstat nohama na zemi. Za tři dny hrajeme těžký zápas v Brně,“ upozornil západočeský kouč.
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Vyšel vám plán do zápasu zcela podle představ?
„Vždycky tam jsou chyby, ale myslím, že ano. Jsem rád, že jsme zvládli tak těžký zápas a udrželi jsme se pořád ve hře o postup do jarní fáze. Kluci odvedli skvělý výkon, jsem za ně rád, jak to týmově zvládli. Dopadlo to výborně i výsledkově.“
Užíval jste si euforické pocity po výhře?
„Zakřičeli jsme si s fanoušky na hřišti, v kabině proběhl krátký proslov. Můžeme slavit, ale tím, že jsme v lize tam, kde jsme, se musíme zase rychle nachystat na Brno. Tam nás čeká v neděli obrovsky těžký zápas. Jsme za výhru nad Benfikou moc rádi, možná, že nám to dojde později. Teď je potřeba tvrdě pracovat a zůstat nohama na zemi. Jsem hlavně rád za kluky - když takhle budou makat, výsledek by se měl dostavit.“
Je třeba pokračovat a být na sebe nároční
Je to vaše nejcennější výhra trenérské kariéry?
„Určitě, snad ještě nějaké takové přijdou. Uděláme všechno, abychom hráli i příští rok evropské poháry, což je v naší aktuální situaci daleko. Je třeba pokračovat a být na sebe nároční. Abychom poslední zápasy podzimu odehráli co nejlépe, v zimě to v týmu doladili a na jaře byli ještě silnější.“
Ukázal Christophe Kabongo, že když běhá, odmění ho to i v ofenzivní části hry?
„Souhlasím. S Kabem jsme měli promluvu, nemá to se mnou jednoduché. Všichni vidíme jeho potenciál. Pochopil, že práce pro tým nese výsledek. Individuální kvalita je u něj jasná. Pracoval i do defenzivy, byl naším důležitým hráčem. Celý tým musí výborně bránit i útočit. Když pracujete, odměna většinou přijde.“
Pan Šádek není šťastný ze situace, kde se Plzeň nachází
Stihl jste se kochat u akcí Kabonga s Princem Aduem?
„Spíš na ně z lavičky pořád tlačím, aby dál pracovali, třeba šli rychle pod balon při naší ztrátě. Potřebují zůstat v zápase a být aktivní, oba mají tendence z toho vypínat. Když jsou napojení na celý tým, pak jsou to rozdíloví hráči. Dneska to ukázali proti světovému týmu. Kabo měl 2+1 a Adu dal nádherný gól. Věřím, že do zimy budou v takových výkonech pokračovat.“
Pomohla týmu slova Adolfa Šádka, který zdůraznil, že každý v týmu hraje o svou budoucnost v klubu?
„Pan Šádek není šťastný ze situace, kde se Plzeň nachází. Něco tady vybudoval, je to velmi úspěšný člověk. Pro něj je to složitá situace. O pozici tady bojujeme všichni, abychom tady zůstali a ukázali kvalitu. Především dali celé organizaci řád, aby přišly výsledky, kterých Plzeň je zvyklá dosahovat. Uvidíme, co se stane. Sami víte, že za dvě utkání to může vypadat jinak. Musíme zůstat nároční, koncentrovaní. Jsme na dobré cestě, ale za tři dny hrajeme znovu v Brně. Musíme se dobře připravit a zůstat na vlně. Pan Šádek říkal, že je potřeba doručovat nejvyšší kvalitu. Můžete prohrát, ale úplně jinak, než jsme v sezoně prohrávali my.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|5
|5
|0
|0
|13:3
|15
|2
Juventus
|5
|4
|1
|0
|15:5
|13
|3
Ferencváros
|5
|4
|1
|0
|11:3
|13
|4
Leverkusen
|5
|4
|0
|1
|10:1
|12
|5
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|6
Saint Gilloise
|5
|3
|2
|0
|12:4
|11
|7
Besiktas Istanbul
|5
|3
|1
|1
|13:9
|10
|8
Nijmegen
|5
|3
|1
|1
|11:10
|10
|9
Olympiacos
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|10
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|11
Anderlecht
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|12
Crystal Palace
|5
|2
|2
|1
|11:7
|8
|13
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|14
Lyon
|5
|2
|2
|1
|6:7
|8
|15
Hoffenheim
|5
|2
|1
|2
|9:7
|7
|16
Levski
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|17
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|18
Salcburk
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|19
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|20
AC Milán
|5
|2
|0
|3
|8:9
|6
|21
OFI FC
|5
|2
|0
|3
|6:7
|6
|22
Rennais
|5
|1
|3
|1
|5:6
|6
|23
Torreense
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|24
Marseille
|5
|2
|0
|3
|3:6
|6
|25
Celtic
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|26
Omonia Nikósie
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|27
Real Sociedad
|5
|1
|2
|2
|10:6
|5
|28
Celje
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|29
Sparta
|5
|1
|1
|3
|8:10
|4
|30
Jagiellonia
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|31
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|32
Celta Vigo
|5
|1
|0
|4
|5:8
|3
|33
Lillestrøm
|5
|0
|2
|3
|2:10
|2
|34
Lech Poznań
|5
|0
|2
|3
|4:14
|2
|35
Hapoel Be'er Sheva
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|5
|0
|0
|5
|4:16
|0
- Osmifinále
- Play-off