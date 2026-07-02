Předplatné

ONLINE: Belgie - Senegal 2:2. Velký comeback Evropanů! Dva góly v závěru, prodlužuje se

Youri Tielemans vstřelil vyrovnávací gól Belgie
Youri Tielemans vstřelil vyrovnávací gól BelgieZdroj: ČTK
Romelu Lukaku vstřelil důležitý gól na 1:2
Ismaila Sarr vstřelil druhý gól Senegalu
Kevin de Bruyne se proti Senegalu neprosadil
Belgická radost po vyrovnávacím gólu
Senegal poslal proti Belgii do vedení Habib Diarra
Jeremy Doku byl střídán už na začátku druhého poločasu
Senegal poslal proti Belgii do vedení Habib Diarra
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Poslední útok na velký úspěch pro členy zlaté generace? Belgie v prvním kole play off mistrovství světa hraje se Senegalem. Evropský celek i přes dvě remízy dokázal ovládnout skupinu G, když na její závěr deklasoval Nový Zéland 5:1. Také Senegal si na závěr skupiny zastřílel, když zdolal Irák 5:0, nicméně postupoval až jako jeden z osmi týmů na třetích místech. Jak dopadne vzájemný duel ve vyřazovací části? Zápas se hraje v Seattlu a po dramatické koncovce se rozhodne až v prodloužení, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Pavouk MS ve fotbale 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
22

Začít diskuzi

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů