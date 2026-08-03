Sparta – Lyon v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě?
- Fotbalisté Sparty nastoupí ve 3. předkole Ligy mistrů proti Olympique Lyon.
- Zápas se odehraje 4. srpna ve 20:00.
- Kde sledovat Sparta vs. Lyon živě?
Vše o utkání Sparta Praha vs. Olympique Lyon
Datum a čas: úterý 4. srpna, 20:00
Místo konání: epet Aréna (Praha)
3. předkolo: Ligy mistrů 2026/27
Rozhodčí: Serdar Gözübüyük, Nizozemsko
TV přenos: Prima Sport, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Sparta vs. Lyon živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Sparty v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů, můžete sledovat v přímém přenosu na nové stanici Prima Sport. Tu naladíte bezplatně prostřednictvím pozemního vysílání DVB-T2. Tento program nahrazuje dosavadní Sporty TV.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Sparta Praha vs. Olympique Lyon je naplánován na úterý 4. srpna ve 20:00.
Sparta v evropských pohárech 2026/27
Fotbalisty Sparty čeká 3. předkolo Ligy mistrů. Do něj se posunuli po 2. místě v Chance Lize.
|Sparta Praha ve 3. předkole Ligy mistrů 2026/27
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistou účast v Lize mistrů a další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Sparta odstartuje ve 3. předkole milionářské soutěže, Viktorii Plzeň uvidíme v play-off Evropské ligy a Hradec v 2. předkole téže soutěže. Posledním zástupcem je Jablonec, který zabojuje ve 2. předkole Konferenční ligy.
České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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8. zápas:
|Sparta Praha ve 3. předkole Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00
|Viktoria Plzeň v play off Evropské ligy
1. zápas:
2. zápas:
|Hradec Králové ve 2. předkole Evropské ligy
1. zápas: Tromsø – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsø 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas, 6. 8., 19:00
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové, 13. 8., 19:00
Jablonec ve 2. předkole Konferenční ligy
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS, 6. 8., 18:00
4. zápas: RFS – Jablonec, 13. 8., 18:30