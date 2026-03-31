MS ve fotbale 2026: Kompletní program, výsledky, tabulky a skupiny
Rozlosování MS ve fotbale už máme za sebou. Češi v případě postupu z baráže odehrají světový šampionát ve skupině A. Atraktivitu mundialu zvyšuje fakt, že se bude jednat o poslední mistrovství světa pro dvě osobnosti fotbalové historie – Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Šampionát začíná 11. června a potrvá do 19. července. Kompletního průvodce naleznete v článku.
Program skupinové fáze na MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|Dějiště
|Skupina A
|Mexiko – Jihoafrická rep.
|- : -
|Mexiko
|Skupina A
|Korea – baráž D (vč. ČESKA)
|- : -
|Guadalajara
|Skupina B
|Kanada – baráž A
|- : -
|Toronto
|Skupina D
|USA – Paraguay
|- : -
|Los Angeles
|Skupina D
|Austrálie – baráž C
|- : -
|Vancouver
|Skupina B
|Katar – Švýcarsko
|- : -
|San Francisco
|Skupina C
|Brazílie – Maroko
|- : -
|New York/New Jersey
|Skupina C
|Haiti – Skotsko
|- : -
|Boston
|Skupina E
|Německo – Curacao
|- : -
|Houston
|Skupina F
|Nizozemsko – Japonsko
|- : -
|Dallas
|Skupina E
|P. slonoviny – Ekvádor
|- : -
|Filadelfie
|Skupina F
|baráž B – Tunisko
|- : -
|Monterrey
|Skupina H
|Španělsko – Kapverdy
|- : -
|Atlanta
|Skupina G
|Belgie – Egypt
|- : -
|Seattle
|Skupina H
|S. Arábie – Uruguay
|- : -
|Miami
|Skupina G
|Írán – N. Zéland
|- : -
|Los Angeles
|Skupina I
|Francie – Senegal
|- : -
|New York/New Jersey
|Skupina I
|mezik. baráž II – Norsko
|- : -
|Boston
|Skupina J
|Argentina – Alžírsko
|- : -
|Kansas City
|Skupina J
|Rakousko – Jordánsko
|- : -
|San Francisco
|Skupina K
|Portugalsko – mezik. baráž I
|- : -
|Houston
|Skupina L
|Anglie – Chorvatsko
|- : -
|Dallas
|Skupina L
|Ghana – Panama
|- : -
|Toronto
|Skupina K
|Uzbekistán – Kolumbie
|- : -
|Mexiko
|Skupina A
|baráž D (vč. ČESKA) – Jihoafrická rep.
|- : -
|Atlanta
|Skupina B
|Švýcarsko – baráž A
|- : -
|Los Angeles
|Skupina B
|Kanada – Katar
|- : -
|Vancouver
|Skupina A
|Mexiko – Korea
|- : -
|Guadalajara
|Skupina D
|baráž C – Paraguay
|- : -
|San Francisco
|Skupina D
|USA – Austrálie
|- : -
|Seattle
|Skupina C
|Skotsko – Maroko
|- : -
|Boston
|Skupina C
|Brazílie – Haiti
|- : -
|Filadelfie
|Skupina F
|Tunisko – Japonsko
|- : -
|Monterrey
|Skupina F
|Nizozemsko – baráž B
|- : -
|Houston
|Skupina E
|Německo – P. slonoviny
|- : -
|Toronto
|Skupina E
|Ekvádor – Curacao
|- : -
|Kansas City
|Skupina H
|Španělsko – S. Arábie
|- : -
|Atlanta
|Skupina G
|Belgie – Írán
|- : -
|Los Angeles
|Skupina H
|Uruguay – Kapverdy
|- : -
|Miami
|Skupina G
|Nový Zéland – Egypt
|- : -
|Vancouver
|Skupina J
|Argentina – Austrálie
|- : -
|Dallas
|Skupina I
|Francie – mezik. baráž II
|- : -
|Filadelfie
|Skupina I
|Norsko – Senegal
|- : -
|New York/New Jersey
|Skupina J
|Jordánsko – Alžírsko
|- : -
|San Francisco
|Skupina K
|Portugalsko – Uzbekistán
|- : -
|Houston
|Skupina L
|Anglie – Ghana
|- : -
|Boston
|Skupina L
|Panama – Chorvatsko
|- : -
|Toronto
|Skupina K
|Kolumbie – mezik. baráž I
|- : -
|Guadalajara
|Skupina B
|Švýcarsko – Kanada
|- : -
|Vancouver
|Skupina B
|baráž A – Katar
|- : -
|Seattle
|Skupina C
|Skotsko – Brazílie
|- : -
|Miami
|Skupina C
|Maroko – Haiti
|- : -
|Atlanta
|Skupina A
|baráž D (vč. ČESKA) – Mexiko
|- : -
|Mexiko
|Skupina A
|Jihoafrická rep. – Korea
|- : -
|Monterrey
|Skupina E
|Ekvádor – Německo
|- : -
|New York/New Jersey
|Skupina E
|Curacao – Pobřeží slonoviny
