ONLINE: Belgie - Senegal 2:2. Velký comeback Evropanů! Dva góly v závěru, prodlužuje se
Poslední útok na velký úspěch pro členy zlaté generace? Belgie v prvním kole play off mistrovství světa hraje se Senegalem. Evropský celek i přes dvě remízy dokázal ovládnout skupinu G, když na její závěr deklasoval Nový Zéland 5:1. Také Senegal si na závěr skupiny zastřílel, když zdolal Irák 5:0, nicméně postupoval až jako jeden z osmi týmů na třetích místech. Jak dopadne vzájemný duel ve vyřazovací části? Zápas se hraje v Seattlu a po dramatické koncovce se rozhodne až v prodloužení, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>