MS ve fotbale 2026: Kompletní program, výsledky, tabulky a skupiny

V pátek 5. prosince se v americkém Washingtonu D.C. vylosují skupiny MS ve fotbale 2026Zdroj: FIFA.com
Posledně se mohl Lionel Messi radovat z trofeje pro vítěze.
Argentina je obhájcem titulu
Lionel Messi se zúčastní posledního šampionátu
Kanonýr Cristiano Ronaldo se chystá na poslední šampionát
Luka Modrič se rovněž představí na posledním MS
Španělé jsou největším favoritem na zisk trofeje
Rozlosování MS ve fotbale už máme za sebou. Češi v případě postupu z baráže odehrají světový šampionát ve skupině A. Atraktivitu mundialu zvyšuje fakt, že se bude jednat o poslední mistrovství světa pro dvě osobnosti fotbalové historie – Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Šampionát začíná 11. června a potrvá do 19. července. Kompletního průvodce naleznete v článku.

Program skupinové fáze na MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasVýsledekDějiště
Skupina AMexiko – Jihoafrická rep.- : -Mexiko
Skupina AKorea – baráž D (vč. ČESKA)- : -Guadalajara
Skupina BKanada – baráž A- : -Toronto
Skupina DUSA – Paraguay- : -Los Angeles
Skupina DAustrálie – baráž C- : -Vancouver
Skupina BKatar – Švýcarsko- : -San Francisco
Skupina CBrazílie – Maroko- : -New York/New Jersey
Skupina CHaiti – Skotsko- : -Boston
Skupina ENěmecko – Curacao- : -Houston
Skupina FNizozemsko – Japonsko- : -Dallas
Skupina EP. slonoviny – Ekvádor- : -Filadelfie
Skupina Fbaráž B – Tunisko- : -Monterrey
Skupina HŠpanělsko – Kapverdy- : -Atlanta
Skupina GBelgie – Egypt- : -Seattle
Skupina HS. Arábie – Uruguay- : -Miami
Skupina GÍrán – N. Zéland- : -Los Angeles
Skupina IFrancie – Senegal- : -New York/New Jersey
Skupina Imezik. baráž II – Norsko- : -Boston
Skupina JArgentina – Alžírsko- : -Kansas City
Skupina JRakousko – Jordánsko- : -San Francisco
Skupina KPortugalsko – mezik. baráž I- : -Houston
Skupina LAnglie – Chorvatsko- : -Dallas
Skupina LGhana – Panama- : -Toronto
Skupina KUzbekistán – Kolumbie- : -Mexiko
Skupina Abaráž D (vč. ČESKA) – Jihoafrická rep.- : -Atlanta
Skupina BŠvýcarsko – baráž A- : -Los Angeles
Skupina BKanada – Katar- : -Vancouver
Skupina AMexiko – Korea- : -Guadalajara
Skupina Dbaráž C – Paraguay- : -San Francisco
Skupina DUSA – Austrálie- : -Seattle
Skupina CSkotsko – Maroko- : -Boston
Skupina CBrazílie – Haiti- : -Filadelfie
Skupina FTunisko – Japonsko- : -Monterrey
Skupina FNizozemsko – baráž B- : -Houston
Skupina ENěmecko – P. slonoviny- : -Toronto
Skupina EEkvádor – Curacao- : -Kansas City
Skupina HŠpanělsko – S. Arábie- : -Atlanta
Skupina GBelgie – Írán- : -Los Angeles
Skupina HUruguay – Kapverdy- : -Miami
Skupina GNový Zéland – Egypt- : -Vancouver
Skupina JArgentina – Austrálie- : -Dallas
Skupina IFrancie – mezik. baráž II- : -Filadelfie
Skupina INorsko – Senegal- : -New York/New Jersey
Skupina JJordánsko – Alžírsko- : -San Francisco
Skupina KPortugalsko – Uzbekistán- : -Houston
Skupina LAnglie – Ghana- : -Boston
Skupina LPanama – Chorvatsko- : -Toronto
Skupina KKolumbie – mezik. baráž I- : -Guadalajara
Skupina BŠvýcarsko – Kanada- : -Vancouver
Skupina Bbaráž A – Katar- : -Seattle
Skupina CSkotsko – Brazílie- : -Miami
Skupina CMaroko – Haiti- : -Atlanta
Skupina Abaráž D (vč. ČESKA) – Mexiko- : -Mexiko
Skupina AJihoafrická rep. – Korea- : -Monterrey
Skupina EEkvádor – Německo- : -New York/New Jersey
Skupina ECuracao – Pobřeží slonoviny- : -Filadelfie
Skupina FTunisko – Nizozemsko- : -Kansas City
Skupina FJaponsko – baráž B- : -Dallas
Skupina Dbaráž C – USA- : -Los Angeles
Skupina DParaguay – Austrálie- : -San Francisco
Skupina INorsko – Francie- : -Boston
Skupina ISenegal – mezik. baráž II- : -Toronto
Skupina HUruguay – Španělsko- : -Guadalajara
Skupina HKapverdy – Saúdská Arábie- : -Houston
Skupina GNový Zéland – Belgie- : -Seattle
Skupina GEgypt – Írán- : -Vancouver
Skupina LPanama – Anglie- : -New York/New Jersey
Skupina LChorvatsko – Ghana- : -Filadelfie
Skupina KKolumbie – Portugalsko- : -Miami
Skupina Kmezik. baráž I – Uzbekistán- : -Atlanta
Skupina JJordánsko – Argentina- : -Dallas
Skupina JAlžírsko – Rakousko- : -Kansas City

