Schwarz o Rakówu i vážném zranění: Praskla mi ledvina, šlo o život. Myslí na comeback?
Ve Slasku Wroclaw, jednom z nejpamátnějších polských fotbalových klubů, mu stále běží smlouva. On je ale doma v Hradci Králové. Nehraje. Nemůže. Řeší budoucnost, už sám podle všeho přichází na to, že hráčská kariéra mizí. Petr Schwarz (33), dvojnásobný český reprezentant, přišel na jaře po nevinném souboji o ledvinu, bojoval o život. Bez přehánění. Na nejkrásnější hru však nezanevřel, dnes vyrazí na Spartu, kde se ukáže v Konferenční lize Raków Čenstochová – tedy tým, kde začal polskou štaci, zažil postup do Ekstraklasy, triumf v poháru i metody svérázného a superúspěšného trenéra Marka Papszuna.
Bez ledviny hraje kupříkladu matador mezi stopery Vít Beneš, toho času opora Jihlavy a hráč s velkou minulostí. Takže to jde. „Sám jsem si nezjišťoval informace, ale dostávaly se ke mně samy. Víťa mi psal, to je skvělé. Záleží také, jak druhá ledvina funguje,“ vykládá třiatřicetiletý Petr Schwarz.
A celý rozhovor trochu prokládá pochybnostmi, zda se má cenu upínat na návrat…
Zranil jste se v půlce dubna. Zaměřujete se na comeback?
„Myšlenky tam nebyly a opravdu nejsou. Vždycky jsem si jen říkal, že chci zase zvednout do náruče tříletou dceru, být pro ni otec, hrát si s ní. Roli v tom má asi i věk. Kdyby mi bylo dvacet, pětadvacet, fotbal by byl na prvním místě. Teď šel opravdu do ústraní, hlavní je rodina.“
Je to pochopitelné, máte za sebou těžké chvíle. Co se vlastně v duelu na hřišti Cracovie v 82. minutě událo?
„Srazil jsem se s protihráčem, pocítil jsem bolest v zádech, v boku. Nemohl jsem se nadechnout, myslel jsem si, že je to něco s žebry. Zápas jsem ale dohrál.“