|- : -
|Filadelfie
|Skupina F
|Tunisko – Nizozemsko
|- : -
|Kansas City
|Skupina F
|Japonsko – baráž B
|- : -
|Dallas
|Skupina D
|baráž C – USA
|- : -
|Los Angeles
|Skupina D
|Paraguay – Austrálie
|- : -
|San Francisco
|Skupina I
|Norsko – Francie
|- : -
|Boston
|Skupina I
|Senegal – mezik. baráž II
|- : -
|Toronto
|Skupina H
|Uruguay – Španělsko
|- : -
|Guadalajara
|Skupina H
|Kapverdy – Saúdská Arábie
|- : -
|Houston
|Skupina G
|Nový Zéland – Belgie
|- : -
|Seattle
|Skupina G
|Egypt – Írán
|- : -
|Vancouver
|Skupina L
|Panama – Anglie
|- : -
|New York/New Jersey
|Skupina L
|Chorvatsko – Ghana
|- : -
|Filadelfie
|Skupina K
|Kolumbie – Portugalsko
|- : -
|Miami
|Skupina K
|mezik. baráž I – Uzbekistán
|- : -
|Atlanta
|Skupina J
|Jordánsko – Argentina
|- : -
|Dallas
|Skupina J
|Alžírsko – Rakousko
|- : -
|Kansas City
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|Dějiště
|1. kolo play off
|2. tým sk. A – 2. tým sk. B
|- : -
|Los Angeles
|1. kolo play off
|vítěz sk. E – 3. tým sk. A/B/C/D/F
|- : -
|Boston
|1. kolo play off
|vítěz sk. C – 2. tým sk. F
|- : -
|Houston
|1. kolo play off
|vítěz sk. F – 2. tým sk. C
|- : -
|Monterrey
|1. kolo play off
|2. tým sk. E – 2. tým sk. I
|- : -
|Dallas
|1. kolo play off
|vítěz sk. I – 3. tým sk. C/D/F/G/H
|- : -
|New York/New Jersey
|1. kolo play off
|vítěz sk. A – 3. tým sk. C/E/F/H/I
|- : -
|Mexiko
|1. kolo play off
|vítěz sk. L – 3. tým sk. E/H/I/J/K
|- : -
|Atlanta
|1. kolo play off
|vítěz sk. G – 3. tým sk. A/E/H/I/J
|- : -
|Seattle
|1. kolo play off
|vítěz sk. D – 3. tým sk. B/E/F/I/J
|- : -
|San Francisco
|1. kolo play off
|vítěz sk. H – 2. tým sk. J
|- : -
|Los Angeles
|1. kolo play off
|2. tým sk. K – 2. tým sk. L
|- : -
|Toronto
|1. kolo play off
|vítěz sk. B – 3. tým sk. E/F/G/I/J
|- : -
|Vancouver
|1. kolo play off
|2. tým sk. D – 2. tým sk. G
|- : -
|Dallas
|1. kolo play off
|vítěz sk. J – 2. tým sk. H
|- : -
|Miami
|1. kolo play off
|vítěz sk. K – 3. tým sk. D/E/I/J/L
|- : -
|Kansas City
|Osmifinále
|vítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)
|- : -
|Houston
|Osmifinále
|vítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)
|- : -
|Filadelfie
|Osmifinále
|vítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)
|- : -
|New York/New Jersey
|Osmifinále
|vítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)
|- : -
|Mexiko
|Osmifinále
|vítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)
|- : -
|Dallas
|Osmifinále
|vítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)
|- : -
|Seattle
|Osmifinále
|vítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)
|- : -
|Atlanta
|Osmifinále
|vítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)
|- : -
|Vancouver
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2
|- : -
|Boston
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6
|- : -
|Los Angeles
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4
|- : -
|Miami
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8
|- : -
|Kansas City
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|- : -
|Dallas
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|- : -
|Atlanta
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|- : -
|Miami
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|- : -
|New York/New Jersey
Skupiny MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
Opět se los MS ve fotbale uskutečnil ve chvíli, kdy ještě nejsou známá jména všech 48 účastníků světového šampionátu.
