Slyšeli jsme praskat kosti, líčil vyděšený kouč. Protihráč plakal, hvězda bude měsíce mimo
Aplaus pro Jonathana Davida za hattrick do sítě Kataru při výhře 6:0. Ale tohle se stát nemělo… Faul Ásima Madibúa na Islmaëla Koného byl nejošklivějším okamžikem probíhajícího fotbalového šampionátu. Kanadský záložník má po ostrém skluzu protihráče zlomenou lýtkovou i holenní kost a bude několik měsíců mimo hru. Fuj! „Slyšeli jsme, jak kosti praskly,“ ulevil si vyděšený domácí kouč Jesse Marsch, jenž měl celý střet přímo před sebou. „Všichni se třesou,“ dodal. Televizní stanice dokonce odmítaly vysílat opakování incidentu. Program MS ve fotbale 2026 ZDE >>>
Když vám někdo řekne, ať přes masku vdechnete rajský plyn, možná vám to zní jako rajská hudba. Jenže někdy byste se o takový „zážitek“ rádi nechali připravit. Znamená to totiž, že procházíte ukrutnou bolestí, šokem a doktoři vám chtějí ulevit. Jako čtyřiadvacetiletému Konému po zákroku Madibúa, když ho odnášeli z hřiště během utkání Kanady s Katarem (6:0).
Při pokrytí míče do něj zezadu zajel středopolař soupeře, odnesla to stojná noha. Zraněný hráč okamžitě začal volat o pomoc, šly na něj mdloby. Radši zaklonil hlavu, aby se na svou končetinu nemusel dívat. Zdravotníci nasprintovali na plac, aby mu dali první pomoc.
Koné pak vsedě na nosítkách ukázal tribunám palec nahoru, jako že bude v pořádku. Na Madibúa, který se mu posléze přišel do kanadské šatny omluvit, naopak diváci ve Vancouveru křičeli „Hanba“!
Katarský viník samozřejmě obdržel červenou kartu (nejdřív dostal žlutou), odcházel v slzách. Hráči i členové realizačních týmů se mezi sebou strkali. Emoce byly vypjaté i po konci jednostranného duelu. „Jsme při něm. Je to můj kamarád, člen naší fotbalové rodiny,“ vzkázal Nathan Saliba, jenž Koného vystřídal a brzy dal gól. Oslavil ho se spoluhráčovým dresem v ruce.
Kanada je se čtyřmi body téměř jistým postupujícím ze skupiny, ovšem do konce MS se musí obejít bez Koného, záložníka italského Sassuola. „Je to pro nás obrovská ztráta,“ řekl trenér Marsch.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|1
|1
|0
|7:1
|4
|2
Švýcarsko
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|3
Bosna
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|4
Katar
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1