Expert: Feyenoord? Pragmatik Priske, zkrotil i City. Má radu pro Spartu

Přes deset let hrál v Německu, teď je trenérem, skautem. Proto Petr Ruman analyzuje také všechny soupeře Sparty v Lize mistrů. Na řadě je Feyenoord Rotterdam, v jehož čele stojí starý známý Brian Priske. „Trenér je všestranný, dokáže skvěle reagovat," oceňuje expert deníku Sport. „Jsou perfektní, přesto najdeme chyby ve středu pole. V mnoha aspektech připomínají Slavii," upozorní před duelem, který Spartu čeká už ve středu od 21:00 na ikonickém stadionu De Kuip.

Herní styl

Petr Ruman: „Tradičně vyznává ofenzivní a technicky vyspělý, který vychází z nizozemské filozofie totálního fotbalu. Pod moderními trenéry, jako jsou Arne Slot nebo Brian Priske, však tým získal i taktickou flexibilitu. Priske je známý pro pragmatický a disciplinovaný přístup, což Feyenoordu přineslo novou dynamiku, která spojuje agresivní presink a defenzivní stabilitu.“

Hra proti míči

Petr Ruman: „Tým klade důraz na kompaktní obrannou linii, která se při ztrátě míče rychle formuje. Proti silným soupeřům často využívá rozestavení 4 – 1 – 4 – 1, které nabízí jak stabilitu, tak ofenzivní možnosti. Priske kombinuje osobní obranu s pokročilou poziční, což snižuje riziko rychlých protiútoků. Jejich úspěšnost při získávání míče po ztrátě je jednou z nejvyšších v Eredivisie. Nejčastěji využívá střední blok, aby minimalizoval mezery mezi liniemi. Rotterdam je defenzivně flexibilní a dokáže se přizpůsobit soupeři. Používá změnu z rozestavení 4 – 1 – 4 – 1 na 4 – 4 – 2, přičemž jeden útočník presuje a desítka zavírá soupeřovu šestku, odkud následně vystupuje na soupeřova stopera. V případě potřeby přepíná do vysokého presinku. Ve vlastní obranné třetině se obránci i záložníci soustředí na bránění malého pokutového území, a často tak zůstává prostor pro zpětné přihrávky mezi penaltovým bodem a hranicí šestnáctky.“

Feyenoord je flexibilní, ale vychází z rozestavení 4 – 1 – 4 – 1 • Foto Koláž iSport.cz

Hra s míčem

Petr Ruman: „Kladou důraz na rychlé přepínání a ofenzivní kreativitu středních záložníků. Křídelní hráči, například Ivanušec, Hadj-Mousa nebo Paixao, jsou klíčoví při vytváření prostoru pro útočníka Giméneze. Ten je typickým boxovým hráčem, který využívá chytrý pohyb a výborné zakončení k dosažení gólů. Feyenoord není posedlý kontrolou míče, ale klade důraz na efektivitu při jeho držení. Při výstavbě hry používá dvě základní herní varianty: Buď přes šestku do kombinace a poté přijde diagonální přenesení hry do situací jeden na jednoho. Druhá možnost je přenesení přes krajního beka diagonálně na osmičku nebo devítku a znovu do situací jeden na jednoho.“