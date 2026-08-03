Předplatné

Sparta – Lyon v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?

Jonatan Brunes se raduje s Adamem Karabcem z gólu
Jonatan Brunes se raduje s Adamem Karabcem z góluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Souboj mezi Spartou a Zlínem
Souboj mezi Spartou a Zlínem
Sparta vedla po gólu Irvinga 1:0
Premiérový gól Jonatana Brunese za Spartu
Premiérový gól Jonatana Brunese za Spartu
Brian Priske slaví výhru s fanoušky Sparty
7
Fotogalerie
Otakar Plzák
Liga mistrů
Začít diskusi (0)
  • Fotbalisté Sparty nastoupí ve 3. předkole Ligy mistrů proti Olympique Lyon.
  • Zápas se odehraje 4. srpna ve 20:00.
  • Kde sledovat Sparta vs. Lyon živě?

Vše o utkání Sparta Praha vs. Olympique Lyon

Datum a čas: úterý 4. srpna, 20:00

Místo konání: epet Aréna (Praha)

3. předkolo: Ligy mistrů 2026/27

Rozhodčí: Serdar Gözübüyük, Nizozemsko

TV přenos: Prima Sport, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Sparta vs. Lyon živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Sparty v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů, můžete sledovat v přímém přenosu na nové stanici Prima Sport. Tu naladíte bezplatně prostřednictvím pozemního vysílání DVB-T2. Tento program nahrazuje dosavadní Sporty TV.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Sparta Praha vs. Olympique Lyon je naplánován na úterý 4. srpna ve 20:00.

Sparta v evropských pohárech 2026/27

Fotbalisty Sparty čeká 3. předkolo Ligy mistrů. Do něj se posunuli po 2. místě v Chance Lize.

Sparta Praha ve 3. předkole Ligy mistrů 2026/27

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia má jistou účast v Lize mistrů a další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Sparta odstartuje ve 3. předkole milionářské soutěže, Viktorii Plzeň uvidíme v play-off Evropské ligy a Hradec v 2. předkole téže soutěže. Posledním zástupcem je Jablonec, který zabojuje ve 2. předkole Konferenční ligy.

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha ve 3. předkole Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00

Viktoria Plzeň v play off Evropské ligy

1. zápas:

2. zápas:

Hradec Králové ve 2. předkole Evropské ligy

1. zápas: Tromsø – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsø 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas, 6. 8., 19:00

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové, 13. 8., 19:00

Jablonec ve 2. předkole Konferenční ligy

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS, 6. 8., 18:00

4. zápas: RFS – Jablonec, 13. 8., 18:30

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů