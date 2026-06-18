Výbušná tiskovka s Koubkem: Proč se vymlouváme? Kvása se stydí
Výbušná tiskovka s Koubkem: Proč se vymlouváme? Kvása se stydí | První dojem • Zdroj: iSport.cz
Přímo z Atlanty se po skončení zápasu fotbalového mistrovství světa s JAR (1:1) přihlásili redaktoři Sportu - Michal Kvasnica, Radek Špryňar a Pavel Baláž. Řeč se stočila na tiskovou konferenci s koučem české reprezentace Miroslavem Koubkem, která se nesla v nerudném duchu, podle jeho slov volil novináři „brutální hodnocení“ zápasu. Proč se hráči bojí hrát a má tým vůbec nějaké sebevědomí? Kdo byli hráči zápasu z pohledu redaktorů? Nejen to se dozvíte v Prvním dojmu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Mexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2
Již. Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3
Česko
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|4
JAR
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1