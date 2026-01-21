Konečně kvalitní výkon Slavie v LM. Kdo proti Barceloně obstál? A chyboval Staněk?
Hoši, děkujeme, znělo Edenem. Kdo ze slávistů proti Barceloně obstál? • Zdroj: iSport.tv
„Konečně se Slavia dočkala kvalitního výkonu v Lize mistrů,“ říká po prohře Slavie s Barcelonou 2:4 v Prvním dojmu redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík. „Sešívaní“ drželi v prvním poločase se španělským gigantem krok a do kabin odházeli za stavu 2:2. Druhý poločas však patřil Kataláncům, kteří si po parádní trefě Olma a Lewandowského odváží 3 body. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
- Jak si poradili stopeři Slavie s Robertem Lewandowskim?
- Byl první gól Barcelony chyba Jindřicha Staňka?
- Jak reagoval trenér Barcelony na zranění Pedriho?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|21
|2
Bayern
|7
|6
|0
|1
|20:7
|18
|3
Real
|7
|5
|0
|2
|19:8
|15
|4
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|14:8
|15
|5
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|15:7
|14
|6
Paris SG
|7
|4
|1
|2
|20:10
|13
|7
Newcastle
|7
|4
|1
|2
|16:6
|13
|8
Chelsea
|7
|4
|1
|2
|14:8
|13
|9
Barcelona
|7
|4
|1
|2
|18:13
|13
|10
Sporting
|7
|4
|1
|2
|14:9
|13
|11
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|13
|12
Atlético
|7
|4
|1
|2
|16:13
|13
|13
Atalanta
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|14
Inter Milán
|7
|4
|0
|3
|13:7
|12
|15
Juventus
|7
|3
|3
|1
|14:10
|12
|16
Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|11
|17
Galatasaray
|7
|3
|1
|3
|9:9
|10
|18
Karabach
|7
|3
|1
|3
|13:15
|10
|19
Marseille
|7
|3
|0
|4
|11:11
|9
|20
Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|9
|21
Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|9
|22
Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|15:14
|8
|23
Bilbao
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|24
Olympiacos
|7
|2
|2
|3
|8:13
|8
|25
Neapol
|7
|2
|2
|3
|7:12
|8
|26
FC Kodaň
|7
|2
|2
|3
|11:17
|8
|27
Club Brugge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|7
|28
Bodo/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|6
|29
Benfica
|7
|2
|0
|5
|6:10
|6
|30
Pafos
|7
|1
|3
|3
|4:10
|6
|31
Saint Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7:17
|6
|32
Ajax
|7
|2
|0
|5
|7:19
|6
|33
Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|4
|34
Slavia
|7
|0
|3
|4
|4:15
|3
|35
Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|1
|36
Kajrat
|7
|0
|1
|6
|5:19
|1
- Osmifinále
- Play-off