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasVýsledekDějiště
1. kolo play off2. tým sk. A – 2. tým sk. B- : -Los Angeles
1. kolo play offvítěz sk. E – 3. tým sk. A/B/C/D/F- : -Boston
1. kolo play offvítěz sk. C – 2. tým sk. F- : -Houston
1. kolo play offvítěz sk. F – 2. tým sk. C- : -Monterrey
1. kolo play off2. tým sk. E – 2. tým sk. I- : -Dallas
1. kolo play offvítěz sk. I – 3. tým sk. C/D/F/G/H- : -New York/New Jersey
1. kolo play offvítěz sk. A – 3. tým sk. C/E/F/H/I- : -Mexiko
1. kolo play offvítěz sk. L – 3. tým sk. E/H/I/J/K- : -Atlanta
1. kolo play offvítěz sk. G – 3. tým sk. A/E/H/I/J- : -Seattle
1. kolo play offvítěz sk. D – 3. tým sk. B/E/F/I/J- : -San Francisco
1. kolo play offvítěz sk. H – 2. tým sk. J- : -Los Angeles
1. kolo play off2. tým sk. K – 2. tým sk. L- : -Toronto
1. kolo play offvítěz sk. B – 3. tým sk. E/F/G/I/J- : -Vancouver
1. kolo play off2. tým sk. D – 2. tým sk. G- : -Dallas
1. kolo play offvítěz sk. J – 2. tým sk. H- : -Miami
1. kolo play offvítěz sk. K – 3. tým sk. D/E/I/J/L- : -Kansas City
Osmifinálevítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)- : -Houston
Osmifinálevítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)- : -Filadelfie
Osmifinálevítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)- : -New York/New Jersey
Osmifinálevítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)- : -Mexiko
Osmifinálevítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)- : -Dallas
Osmifinálevítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)- : -Seattle
Osmifinálevítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)- : -Atlanta
Osmifinálevítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)- : -Vancouver
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2- : -Boston
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6- : -Los Angeles
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4- : -Miami
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8- : -Kansas City
Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2- : -Dallas
Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4- : -Atlanta
o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2- : -Miami
Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2- : -New York/New Jersey

Skupiny MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Opět se los MS ve fotbale uskutečnil ve chvíli, kdy ještě nejsou známá jména všech 48 účastníků světového šampionátu.

Skupina AMexiko, JAR, Jižní Korea, Dánsko/ČESKO
Skupina BKanada, Katar, Švýcarsko, Itálie/Bosna
Skupina CBrazílie, Maroko, Haiti, Skotsko
Skupina DUSA, Paraguay, Austrálie, Turecko/Kosovo
Skupina ENěmecko, Curaçao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
Skupina FNizozemsko, Japonsko, Tunisko, Švédsko/Polsko
Skupina GBelgie, Egypt, Írán, Nový Zéland
Skupina HŠpanělsko, Kapverdy, Saúská Arábie, Uruguay
Skupina IFrancie, Senegal, Norsko, Bolívie/Írák
Skupina JArgentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko
Skupina KPortugalsko, Uzbekistán, Kolumbie, Jamajka/DR Kongo
Skupina LAnglie, Chorvatsko, Ghana, Panama

Tabulky MS ve fotbale 2026

SKUPINA A

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko00000:00
2JAR00000:00
3Jižní Korea00000:00
4Dánsko/ČESKO00000:00

SKUPINA B

#TýmZVRPSkóreB
1Kanada00000:00
2Katar00000:00
3Švýcarsko00000:00
4Itálie/Bosna00000:00

SKUPINA C

#TýmZVRPSkóreB
1Brazílie00000:00
2Maroko00000:00
3Haiti00000:00
4Skotsko00000:00

SKUPINA D

#TýmZVRPSkóreB
1USA00000:00
2Paraguay00000:00
3Austrálie00000:00
4Turecko/Kosovo00000:00

