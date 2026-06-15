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Úkol před JAR: servis pro Schicka! Holeš a Hložek do základu? A chybí na MS Karabec?

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Úkol před JAR: servis pro Schicka! Holeš a Hložek do základu? A chybí na MS Karabec? • Zdroj: iSport.tv
Patrik Schick na tréninku národního týmu
Michal Sadílek na tréninku
Na trénink dohlížel i Pavel Nedvěd
Jan Kuchta a Jaroslav Zelený na tréninku české fotbalové reprezentace
Rozběhání fotbalistů před tréninkem
Rozprava Ladislava Krejčího a Miroslava Koubka
Miroslav Koubek a Ladislav Krejčí na tréninku české reprezentace
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Výhra. Nic jiného ve čtvrtečním zápase světového šampionátu proti JAR nepřipadá v úvahu. „Jihoafričané jsou jedním z nejslabších týmů na turnaji,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, do něhož se připojili i redaktoři deníku Sport a webu iSport, kteří jsou přímo v dějišti mistrovství světa. Ukáže teď kouč Miroslav Koubek na zkušeného Tomáše Holeše? Dostane šanci v základní sestavě v dobré formě hrající Adam Hložek? A co musí český tým udělat, aby dostal více do hry kanonýra Patrika Schicka? „Napadlo mě mimo jiné, že v nominaci chybí Adam Karabec,“ prohlásil mimo jiné Jiří Fejgl.

Kompletní díl najdete i na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

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