|Skupina A
|Mexiko, JAR, Jižní Korea, Dánsko/ČESKO
|Skupina B
|Kanada, Katar, Švýcarsko, Itálie/Bosna
|Skupina C
|Brazílie, Maroko, Haiti, Skotsko
|Skupina D
|USA, Paraguay, Austrálie, Turecko/Kosovo
|Skupina E
|Německo, Curaçao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
|Skupina F
|Nizozemsko, Japonsko, Tunisko, Švédsko/Polsko
|Skupina G
|Belgie, Egypt, Írán, Nový Zéland
|Skupina H
|Španělsko, Kapverdy, Saúská Arábie, Uruguay
|Skupina I
|Francie, Senegal, Norsko, Bolívie/Írák
|Skupina J
|Argentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko
|Skupina K
|Portugalsko, Uzbekistán, Kolumbie, Jamajka/DR Kongo
|Skupina L
|Anglie, Chorvatsko, Ghana, Panama
Tabulky MS ve fotbale 2026
SKUPINA A
SKUPINA B
SKUPINA C
SKUPINA D
SKUPINA E
SKUPINA F
SKUPINA G
SKUPINA H
SKUPINA I
SKUPINA J
SKUPINA K
SKUPINA L
Formát MS ve fotbale 2026
Nově se turnaje zúčastní 48 reprezentací, které jsou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé základní skupiny postupují do vyřazovací části 2 nejlepší týmy, plus 8 nejlepších týmů na třetích místech. Celkově tak postoupí 32 celků, které se dostanou do tzv. šestnáctifinále. V případě nerozhodného stavu po 90 minutách ve vyřazovací části následuje prodloužení 2x15 minut, případně penaltový rozstřel.
- Skupinová fáze: 11. června - 28. června 2026
- Šestnáctifinále: 28. června - 4. července 2026
- Osmifinále: 4. - 7. července 2026
- Čtvrtfinále: 9. - 12. července 2026
- Semifinále: 14. - 15. července 2026
- Zápas o 3. místo: 18. července 2026 od 23 hodin
- Finále: 19. července 2026 od 21 hodin
Česko v baráži o MS ve fotbale 2026
Česká fotbalová reprezentace stále čeká na svou druhou účast v samostatné historii. V kvalifikaci na MS ve fotbale 2026 čeká Česko baráž. V prvním zápase porazili svěřenci Miroslava Koubka Irsko až po penaltách. Nyní narazí na silné Dánsko.
Historie a medailisté MS ve fotbale
Historicky se Česko a Československo dočkalo dvou stříbrných medailí. Poprvé v roce 1934, kdy podlehli fašistické Itálii 1:2. Za Čechoslováky tehdy skóroval Antonín Puč. Podruhé se to podařilo v roce 1962, když ve finále prohráli proti fenomenální Brazílii 1:3. Jedinou branku Čechoslováků vstřelil jeden z nejlepších českých fotbalistů historie Josef Masopust.
Mundial ve své historii viděl řadu fantastických individuálních výkonů, kdy můžeme jmenovat Pelého, Maradonu, Zidana nebo naposledy Lionela Messiho.
|Ročník
|Finále
|3. místo
|2022 (Katar)
|Argentina - Francie 4:3 na penalty
|Chorvatsko - Maroko 2:1
|2018 (Rusko)
|Francie - Chorvatsko 4:2
|Belgie - Anglie 2:0
|2014 (Brazílie)
|Německo - Argentina 1:0p
|Nizozemsko - Brazílie 3:0
|2010 (JAR)
|Španělsko - Nizozemsko 1:0p
|Německo - Uruguay 3:2
|2006 (Německo)
|Itálie - Francie 1:1, 5:3 pen.
|Německo - Portugalsko 3:1
|2002 (J. Korea a Japonsko)
|Brazílie - Německo 2:0
|Turecko - J. Korea 3:2
|1998 (Francie)
|Francie - Brazílie 3:0
|Chorvatsko - Nizozemsko 2:1
|1994 (USA)
|Brazílie - Itálie 0:0, 3:2 pen.
