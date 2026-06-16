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Francie - Senegal 3:1. Mbappé dvěma góly řídil výhru Evropanů, překonal Giroudův rekord

Radost francouzských fotbalistů po brance do sítě Senegalu
Radost francouzských fotbalistů po brance do sítě SenegaluZdroj: ČTK/AP Photo
Radost francouzských fotbalistů po brance do sítě Senegalu
Radost francouzských fotbalistů po brance do sítě Senegalu
Zákrok Sadia Maného ve vápně penaltu pro Francii neznamenal
Zákrok Sadia Maného ve vápně penaltu pro Francii neznamenal
Zákrok Sadia Maného ve vápně penaltu pro Francii neznamenal
Fotbalisté Francie do MS vstoupili utkáním proti Senegalu
Fotbalisté Francie do MS vstoupili utkáním proti Senegalu
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ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
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Fotbalisté Francie vstoupili do mistrovství světa v Americe vítězně, v úvodním utkání skupiny I porazili reprezentaci Senegalu 3:0. Skórovali dvakrát Kylian Mbappé a Bradley Barcola. Ve druhém poločase sudí kontroverzně neodpískal penaltu po faulu na francouzského kapitána. Svůj názor překvapivě nezměnil ani po přezkoumání videa. Mbappé se s 58 góly stal nejlepším střelcem Francie, překonal rekord Oliviera Girouda. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>

Podrobnosti připravujeme.

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