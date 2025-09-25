Fanoušci v poháru: škádlení s gólmanem i Lázeňští fanatici. Kde byla poničena síť?
Naprosto dokonale se v menších českých městech projevilo kouzlo MOL Cupu. Početná výprava ze Slavie zaplnila areál v Brozanech, kam na zápas dorazilo víc fanoušků, než je populace obce. Největší návštěvu zaznamenali na utkání Karlových Varů se Spartou a skvělou atmosféru vytvořili také fanoušci v olomouckém derby Nových Sadů proti Sigmě, kde se zrodilo i největší překvapení kola.
Honička „spidermanů“ a hecování gólmana
Sokol Brozany - Slavia Praha 0:2
Počet diváků: 2313
Malá obec na severu Čech je běžně zvyklá na návštěvy pár stovek fanoušků, tentokrát však zažili prakticky ligovou atmosféru, o níž se starala početná návštěva slávistů. V prvním poločase způsobil rozruch „sešívaný“ kaskadér, který vyšplhal na sít za brankou. Následně se za ním vydal i jeden člen security a po krátké domluvě oba „spidermani“ slezli zpět dolů. Po změně stran pak hodně bavilo hecování mezi gólmanem Brozan Danielem Páleníkem a Tribunou Sever za jeho zády. „Zjistili, že fandím Baníku a dali mi to sežrat, takže jsme si takhle pohráli,“ smál se protagonista.
Daniel Páleník si během druhé půle moc přízně slávistického kotle nezískal😅… Po závěrečném hvizdu a po skvělém výkonu si nakonec brozanský brankář s hostujícím kotlem vzájemně zatleskali.🤝⚽️ pic.twitter.com/5wfdwpDkLZ— Deník Sport (@DenikSport) September 23, 2025
Pochod na derby a poničená síť
Nové Sady - Sigma Olomouc 3:2
Počet diváků: 1553
Fanoušci Sigmy vyrazili z centra města na Nové Sady společným pochodem, pak obsadili val za brankou. Přidal se k nim i předseda klubu Ondřej Navrátil, jenž vztah s příznivci po minulém vedení úspěšně narovnává. Navzdory výsledkové ostudě hosty podporovali a prezentovali se i pyrotechnikou. Po konci utkání nadávali trenéru Tomáši Janotkovi, který se jim společně s kapitánem Radimem Breitem omlouval. Negativum? Diviznímu týmu zničili sít za bránou. Domácí naopak slavili až do brzkých ranních hodin, velký den pro celek na okraji Olomouce!
Nejvyšší návštěva a pyroshow Lázeňských fanatiků
Karlovy Vary - Sparta Praha 0:5
Počet diváků: 4700
Ochozy sokolovského stadionu zaplnili především fanoušci pražské Sparty. Jejich kotel za brankou přišel před utkáním zblízka pozdravit i trenér Brian Priske a jejich podpora byla slyšet po celý zápas. Na druhé straně o sobě dali vědět i Lázenští fanatici, jak si říkají ultras Karlových Varů. Při pozápasové děkovačce s hráči odpálili i červené světlice a podpořili je i několika stroboskopy. Výborná prezentace fanoušků divizního celku.
Zbrojováci slavili výhru
Zbrojovka Brno - Teplice 2:1
Počet diváků: 2964
Druhá nejvyšší návštěva přišla na ostře sledovaný test Zbrojovky proti ligovému soupeři. I díky podpoře necelých tří tisícovek fanoušků nakonec domácí udolali Teplice a slavili postup. Tradičně zaplněný kotel Zbrojováků hlasitě podporoval druholigový tým, na závěr si mohl spokojeně užít i děkovačku s hráči. Velký respekt si zaslouží také hrstka „sklářů“ v sektoru hostů, kteří ve všední den vyrazili na výjezd přes celou republiku.
Působivé pyro k překvapení nepomohlo
Frýdek-Místek - Pardubice 1:2 po prodloužení
Počet diváků: 1066
Na souboj týmu z MSFL proti prvoligistovi se přišla podívat více než tisícovka fanoušků. Většina z nich seděla na hlavní tribuně, nicméně slyšet byl i kotel, který ve druhém prodloužení rozpálil i působivou pyroshow. Závan nedávných časů v druhé nejvyšší soutěži se tak na pomezí Moravy a Slezska vrátil a senzace nebyla daleko. Třetiligový Frýdek-Místek dlouho trápil favorita a vedl nad Pardubicemi až do 71. minuty. Očekávaný obrat poté zajistil až v prodloužení Filip Šancl.