|Švédsko - Bulharsko 4:0
|1990 (Itálie)
|Německo - Argentina 1:0
|Itálie - Anglie 2:1
|1986 (Mexiko)
|Argentina - Německo 3:2
|Francie - Belgie 4:2p
|1982 (Španělsko)
|Itálie - Německo 3:1
|Polsko - Francie 3:2
|1978 (Argentina)
|Argentina - Nizozemsko 3:1p
|Brazílie - Itálie 2:1
|1974 (Německo)
|Německo - Nizozemsko 2:1
|Polsko - Brazílie 1:0
|1970 (Mexiko)
|Brazílie - Itálie 4:1
|Německo - Uruguay 1:0
|1966 (Anglie)
|Anglie - Německo 4:2p
|Portugalsko - SSSR 2:1
|1962 (Chile)
|Brazílie - Československo 3:1
|Chile - Jugoslávie 1:0
|1958 (Švédsko)
|Brazílie - Švédsko 5:2
|Francie - Německo 6:3
|1954 (Švýcarsko)
|Německo - Maďarsko 3:2
|Rakousko - Uruguay 3:1
|1950 (Brazílie)
|Uruguay - Brazílie 2:1
|Švédsko
|1938 (Francie)
|Itálie - Maďarsko 4:2
|Brazílie - Švédsko 4:2
|1934 (Itálie)
|Itálie - Československo 2:1p
|Německo - Rakousko 3:2
|1930 (Uruguay)
|Uruguay - Argentina 4:2
|USA a Jugoslávie
Průvodce MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě, Mexiku
Kdy se hraje MS ve fotbale 2026?
Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku proběhne již klasicky v letních měsících od 11. června do 19. července 2026.
Kde se koná MS ve fotbale 2026?
Pořadatelství fotbalového šampionátu FIFA přisoudila poprvé v historii třem státům – USA, Kanadě a Mexiku.
Konkrétně se fotbalový svátek odehraje ve městech Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Los Angeles, New York, Boston, Kansas City, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfie, Seattle, San Francisco, Miami, Vancouver a Toronto.
Kompletního průvodce stadiony, na kterých se bude hrát MS ve fotbale 2026 naleznete ZDE>>>
Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku?
Ještě není jisté, kdo bude vysílat Mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. Tradičně ho v minulosti vysílala veřejnoprávní stanice ČT sport.
Kdo vyhraje MS ve fotbale 2026?
Favoritem podle bookmakerů je Španělsko. Dalšími jsou Anglie, Portugalsko, Brazílie, Argentina a Francie.
Kdo se kvalifikoval na MS v USA, Kanadě, Mexiku 2026 a jak funguje kvalifikace?
Celkově se na šampionát kvalifikuje 48 týmů, což je nejvíce v historii. Předem jistou účast mají pořadatelé (USA, Kanada, Mexiko).
- 12 míst je určeno pro vítěze kvalifikačních skupin evropské kvalifikace UEFA, další 4 týmy si účast vybojují v baráži evropské kvalifikace
- 8 týmů z AFC
- 9 celků jde z CAF
- 6 týmů se kvalifikuje z CONMEBOL
- 3 týmy z CONCACAF
- 1 tým z OFC
- 2 týmy z mezikontinentální baráže, kde se účastní týmy z AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC
|Týmy s jistým postupem na MS 2026
|Kanada
|USA
|Mexiko
|Japonsko
|Nový Zéland
|Írán
|Argentina
|Uzbekistán
|Jižní Korea
|Jordánsko
|Austrálie
|Brazílie
|Ekvádor
|Uruguay
|Kolumbie
|Paraguay
|Maroko
|Tunisko
|Egypt
|Alžírsko
|Ghana
|Kapverdy
|JAR
|Katar
|Anglie
|Saúdská Arábie
|Pobřeží slonoviny
|Senegal
|Francie
|Chorvatsko
|Portugalsko
|Norsko
|Německo
|Nizozemsko
|Belgie
|Rakousko
|Švýcarsko
|Skotsko
|Panama
|Haiti
|Curaçao
Kolik týmů postupuje ze skupiny na MS ve fotbale?
Ze základní skupiny postupují do vyřazovací fáze MS ve fotbale 2026 vždy dva nejlepší týmy. Dále postupuje 8 nejlepších celků na třetích pozicích.
Kdy se losovalo MS v USA, Kanadě, Mexiku?
Los základních skupin MS ve fotbale 2026 proběhl 5. prosince 2025 v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu. Účastnila se ho řada hvězd. Celý večer moderovala modelka Heidi Klum. Losování se účastnily sportovní legendy jako Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O'Neal a Tom Brady. Od prezidenta FIFA Infantiniho získal americký prezident Donald Trump Cenu míru FIFA.
Maskoti MS ve fotbale 2026
Turnaj provází heslo „WE ARE 26“. Na šampionátu uvidíme tři maskoty, kteří reprezentují každý pořadatelský stát. Jsou jimi losice Maple (Kanada) symbolizující kreativitu a odolnost, jaguár Zayu (Mexiko) jako zosobnění síly a mayského dědictví a orel bělohlavý Clutch (USA).
Oficiální míč MS ve fotbale 2026
Oficiální míč nese název Trionda – „tři vlny“, a vizuálně propojuje všechny tři hostitelské země. Balon je revoluční v tom, že disponuje unikátní technologií napojenou na systém VAR, která má bleskově vyhodnocovat ofsajdy a další hraniční situace.