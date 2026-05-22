České týmy v Evropě: kdo kdy hraje a co možní soupeři? Předkola ještě před ligou
Pětičlennou sestavu českých celků, které se ukážou v Evropě, máme kompletní! Jistě, osud Karviné je ve hvězdách, ale pro tuto chvíli je jedním z postupujících do soutěží UEFA i ona. A jak to vlastně s českými celky vypadá? Do jaké fáze předkol se přesně zapojí a kdy? Hned ve třech případech začnou týmy hrát Evropu dříve než ligu – které známé značky i nepříjemné výjezdy jsou v osudí?
Karviná
Posledním a překvapivým držitelem evropské vstupenky je Karviná. Ta vítězstvím v českém poháru získala luxusní vstup do 4. předkola Evropské ligy, které jí zároveň zajišťuje jistotu ligové fáze Konferenční ligy. Do dění by se Slezané zapojili až 20. a 27. srpna, tedy necelý měsíc po startu Chance Ligy. Samozřejmě je třeba veškeré toto info brát s rezervou, ale dokud UEFA neřekne kvůli korupční kauze jinak, Karviná je kvalifikovaná.
Nyní záleží na dvou obdobích – konec května, kdy FAČR musí poslat UEFA seznam klubů s licencí pro evropské poháry. Následně začátek června, kdy už situaci posoudí inspektoři UEFA. V překladu o tom, zda Karviná bude či nebude hrát poháry, bude jasno zhruba druhý týden v červnu. UEFA musí stihnout verdikt ještě před losováním, které probíhá 16. června.
Pokud vše Karviné vyjde, je těžké předjímat, kdo by ji v srpnovém předkole čekal. Zaprvé, ještě není rozhodnuto o všech postupujících. Zadruhé, do kvalifikace budou navíc padat kluby z předkol Ligy mistrů. Za třetí, množství jich propadne sítem 1., 2. a 3. předkola. Jak poukazuje specializovaný web coen.wz.cz, kalibr je ale následující – Karviná může narazit třeba na Anderlecht, Ferencváros, Bragu, Salzburg, Midtjylland, PAOK, Jagiellonii či Górnik. Kdyby měla štěstí, soupeřem může být vypadnuvší mistr z menších zemí z 3. předkola Ligy mistrů (Gibraltar, Kosovo, Finsko). I tak půjde o oříšek, Evropská liga by byla zkrátka jen bonusem.
Hradec Králové
Votroci slaví postup do Evropy, pro prodloužení svého dobrodružství je ale čeká hodně práce. Hradec začne ve 2. předkole Konferenční ligy, tudíž pro jistotu evropského podzimu musí vyhrát tři dvojzápasy. Ten první je čeká 23. a 30. července. Do Evropy tak naskočí o pár dní dříve než do Chance Ligy.
Druhé předkolo skrývá řadu nepříliš atraktivních, ale zrádných týmů. Hradec by ale měl být v prvním dvojzápase nasazený, protože nemá vlastní koeficient, tak přebírá 20 % z celého solidního českého. Jak poukazuje Coen, narazit může na týmy z Běloruska, Maďarska, Skotska či Ukrajiny. Ve hře by byl i slovenský soupeř, třeba DAC nebo Žilina. Ty nejhorší, tedy nejsložitější výjezdy? Do azerbájdžánského Turanu, do Arménie či na Island.
Ve 3. předkole by už v těch nejhorších případech mohl jako nenasazený narazit na Ajax, Kodaň, Gent, Rapid, Panathinaikos, Besiktas či Partizan Bělehrad. Když Hradec v jakémkoliv dvojzápase prohraje, tak jeho evropská cesta končí.
Plzeň
Parta Martina Hyského už si samozřejmě brousí zuby na postupové místo Karviné, ale v současnosti je to tak, že Viktoria jde do 2. předkola Evropské ligy, které se hraje 23. a 30. července. Také by tedy začínala před startem Chance Ligy.
Ve 2. předkole by Plzeň měla patřit k celkům s nejvyšším koeficientem, takže bude jistě nasazená. To neznamená, že možní soupeři nejsou nepříjemní. Dynamo Kyjev, nizozemský Nijmegen, norské Trömsö, nebo Sheriff Tiraspol – všichni jsou v osudí. Ve 3. předkole se začínají přidávat i nemistrovské týmy, které vypadly z kvalifikace Ligy mistrů a může jít paradoxně o těžší oříšek než 4. předkolo. V něm klidně mohou Viktorii díky jejímu nasazení čekat týmy jako bosenský Borac, norský Vikingur, kazašský Kairat, Riga či Craiova.
Sparta
Je na tom mnohem lépe než minulý rok, jde do 3. kola nemistrovské části kvalifikace o Ligu mistrů, tudíž má jistotu podzimu v ligové fázi Evropské ligy. Zápasy v této fázi kvalifikace se hrají 21./22. a 28./29. července, tudíž Letenští také začnou nejdříve poháry a až pak ligu.
Ohledně skladby soupeřů ještě záleží na několika faktorech, ale reálnou variantou bude například bitva s Olympiquem Lyon, Bodö/Glimt či Olympiakosem Pireus. Ve hře je i varianta účasti Sportingu Lisabon, čtvrtfinalisty Ligy mistrů. Podobný kalibr by čekal i ve 4. předkole.
Když Sparta v jakémkoliv z dvojzápasů selže, padá bez jakýchkoliv „oprav“ přímo do Evropské ligy.
Slavia
Může být úplně v klidu, už druhý rok v řadě se jí kvalifikace do pohárů vůbec netýká. Jakožto český mistr postupuje přímo do ligové fáze Ligy mistrů. Stejně tak bude fungovat matematika i příští léto. V kombinaci s mistrovstvím světa (končí 19. července) a následným startem ligy (26. července) se ale tuto sezonu Slavii bude několik týdnů ve větším klidu velmi hodit.
Los soupeřů proběhne 27. srpna, první zápas Slavii čeká 8./10. září. V tu chvíli už by mělo být odehráno sedm kol Chance Ligy. Slavia bude opět ve čtvrtém koši, z potvrzených účastníků ji v něm zřejmě doplní Galatasaray, Stuttgart či Lens.