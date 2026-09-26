Česko - Chorvatsko 1:2. Denia odstartoval prohrou, dobrý výkon ve druhé půli nestačil
Čeští fotbaloví reprezentanti v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1:2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou. Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení jednačtyřicetiletý kapitán Luka Modrič, v 54. minutě srovnal Adam Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marco Pašalič.
Český celek neporazil Chorvaty ani v sedmém vzájemném zápase. Národní mužstvo v prvním utkání v sezoně a po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa, po němž skončil zkušený trenér Miroslav Koubek, počtvrté za sebou nezvítězilo. V dalším duelu elitní skupiny A3 Ligy národů přivítá tým v úterý rovněž v Edenu bronzové medailisty z letního šampionátu Angličany.
Denia vedl reprezentaci do zápasu jako první zahraniční trenér, který nebyl československého původu. Do základní sestavy nasadil dva nováčky - beka Slámu a záložníka Ambrose. Do branky postavil Horníčka, kapitán Krejčí po zdravotních problémech z minulých dní nebyl ani na lavičce. V chorvatské sestavě nechyběl Modrič, nalevo zálohy hrál Ivanovič, který se v Edenu nedávno představil v dresu Lens proti Slavii v Lize mistrů.
Češi se pod novým trenérem snažili hrát kombinačně a nenakopávat míče, směrem do ofenzivy ale v první půli nebezpeční vůbec nebyli. Chorvaté chvílemi sevřeli soupeře před jeho vápno, výrazněji hrozit začali až v druhé části úvodního dějství.
Ve 23. minutě vystřelil Luka Sučič těsně vedle. Ve 41. minutě se trojnásobní medailisté ze světových šampionátů dostali po české ztrátě do brejku, Petar Sučič si zasekl míč a zbavil se Chaloupka, Horníček ale velkou šanci zneškodnil. Těsně před pauzou zamířil o kousek mimo Matanovič.
Češi inkasovali krátce po změně stran
Do druhé půle nevstoupili domácí dobře a rychle inkasovali. Karabcovu nepřesnou zpětnou přihrávku vystihl Matanovič, veterán Modrič potáhl balon do vápna a s pomocí lehké Chaloupkovy teče zamířil přesně k zadní tyči. Držitel Zlatého míče z roku 2018 si při rekordním 203. reprezentačním startu připsal 30. gól.
Český celek rychle odpověděl. Hložek se protlačil do brejku, z pravé strany poslal přízemní centr do vápna na nabíhajícího Karabce a ten přesnou střelou k tyči odčinil zaváhání při předchozí inkasované brance. Kapitán Sparty skóroval za reprezentační "áčko" potřetí.
Denia poté poslal k premiéře v národním A-mužstvu také Radostu a teplický křídelník se v 71. minutě nečekaně mohl postarat o obrat. Po Šulcově povedené přihrávce šajtlí napříč vápnem ale střídající hráč úplně sám před gólmanem Livakovičem přestřelil.
Krátce nato chorvatský trenér stáhl Modriče a záložník se od více než 15 tisíc diváků sympaticky dočkal bouřlivého potlesku. V 77. minutě hosté znovu strhli vedení na svou stranu. Po centru z levé strany se dostal k hlavičce střídající Marco Pašalič a protlačil balon přes Horníčka těsně za čáru.
Radostův gól neplatil kvůli ofsajdu
Domácí znovu málem rychle srovnali. Hložek při dalším brejku znovu poslal přihrávku do vápna, kde se ve skluzu k tyči prosadil nabíhající debutant Radosta. Euforii z premiérové reprezentační branky mu ale zkazil těsný ofsajd, ve kterém se nacházel asistující útočník.
K další šanci už Chorvaté, kteří na letním šampionátu vypadli v úvodním kole vyřazovací fáze, soupeře zkušeně nepustili. Naopak v nastavení po Sadílkově chybě zabránil dalšímu inkasovanému gólu proti Vlašičovu pokusu k tyči Horníček. Český tým doma prohrál poprvé po 20 zápasech a od září 2022, Chorvatům neoplatil loňské vzájemné souboje, po nichž za balkánským soupeřem skončil druhý ve skupině světové kvalifikace.
Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník je propojen s kvalifikací o mistrovství Evropy v roce 2028. V divizi A vždy první dva týmy projdou do čtvrtfinále, nejhorší celky přímo sestoupí, třetí mužstva bude čekat play off proti druhým z úrovně B. Po úterním duelu se Deniův výběr představí v Oviedu proti mistrům světa Španělům a rekordně dlouhý sraz uzavře 6. října v Anglii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Chorvatsko
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Anglie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|4
Česko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
- Play Off: Čtvrtfinále
- Baráž o udržení
- Sestup