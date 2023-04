Rošáda ve Vyškově: za Trousila angličtinář, rozhodl africký boss

Africký majitel druholigového MFK Vyškov práskl do stolu. Podle informací isport.cz právě Kamerunec Kingley Pungong rozhodl na dálku o odvolání kouče Jana Trousila. Na jeho místo přichází Jan Kameník (41), jenž dřív vedl Zlín, Jihlavu či slovenské Pohronie. Oblíbený asistent Michala Bílka poprvé povede mužstvo o víkendu ve Varnsdorfu.

Hektické dny, které převrátily dění ve Vyškově vzhůru nohama, jsou snad u konce. Zásah fotbalového byznysmena Kingsleyho Pungonga do realizačního týmu byl nečekaný. Jeho čeští zástupci na Moravě museli rychle řešit náhradu za oblíbeného a až do tohoto jara úspěšného Jana Trousila. „Ano, bylo to rozhodnutí majitele,“ potvrdil iSportu výkonný ředitel klubu Martin Chalupecký. Pro něj to šok nebyl, už dříve vnímal šéfovu nespokojenost s výsledky.

Kdyby Vyškov v závěru skoro zázračně neotočil duel s Třincem na 3:2, „letěl“ by Trousil o týden dříve. „Je to pro mě lidsky těžké, s Honzou jsme spolupracovali dlouho,“ podotkl Chalupecký. S časovým odstupem však vidí na majitelově kroku i pozitiva. „Potřebovali jsme novou krev, energii. Když jeden člověk opakuje stejné věci hráčům pořád dokola, ztrácí to efekt. V zápasech jsme nehráli špatně, ale nedávali jsme góly a náš cíl pořád trvá, i když naděje se zmenšuje,“ připomněl propad ze druhého místa na šesté.

Moravský klub plný fotbalistů z Afriky, hrající v azylu v Drnovicích, ztrácí šest kol před koncem pět bodů na lídra z Karviné a dva na třetí Příbram, která drží poslední barážovou pozici. Jenže Uhrinův soubor má o dvě utkání méně. Nicméně ve Vyškově pořád doufají, že by se umístění do třetího místa mohlo povést. Proto přichází nový impulz v podobě Jana Kameníka. „Spoléháme i na určitou psychologii směrem k hráčům, Honza se hodí do našeho projektu,“ nastínil Chalupecký.

Práce s cizinci z afrického kontinentu není jednoduchá. Jazyková bariéra vše ještě komplikuje. I proto byla znalost angličtiny jednou ze stěžejních podmínek při hledání nového trenéra. Tím pádem hned na začátku odpadla varianta s drnovickým občanem Jozefem Weberem, který je volný. Ve hře bylo následně jiné známé jméno, ale k dohodě ve finále nedošlo.

Kontrakt nakonec podepsal Kameník, jenž se anglicky domluví skvěle. S Pungongem se domluvil v pátek před utkáním se Slavií B (2:2), mužstvo však převzal až v pondělí. A pokusí se ve zbytku ročníku naplnit ambiciózní klubové cíle. „Šance je pořád,“ uvedl v rozhovoru na webu MFK. „Tým má svoji sílu, což ukázal i v uplynulém duelu, když dvakrát prohrával a dokázal se zvednout. V momentu, kdy hráči budou ještě trošičku více pracovat pro celek a dodají své exkluzivní individuální dovednosti, už to bude hodně zajímavé,“ dodal.

Trousilův nástupce dobře ví, že ho čeká náročná a specifická práce. Skladba vyškovského kádru je na české druholigové poměry netypická. Prim hrají Afričané, převážně na ofenzivních postech. „Jde o různorodý kolektiv, jemuž Honza Trousil vtiskl svůj rukopis,“ souhlasil Kameník, jenž po podzimu skončil v Pohronie. „Je na co navazovat. Zdá se mi, že je zde spousta individualit, jež mají svoji kvalitu podpořenou domácími hráči. Dohromady to dělá velmi zajímavý celek, který se může rvát o nejvyšší umístění. Skladba týmu může být v dalším období důkladně zanalyzována, což je i můj úkol, abych mu poskytl dobrou zpětnou vazbu. A od léta si to nastavil tak, aby byl projekt úspěšný a produktivní,“ dodal odhodlaně.