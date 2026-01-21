Předplatné

Konečně kvalitní výkon Slavie v LM. Kdo proti Barceloně obstál? A chyboval Staněk?

Video placeholder
Hoši, děkujeme, znělo Edenem. Kdo ze slávistů proti Barceloně obstál? • Zdroj: iSport.tv
Základní jedenáctka Slavie proti Barceloně
Základní sestava Barcelony proti Slavii
Nástup hráču
Hráči před úvodním hvizdem
Fanoušci Slavie při zápase s Barcelonou
Vasil Kušej v souboji proti Barceloně
Youssoupha Sanyang centruje míč
54
Fotogalerie
TV iSport
Liga mistrů
„Konečně se Slavia dočkala kvalitního výkonu v Lize mistrů,“ říká po prohře Slavie s Barcelonou 2:4 v Prvním dojmu redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík. „Sešívaní“ drželi v prvním poločase se španělským gigantem krok a do kabin odházeli za stavu 2:2. Druhý poločas však patřil Kataláncům, kteří si po parádní trefě Olma a Lewandowského odváží 3 body. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

  • Jak si poradili stopeři Slavie s Robertem Lewandowskim?
  • Byl první gól Barcelony chyba Jindřicha Staňka?
  • Jak reagoval trenér Barcelony na zranění Pedriho?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal770020:221
2Bayern760120:718
3Real750219:815
4Liverpool750214:815
5Tottenham742115:714
6Paris SG741220:1013
7Newcastle741216:613
8Chelsea741214:813
9Barcelona741218:1313
10Sporting741214:913
11Manchester City741213:913
12Atlético741216:1313
13Atalanta741210:913
14Inter Milán740313:712
15Juventus733114:1012
16Dortmund732219:1511
17Galatasaray73139:910
18Karabach731313:1510
19Marseille730411:119
20Leverkusen723210:149
21Monaco 72328:149
22Eindhoven722315:148
23Bilbao72237:118
24Olympiacos72238:138
25Neapol72237:128
26FC Kodaň722311:178
27Club Brugge721412:177
28Bodo/Glimt713312:146
29Benfica72056:106
30Pafos71334:106
31Saint Gilloise72057:176
32Ajax72057:196
33Frankfurt711510:194
34Slavia70344:153
35Villarreal70165:151
36Kajrat70165:191
  • Osmifinále
  • Play-off

