Dukla oslavuje postup a Radu! Koukal od stožáru, zlili ho šampaňským

Petr Rada to dokázal! Zkušený trenér dotáhl slavnou fotbalovou značku zpátky mezi elitu. Dukla si pojistila triumf ve druhé lize dvě kola před koncem ročníku, za postupovou čáru vkročila obratem proti Prostějovu, který doma svalila 3:2. Pražané si zahrají nejvyšší soutěž po pěti letech, tedy poprvé od sezony 2019/2020. Bude to s Radou na střídačce? „Lomí se to ve mně, jestli nastavovat krk. Ještě nevím,“ líčil kouč.

Jeho jméno znělo Juliskou. „Petr Rada!“ skandovali fanoušci v momentě, kdy Dukla mířila za návratem do nejvyšší české soutěže. Ligou ošlehaný kouč si odškrtl další úspěch, historicky úspěšný klub dotlačil zpět mezi elitu.

„Je to příjemné. Hrál jsem v Dukle celou kariéru a odvedl zde poctivých deset let. Dukla mě dostala do reprezentace, proto mě těší, že jsem jí nějakým procentem vrátil to, co dala ona mně,“ líčil Rada.

Závěrečným hvizdem odstartovala v neděli večer postupová párty, Dukla vyhrála nad Prostějovem 3:2 a odskočila Vyškovu po 28 odehraných kolech na deset bodů, druhá rezerva Sigmy zpravidla nemůže pomýšlet na skok výš. Proto domácí vtrhli na hřiště, bouchli bublinky, slavili s fanoušky a křičeli: „Tak jsme zase prvoligoví, hej!“

Byla to obrovská euforie, do které se ponořilo víc než šestnáct stovek diváků. Jen Rada u ní bezprostředně chyběl. Kvůli tříměsíčnímu trestu za rasistický výlev seděl schovaný pod hlavní tribunou v rohu u stožáru osvětlení. Nebyl příliš vidět. „Ale slyšet je,“ usmál se záložník Tomáš Vondrášek. „Na dálku jsem s ním měl taky trochu rozmluvu.“

V kabině už byl pak zase v ráži. Měl okamžitě proslov, který ovšem zůstane jen v mužstvu. Každopádně v něm děkoval majiteli klubu Petru Pauknerovi.

„V šatně je potopa šampaňského, trenér Rada je zlitý durch. Všechno super!“ líčil na první pohled šťastný Vondrášek, jenž k obratu proti Prostějovu pomohl gólem.

Rada se setkal s novináři po utkání už převlečený do klubových tepláků a sportovního trička. „Takhle mě ještě nikdo nezlil,“ líčil s úsměvem zkušený trenér.

Ulevilo se mu, že jeho Dukla udělala poslední krok. Rada převzal druholigový klub v létě 2022 a okamžitě mluvil o snaze dostat ho do první ligy. Napoprvé narazil. S mužstvem skončil na čtvrtém místě, tedy mimo příčky zajišťující aspoň baráž. Napodruhé už se radoval, i když nešlo zrovna o dominantní jízdu.

Je jasné, že sportovní vedení v následujících týdnech čeká řada jednání. S některými hráči už existuje ústní dohoda, dojde ovšem pochopitelně ke změnám.

Nejistá je rovněž Radova pozice, disciplinární trest mu vyprší až na startu soutěžního ročníku. „Nevím, nemůžu říct, jaká bude moje budoucnost. Musím si sednout s majitelem, ale převládá u mě zklamání z toho, co se se mnou v poslední době děje a co se stalo, hodně mě to trefilo a poznamenalo,“ sdělil Rada.

Jestli s ním, nebo bez něj, Dukla je každopádně prvoligová.