SKUPINA E

#TýmZVRPSkóreB
1Německo00000:00
2Curaçao00000:00
3Pobřeží slonoviny00000:00
4Ekvádor00000:00

SKUPINA F

#TýmZVRPSkóreB
1Nizozemsko00000:00
2Japonsko00000:00
3Tunisko00000:00
4Švédsko/Polsko00000:00

SKUPINA G

#TýmZVRPSkóreB
1Belgie00000:00
2Egypt00000:00
3Írán00000:00
4Nový Zéland00000:00

SKUPINA H

#TýmZVRPSkóreB
1Španělsko00000:00
2Kapverdy00000:00
3Saúská Arábie00000:00
4Uruguay00000:00

SKUPINA I

#TýmZVRPSkóreB
1Francie00000:00
2Senegal00000:00
3Norsko00000:00
4Bolívie/Írák00000:00

SKUPINA J

#TýmZVRPSkóreB
1Argentina00000:00
2Alžírsko00000:00
3Rakousko00000:00
4Jordánsko00000:00

SKUPINA K

#TýmZVRPSkóreB
1Portugalsko00000:00
2Uzbekistán00000:00
3Kolumbie00000:00
4Jamajka/DR Kongo00000:00

SKUPINA L

#TýmZVRPSkóreB
1Anglie00000:00
2Chorvatsko00000:00
3Ghana00000:00
4Panama00000:00

Formát MS ve fotbale 2026

Nově se turnaje zúčastní 48 reprezentací, které jsou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé základní skupiny postupují do vyřazovací části 2 nejlepší týmy, plus 8 nejlepších týmů na třetích místech. Celkově tak postoupí 32 celků, které se dostanou do tzv. šestnáctifinále. V případě nerozhodného stavu po 90 minutách ve vyřazovací části následuje prodloužení 2x15 minut, případně penaltový rozstřel.

  • Skupinová fáze: 11. června - 28. června 2026
  • Šestnáctifinále: 28. června - 4. července 2026
  • Osmifinále: 4. - 7. července 2026
  • Čtvrtfinále: 9. - 12. července 2026
  • Semifinále: 14. - 15. července 2026
  • Zápas o 3. místo: 18. července 2026 od 23 hodin
  • Finále: 19. července 2026 od 21 hodin

Česko v baráži o MS ve fotbale 2026

Česká fotbalová reprezentace stále čeká na svou druhou účast v samostatné historii. V kvalifikaci na MS ve fotbale 2026 čeká Česko baráž. V prvním zápase porazili svěřenci Miroslava Koubka Irsko až po penaltách. Nyní narazí na silné Dánsko.

Historie a medailisté MS ve fotbale

Historicky se Česko a Československo dočkalo dvou stříbrných medailí. Poprvé v roce 1934, kdy podlehli fašistické Itálii 1:2. Za Čechoslováky tehdy skóroval Antonín Puč. Podruhé se to podařilo v roce 1962, když ve finále prohráli proti fenomenální Brazílii 1:3. Jedinou branku Čechoslováků vstřelil jeden z nejlepších českých fotbalistů historie Josef Masopust.

Mundial ve své historii viděl řadu fantastických individuálních výkonů, kdy můžeme jmenovat Pelého, Maradonu, Zidana nebo naposledy Lionela Messiho.

RočníkFinále3. místo
2022 (Katar)Argentina - Francie 4:3 na penaltyChorvatsko - Maroko 2:1
2018 (Rusko)Francie - Chorvatsko 4:2Belgie - Anglie 2:0
2014 (Brazílie)Německo - Argentina 1:0pNizozemsko - Brazílie 3:0
2010 (JAR)Španělsko - Nizozemsko 1:0pNěmecko - Uruguay 3:2
2006 (Německo)Itálie - Francie 1:1, 5:3 pen.Německo - Portugalsko 3:1
2002 (J. Korea a Japonsko)Brazílie - Německo 2:0Turecko - J. Korea 3:2
1998 (Francie)Francie - Brazílie 3:0Chorvatsko - Nizozemsko 2:1
1994 (USA)Brazílie - Itálie 0:0, 3:2 pen.Švédsko - Bulharsko 4:0
1990 (Itálie)Německo - Argentina 1:0Itálie - Anglie 2:1
1986 (Mexiko)Argentina - Německo 3:2Francie - Belgie 4:2p
1982 (Španělsko)Itálie - Německo 3:1Polsko - Francie 3:2
1978 (Argentina)Argentina - Nizozemsko 3:1pBrazílie - Itálie 2:1
1974 (Německo)Německo - Nizozemsko 2:1Polsko - Brazílie 1:0
1970 (Mexiko)Brazílie - Itálie 4:1Německo - Uruguay 1:0
1966 (Anglie)Anglie - Německo 4:2pPortugalsko - SSSR 2:1
1962 (Chile)Brazílie - Československo 3:1Chile - Jugoslávie 1:0
1958 (Švédsko)Brazílie - Švédsko 5:2Francie - Německo 6:3
1954 (Švýcarsko)Německo - Maďarsko 3:2Rakousko - Uruguay 3:1
1950 (Brazílie)Uruguay - Brazílie 2:1Švédsko
1938 (Francie)Itálie - Maďarsko 4:2Brazílie - Švédsko 4:2
1934 (Itálie)Itálie - Československo 2:1pNěmecko - Rakousko 3:2
1930 (Uruguay)Uruguay - Argentina 4:2USA a Jugoslávie

