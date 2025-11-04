Předplatné

Trenér Drsek o MS U17 i výchově v Česku: Jsem zvědavý, jak miliardáři v lize ovlivní mladé

Trenér Drsek o MS U17 i výchově v Česku: Jsem zvědavý, jak ovlivní miliardáři v lize mladé • Zdroj: isportTV
Trenér Pavel Drsek před odletem na MS U17 v Kataru
Čeští fotbalisté na tréninku před startem MS U17 v Kataru
Čeští fotbalisté na tréninku před startem MS U17 v Kataru
Čeští fotbalisté na tréninku před startem MS U17 v Kataru
Čeští fotbalisté na tréninku před startem MS U17 v Kataru
Jiří Fejgl
Mládežnické výběry
Ač hrál Bundesligu, přes enormní konkurenci se do národního mužstva neprodral. A tak si to vynahrazuje jako trenér. Pavel Drsek (49), exobránce s drsným a přímým pohledem, vede Česko na mistrovství světa kategorie U17 v Kataru, do nějž mladí lvi vstoupí ve středu po poledni střetem s Tádžikistánem.

Na první pohled jde o hratelnou cestu. Spojené státy americké a dva prakticky neznámí protivníci. „Ono se řekne Tádžikistán, Burkina Faso… Víme, že jsou to silní soupeři, přesto máme jasný cíl postup ze skupiny,“ netají kouč Pavel Drsek. Jistotu dá první nebo druhé místo, naději třetí, z dvanácti grup jde dál osm bronzových celků.

Jaký fotbalem k tomu chcete dospět. Vy přece nehrajete jako typický bývalý stoper, že?
„Nebudeme se měnit, mám rád výstavbu, budeme zakládat od brankáře. Ale je to i o tom, jak na nás bude soupeř reagovat. Když na nás naleze, hledáme volný prostor, cílem není dogmaticky hrát po zemi, chceme dávat góly a uspět. Je pravda, že jsem hrál obránce, ale do patnácti jsem byl útočník. Radši vyhraju 5:3 než 1:0.“

Česko bývá týmové. Přesto, představte individuality mančaftu, kdo ho potáhne?
„Zmínil bych trojici: Hugo Sochůrek, záložník ze Sparty, Petr Potměšil, útočník ze Slavie, a Adam Novák, další ofenzivní hráč z Plzně. O tyhle hráče se budeme opírat hodně, uvidíme, jak budeme úspěšní. Bohužel, nemáme zraněného Kryštofa Čížka z Hoffenheimu, který by se nám určitě hodil zkušeností. Když je na hřišti, je tým takový klidnější.“

