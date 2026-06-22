ONLINE: Argentina - Rakousko. Messi a spol. jdou podruhé do akce, uspějí proti Evropanům?
Skupina J na fotbalovém mistrovství světa dnes večer nabízí duel dvou úspěšných týmů z prvního hracího kola. Argentina vedená Lionelem Messim zvládla vstup do šampionátu jasně 3:0 proti Alžírsku. Její dnešní soupeř z Rakouska si připsal tři body po výhře nad Jordánskem. Vítěz duelu hraného na obrovitém stadionu v Texasu si zajistí postup do vyřazovací fáze. Kdo se bude radovat? ONLINE přenos z utkání sledujte od 19:00 na iSportu. Program MS 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Argentina
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Rakousko
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Jordánsko
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|4
Alžírsko
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0