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ONLINE: Argentina - Rakousko. Messi a spol. jdou podruhé do akce, uspějí proti Evropanům?

Lionel Messi se postaral o všechny góly Argentiny při výhře 3:0 nad Alžírskem
Lionel Messi se postaral o všechny góly Argentiny při výhře 3:0 nad AlžírskemZdroj: ČTK / AP / Charlie Riedel
Paul Wanner
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MS fotbal 2026
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Skupina J na fotbalovém mistrovství světa dnes večer nabízí duel dvou úspěšných týmů z prvního hracího kola. Argentina vedená Lionelem Messim zvládla vstup do šampionátu jasně 3:0 proti Alžírsku. Její dnešní soupeř z Rakouska si připsal tři body po výhře nad Jordánskem. Vítěz duelu hraného na obrovitém stadionu v Texasu si zajistí postup do vyřazovací fáze. Kdo se bude radovat? ONLINE přenos z utkání sledujte od 19:00 na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>

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#TýmZVRPSkóreB
1Argentina11003:03
2Rakousko11003:13
3Jordánsko10011:30
4Alžírsko10010:30

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