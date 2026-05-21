ONLINE česká nominace na MS: Koubek oznámí 30 jmen, na koho se dostane a na koho ne?
Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek po zápase s Kosovem. Ještě ten den reprezentace odletí na šampionát, který budou hostit USA, Mexiko a Kanada. ONLINE z nominace sledujte v reportáži na iSportu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Generálku odehraje národní tým 4. června v New Jersey, soupeřem by měla být Guatemala. Do mistrovství světa vstoupí české mužstvo 11. června zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.
Před devíti dny oznámila fotbalová asociace předběžnou širší nominaci, čítající 54 hráčů. Jsou v ní i slávisté David Douděra a Tomáš Chorý, kteří obdrželi v nedávném nedohraném derby červenou kartu. V součtu s předchozími excesy je vedení Slavie vyřadilo z A-týmu a oba dostali svolení k letnímu přestupu. Disciplinární komise později uložila Chorému zákaz startu v šesti zápasech a Douděrovi ve třech utkáních. Oba jsou tak momentálně bez zápasové praxe.