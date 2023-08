Kuchta o Dinamu i černém týdnu: V kabině si to vyřešíme, Krejda je profík

Černý týden je pryč, Sparta má co napravovat. Ve středu odpoledne odlétá do chorvatského Záhřebu, kde rozehraje bitvu o základní skupinu Evropské ligy. Výplach od Dinama by pak znamenal jediné - podzim v pořadí až v třetí evropské soutěži. „Nic takového si do hlavy nepouštíme, takové myšlenky by byly proti nám," prohlásil sparťanský útočník Jan Kuchta. Po úterním tréninku promluvil také o vyřazení s Kodaní, ztrátě s Teplicemi i reakci kabiny na Ladislava Krejčího.

Před Kodaní jste dal dva góly, teď jeden proti Teplicím. Povzbudil vás?

„Co se týká Kodaně, neměl jsem tutovky, jen pološance, ale cítil jsem se dobře. A teď se cítím furt stejně na to, abychom zápas na Dinamu zvládli a přijeli do Prahy s dobrou výchozí pozicí na postup.“

V evropských zápasech plníte víc i defenzivní úkoly. Je to dost jiné?

„Většinou ty týmy mají fotbalové pozice číslo šest, tedy střední záložníky. Mám pak takovou úlohu, že to musím vykrývat, což je docela náročné, když se věnujete tomuhle prostoru. Šance potom moc nepřichází, a když ano, musím je proměnit. Takový způsob hry nám trenér naordinoval a my mu věříme, proto to tak praktikujeme.“

Jak mrzelo vyřazení s Kodaní?

„Bolí to a těžko to dostáváte z hlavy, když jsme se na to tak připravovali, dvakrát vedli a dostali takový knokaut, že jsme si dali góly vlastně sami. Ale museli jsme se připravit na další zápas v Teplicích, což se nám výsledkově nepodařilo. Teď věříme, že už to zlomíme.“

Je těžší soupeř Kodaň, nebo Dinamo?

„To je hrozně těžké říct. Oba mančafty jsou si stylem hry podobní, navíc mají velkou fanouškovskou základnu. Takže je těžké vypíchnout, kdo je lepší. Oba jsou těžcí soupeři.“

S Dinamem jste v přípravě remizovali, co si ze zápasu vybavíte?

„Už jsme si něco ukazovali na videu a některá okna ve hře mají. Pak se jim změnil i trenér, takže může si vzít jinou filozofii, nebo naopak podobnou, protože v týmu zůstali stejní hráči. Věřím, že si ještě něco ukážeme, abychom věděli, jak na ně.“

Do Ajaxu odešel stoper Šutalo. Jste rádi, že odešel? Může to být výhoda?

„To si vůbec neříkáme. Dinamo je tak velký klub, že má dvě tři jiné možnosti. Ti kluci budou chtít trenérovi ukázat, že do týmu patří a myslím, že to pro nás bude stejně těžké, jako kdyby hrál.“

Dinamo brzy opustí i brankář Livakovič… Jak na něj vzpomínáte z přípravy?

„Potvrdil, že je fantastický brankář. Ale jak jsem říkal v předchozí odpovědi, když dostane možnost jiný brankář, tak jistě bude dost kvalitní, jinak by ani nebyl v Dinamu Záhřeb.“

Utěšujete se aspoň tím, že s jistotou v poháru zůstanete? Loni jste byli v jiné pozici…

„Tohle si vůbec nedostáváme do hlavy, Evropskou ligu si chceme zahrát, chceme předvést dobrý výkon a do odvety odvézt dobrý výsledek. Takové myšlenky by byly proti nám, určitě bychom to nezvládli, kdybychom na to mysleli.“

Anketa Postoupí Sparta do základní skupiny Evropské ligy? ANO NE

S Kodaní jste však hráli vyrovnaně, vzali jste si z toho i nějaké sebevědomí?

„Nějaká pozitiva jsme si z toho vzali, ale převládalo negativum. Teď si ukážeme na videu, jaké možnosti máme, a myslím, že to bude podobný zápas jako s Kodaní.“

Kromě vyřazení s Kodaní přišla i první ztráta v lize. Motivovali jste se, abyste se zvedli?

„Žádné motivační řeči ani nemuseli být, protože někteří jsme dost zkušení na to, abychom takové situace zvládli a pomohli ostatním. Ztráta bolí, ale je ještě dost zápasů, abychom body někde nahradili. V tomhle nebude problém. V kabině si to vyřešíme.“

Kapitán Ladislav Krejčí proti Kodani nedal penaltu, v Teplicích dostal červenou kartu. Mluvili jste s ním?

„To se stává. Krejda nám pomáhá pořád, minulou sezonu dal nespočet penalt, pomohl nám k titulu, takže tenhle moment si holt vybral teď, ale my jsme mu nic neříkali. Nám to všem bylo líto, ale on je takový profík, že to zvládne bez nás.“

Žádnou změnu na něm nevidíte?

„Krejda je pořád stejný. Ví, že penaltu neproměnil, ale nic si z toho nedělá. My taky ne. Je to pryč, nedá se to vzít zpět. Ale ne že bychom mu za to nadávali, to nikdo vůbec neměl v hlavě.“