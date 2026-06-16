Francie - Senegal 3:1. Mbappé dvěma góly řídil výhru Evropanů, překonal Giroudův rekord
Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa v Americe vítězně, v úvodním utkání skupiny I porazili reprezentaci Senegalu 3:0. Skórovali dvakrát Kylian Mbappé a Bradley Barcola. Ve druhém poločase sudí kontroverzně neodpískal penaltu po faulu na francouzského kapitána. Svůj názor překvapivě nezměnil ani po přezkoumání videa. Mbappé se s 58 góly stal nejlepším střelcem Francie, překonal rekord Oliviera Girouda. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
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