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Denia: Navzdory výsledku jsem hrdý na tým. Náš úkol je aplikace nových myšlenek

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Znatelná změna pod Deniou: méně nákopů, víc fotbalu. Kdo z nováčků proti Chorvatsku zaujal? • Zdroj: iSport.cz
Kouč Santi Denia
Trenér českého národního týmu Santi Denia
Trenér českého národního týmu Santi Denia
Santi Denia po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
Čeští reprezentanti po záverečném hvizdu
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Radek Špryňar
Liga národů
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Nebylo daleko, aby Česko zahájilo novou „španělskou“ éru bodovou krádeží proti silnému Chorvatsku. V druhém poločase Adam Karabec srovnal na 1:1, další branka Matěje Radosty nebyla uznána kvůli těsnému ofsajdu. Na úvod elitní fáze Ligy národů reprezentace padla 1:2, ale jednoznačně dokumentovala razantní změnu v přístupu ke hře. Zmizely dlouhé nákopy, hráči drželi míč na zemi, kombinovali. „Nepochybujeme, že jdeme správnou cestou. Věříme našemu vývoji,“ pravil trenér Santi Denia po premiéře na lavičce Česka.

Jak jste spokojený s prvním zápasem v pozici trenéra české reprezentace?
„Je strašná škoda porážky. Chtěli jsme vyhrát, předvést dobrý fotbal. Navzdory výsledku jsem velmi hrdý na celý tým. Ukázali jsme nasazení, charakter.“

Budete plísnit Adama Karabce za chybu před první brankou Luky Modriče?
„Podívejte se, jsme v národním týmu a máme nějaká očekávání. Všichni hráči se snaží, chtějí předvést to nejlepší. Máme šikovná křídla. Nejen Karabce, ale také Lingra, Ambrose, Radostu. Prostě Adam chtěl udělat to nejlepší. Odvedl dobrou práci.“

Na levé lajně ale vypadal utopeně, navzdory brance na 1:1. Ve Spartě hraje ze středu, evidentně mu to svědčí víc. Plánujete Karabce využít i jinak?
„Dnes hrál na konkrétní pozici z levé strany, což se může měnit i v průběhu hry. Je pravda, že v klubu hraje spíš uprostřed. Ale znovu opakuji, jsme v národním týmu, je tady konkurence. Můj názor je, že Adam toho odvedl hodně a že výsledek jeho snažení je uspokojivý.“

Věříme našemu vývoji

Do branky jste nasadil Lukáše Horníčka. Je pro vás tedy číslem jedna?
„Uvidíte u příštího zápasu. (usměje se) Máme tři vyrovnané brankáře. Všichni jsou úžasní, na nejvyšší úrovni. Pro zápas s Anglií uděláme nějaké rozhodnutí. Jako první se o něm dozví hráči. S Horníčkem jsme po dnešku spokojení. Pomohl s rozehrávkou, s výstavbou.“

Regulérní, i neregulérní, branku jste docílili z rychlých brejků. Byla to součást plánu?
„S hráči mluvíme před zápasem, rozebíráme s nimi všechny důležité věci. Jak se mají na hřišti chovat, co mají dělat a kdy to dělat. Něco jsme udělali správně, třeba gólové akce. Je však potřeba, abychom se zlepšovali v každém detailu. Nepochybujeme, že jdeme správnou cestou. Věříme našemu vývoji. Klíčové je dělat správná rozhodnutí.“

Obecně se nejvíc čekalo, jakou změnu přinesete. Stalo se, Česko hrálo víc kombinačně. Máte z toho radost?
„Vývoj hry je zásadní. Podle mě se mužstvo změnilo přesvědčivě. Hráči musí pochopit, že jsou v reprezentaci od toho, aby hráli fotbal. Tak se chceme prezentovat.“

Nechci se bavit o minulosti

Během mistrovství světa mužstvo víceméně jen nakopávalo dlouhé balony. Proti Chorvatsku jste tuto herní variantu použili sotva třikrát. Mají hráči dlouhé nákopy zakázané?
„Nechci se bavit o minulosti, o mistrovství světa. Naším úkolem je zaměřit se na aplikaci nových myšlenek. A zároveň chceme, aby hráči našim myšlenkám věřili. V realizačním týmu jsme přesvědčení, že jdeme správnou cestou. O procesu nemáme pochyb.“

Velkou premiéru si odbyl Jiří Sláma. Jak jste s ním spokojený?
„Povedlo se mu to, jsem na něj pyšný. Chceme, aby se dál zlepšoval.“

Proč nehrál Ladislav Krejčí?
„Protože není stoprocentně fit. Nejdůležitější je zdraví. Na to musíme brát zřetel.“

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko11003:23
2Chorvatsko11002:13
3Anglie10012:30
4Česko10011:20
  • Play Off: Čtvrtfinále
  • Baráž o udržení
  • Sestup

 

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