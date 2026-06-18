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Výbušná tiskovka s Koubkem: Proč se vymlouváme? Kvása se stydí

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Výbušná tiskovka s Koubkem: Proč se vymlouváme? Kvása se stydí | První dojem • Zdroj: iSport.cz
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Ruka Pavla Šulce, po které se pískala penalta
Patrik Schick v diskusi s rozhodčí Tori Pensovou
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Zklamání Ladislava Krejčího po remíze s JAR
Teboho Mokoena z penalty vyrovnal utkání proti Česku
Zklamaní Češi po remíze s JAR
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MS fotbal 2026
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Přímo z Atlanty se po skončení zápasu fotbalového mistrovství světa s JAR (1:1) přihlásili redaktoři Sportu - Michal Kvasnica, Radek Špryňar a Pavel Baláž. Řeč se stočila na tiskovou konferenci s koučem české reprezentace Miroslavem Koubkem, která se nesla v nerudném duchu, podle jeho slov volil novináři „brutální hodnocení“ zápasu. Proč se hráči bojí hrát a má tým vůbec nějaké sebevědomí? Kdo byli hráči zápasu z pohledu redaktorů? Nejen to se dozvíte v Prvním dojmu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>> 

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko11002:03
2Již. Korea11002:13
3Česko20112:31
4JAR20111:31

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