Průvodce MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě, Mexiku

Kdy se hraje MS ve fotbale 2026?

Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku proběhne již klasicky v letních měsících od 11. června do 19. července 2026.

Kde se koná MS ve fotbale 2026?

Pořadatelství fotbalového šampionátu FIFA přisoudila poprvé v historii třem státům – USA, Kanadě a Mexiku.

Konkrétně se fotbalový svátek odehraje ve městech Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Los Angeles, New York, Boston, Kansas City, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfie, Seattle, San Francisco, Miami, Vancouver a Toronto.

Kompletního průvodce stadiony, na kterých se bude hrát MS ve fotbale 2026 naleznete ZDE>>>

Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku?

Ještě není jisté, kdo bude vysílat Mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Tradičně ho v minulosti vysílala veřejnoprávní stanice ČT sport.

Kdo vyhraje MS ve fotbale 2026?

Favoritem podle bookmakerů je Španělsko. Dalšími jsou Anglie, Portugalsko, Brazílie, Argentina a Francie.

Kdo se kvalifikoval na MS v USA, Kanadě, Mexiku 2026 a jak funguje kvalifikace?

Celkově se na šampionát kvalifikuje 48 týmů, což je nejvíce v historii. Předem jistou účast mají pořadatelé (USA, Kanada, Mexiko).

  • 12 míst je určeno pro vítěze kvalifikačních skupin evropské kvalifikace UEFA, další 4 týmy si účast vybojují v baráži evropské kvalifikace
  • 8 týmů z AFC
  • 9 celků jde z CAF
  • 6 týmů se kvalifikuje z CONMEBOL
  • 3 týmy z CONCACAF
  • 1 tým z OFC
  • 2 týmy z mezikontinentální baráže, kde se účastní týmy z AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC
Týmy s jistým postupem na MS 2026
KanadaUSAMexiko
JaponskoNový ZélandÍrán
ArgentinaUzbekistánJižní Korea
JordánskoAustrálieBrazílie
EkvádorUruguayKolumbie
ParaguayMarokoTunisko
EgyptAlžírskoGhana
KapverdyJARKatar
AnglieSaúdská ArábiePobřeží slonoviny
SenegalFrancieChorvatsko
PortugalskoNorskoNěmecko
NizozemskoBelgieRakousko
ŠvýcarskoSkotskoPanama
HaitiCuraçao 

Kolik týmů postupuje ze skupiny na MS ve fotbale?

Ze základní skupiny postupují do vyřazovací fáze MS ve fotbale 2026 vždy dva nejlepší týmy. Dále postupuje 8 nejlepších celků na třetích pozicích.

Kdy se losovalo MS v USA, Kanadě, Mexiku?

 Los základních skupin MS ve fotbale 2026 proběhl 5. prosince 2025 v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu. Účastnila se ho řada hvězd. Celý večer moderovala modelka Heidi Klum. Losování se účastnily sportovní legendy jako Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O'Neal a Tom Brady. Od prezidenta FIFA Infantiniho získal americký prezident Donald Trump Cenu míru FIFA.

Maskoti MS ve fotbale 2026

Turnaj provází heslo „WE ARE 26“. Na šampionátu uvidíme tři maskoty, kteří reprezentují každý pořadatelský stát. Jsou jimi losice Maple (Kanada) symbolizující kreativitu a odolnost, jaguár Zayu (Mexiko) jako zosobnění síly a mayského dědictví a orel bělohlavý Clutch (USA).

Oficiální míč MS ve fotbale 2026

Oficiální míč nese název Trionda – „tři vlny“, a vizuálně propojuje všechny tři hostitelské země. Balon je revoluční v tom, že disponuje unikátní technologií napojenou na systém VAR, která má bleskově vyhodnocovat ofsajdy a další hraniční situace.

Doporučujeme

Články z jiných titulů