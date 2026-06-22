Nový Zéland - Egypt 1:3. Afričané uspěli po otočce a jsou blízko k postupu do play off
Fotbalisté Egypta na mistrovství světa ve Vancouveru porazili po obratu Nový Zéland 3:1, se čtyřmi body vedou skupinu G a mají blízko k postupu do vyřazovací fáze, což se jim při třech předchozích startech na turnaji nepovedlo. Soupeř díky Finnu Surmanovi vyhrál první poločas, ale po změně stran Mustafá Ziku, Muhummad Salah a střídající Trézéguet zařídili Egyptu první výhru. Program MS 2026 ZDE >>>
Novozélanďané, kteří klesli na poslední místo, se v posledním kole 25. června od 5:00 SELČ na stejném stadionu utkají s Belgií. Egypťané ve stejné době v Seattlu vyzvou Írán a bude jim stačit i remíza.
Oba soupeři měli před týdnem zaděláno na vítězství. Vítěz oceánské zóny s Íránem dvakrát vedl zásluhou Elijaha Justa, ale nakonec se musel spokojit s remízou. Tým ze severu Afriky přišel o výhru nad favorizovanou Belgií vinou vlastního gólu Haního. Trenéři poslali na hřiště přesně stejné sestavy.
Nový Zéland je sice podle 85. místa na žebříčku FIFA nejslabší tým na šampionátu, ale opět udeřil jako první. Na konci úvodní čtvrthodiny rozehrál Payne první rohový kop, Surman využil výškovou převahu, vyskočil nejvýš a hlavou poslal míč do sítě. Zatímco v klubu obránce Portlandu za dva roky v americké MLS ještě gól nedal, v reprezentačním dresu se trefil už potřetí.
Hvězdná egyptská dvojice z Premier League - liverpoolský Salah a Marmúš z Manchesterru City - se jen těžko prosazovala. Marmúšovu jedinou střelu v prvním poločase brankář Crocombe snadno zneškodnil a Salahův pokus po nakrátko rozehraném přímém kopu těsně minul branku.
Na druhé straně mohl náskok pojistit jiný hráč z anglické ligy - Wood z Nottinghamu Forest. Ale Šubajr, jehož otec chytal na mistrovství světa v roce 1990, mu to nedovolil.
Sedminásobný mistr Afriky po změně stran výrazně zvýšil aktivitu. K jediné střele na branku v prvním dějství přibylo po přestávce dalších šest. Salah měl hned první šanci vyrovnat, ale ještě neuspěl. Soupeř nechtěl jen bránit a při jednom z rychlých brejků Šubajr jen s námahou vyrazil McCowattovu hlavičku.
S přibývajícím časem však Egypťané na trávníku stále víc dominovali. V 58. minutě využili toho, že se novozélandská obrana výjimečně víc vytáhla a Ziku hlavičkou zužitkoval Haního centr. Záložník, který debutoval v reprezentaci před necelým měsícem, vstřelil ve svém čtvrtém zápase už třetí gól.
O devět minut později vysunul přesnou přihrávkou Salaha a nejlepší současný střelec týmu dal 65. gól v egyptském dresu. Už jen čtyři mu chybějí k rekordu současného trenéra Husama Hasana. Svůj výborný výkon ve druhém poločase pak korunoval rohovým kopem, z nějž Trézéguet první výhru Egypta v historii mistrovství světa zpečetil.
Šance na postup ze skupiny GŠance dle pozice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Egypt
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2
Írán
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|3
Belgie
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|4
Nový Zéland
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1