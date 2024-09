Jurásek setnul Bulhary: Instinkt říkal vystřelit, soupeři obrana nevoněla

Neprožíval nejlepší vstup do sezony, chuť si ale Matěj Jurásek náležitě spravil v Razgradu. Na své poměry se tváří v tvář gólmanovi zachoval překvapivě zabijácky a s velkým klidem uklidil levačkou balon po pobídce Tomáše Chorého do sítě. A tím prakticky o triumfu Slavie rozhodl. „Soupeř měl obrovskou kvalitu dopředu, ale dozadu jim to moc nevonělo, což jsme si říkali i na videích,“ řekl rychlonohý křídelník po venkovní výhře 2:0.

Gól a vítězství, mohlo to být lepší?

„Já jsem i hodně rád za to, že je to s nulou vzadu. Držíme si defenzivní formu a do toho dáváme góly.“

Z hlediska atmosféry to bylo trochu komornější utkání. Jak se v tom hrálo?

„Vždy je lepší hrát před plnými tribunami a mít to trochu vyhecované, ale tím, že bylo teď míň fanoušků, je to pak takové bojovnější a vyhraje tým, který to chce víc. Bylo o něco těžší se do toho dostat, ale jsme hodně rádi za fanoušky, kteří přijeli. Soupeř měl obrovskou kvalitu dopředu, ale dozadu jim to moc nevonělo, což jsme si říkali i na videích. Padl z toho vlastně vítězný gól.“

Osobně vám zápas sednul?

„Ze začátku jsme tam měli pár ztrát, takže to bylo trochu nahoru dolu. Když je to nahoru dolu, je to pro mě náročnější, jsem radši, když držíme balon. Ale byl jsem na to připravený, protože jsme se s trenéry dopředu bavili o tom, že bych mohl nastoupit.“

Při vašem gólu vám tam ještě nabíhali Lukáš Provod a Tomáš Chorý. O nahrávce jste nepřemýšlel?

„O Provim jsem nevěděl, o Čorovi ano. Instinkt mi ale říkal, že musím vystřelit. Bylo to po chybě, pak už jsem se snažil zachovat klid. Měl jsem v plánu střílet pravačkou, ale měl jsem to na dlouhou nohu.“

Prý jste na sobě hodně během repre pauzy pracoval. Cítíte se fyzicky líp?

„Měl jsem zranění, ale nebylo to tak, že bych se nemohl fyzický hýbat. Něco jsem dělal a to se vyplatilo.“

Je ta důležitost první výhry v novém formátu Evropské ligy nějaká jiná?

„Je to hodně důležité, ale zároveň na to nebudeme moc koukat. Do každého zápasu budeme chodit, jako kdybychom měli nula bodů. Máme svůj styl hry a ten neměníme.“