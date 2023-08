Hušbauer o tichém návratu, lize i zahraničí: Ve Slavii jsem chtěl zůstat

Na Kypru už to dál nešlo, že jste zvolil Příbram?

„Když to shrnu, tak minulý rok pro mě nebyl fotbalově ideální. Po sezoně jsme měli už koncem dubna a pořád jsem věřil, že se tam naskytne něco, co by mě zajímalo finančně i sportovně, což se nesešlo. Mohl jsem jít do klubu v Severním Kypru, tedy do turecké části, kde byly zajímavé finanční podmínky, ale sportově nevím. Je to samostatná liga, která není uznávaná mezinárodně, takový uzavřený svět.“

Takže i fotbalově je Kypr takhle rozdělen a ta turecká část si hraje svou soutěž?

„Přesně tak. Než jsem odešel na Kypr, tak jsem o tom taky nevěděl. Překvapilo mě, že tam v podstatě rozjížděl kariéru v Evropě Peter Olayinka. Dokonce