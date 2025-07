Liga očima fanoušků: Ochotný Kadeřábek i týden blbec. Drchal? Nemá cenu to řešit

Jedlička? Prostě smůla. Z remízy se nehroutím

Každého někdy potká týden blbec a my jej máme zdárně za sebou. Servette bychom asi branku nedali ani do půlnoci. Co je platné, že mačkáme soupeře jako citron, když efektivita je nulová. Adu netrefil tutovku a šlo to s ním už jen z kopce. Vydra, Šulc a ostatní – vše marné. A to, prosím, bylo jasné, že na Švýcary máme.

V sobotu jiná písnička. První půle? Jo, to jsem si myslel, že ze Ženevy doletěl k Jablonci příkaz: Co nejvíc utahat, udřít, pokopat. Jako ve válce. Za půl hodiny víc faulů než v Lize mistrů za celý zápas. Hrůza, děs běs. Oboustranně. Jedlička? Prostě smůla. Frajer vyskočil vysoko a trefil mu hlavou obličej, to mu za zlé nemám.

Ale sudí celkově? Dost tragéd. Neustále něco pískal, vzápětí to pouštěl. Chápu, bylo po slejváku, všechno klouzalo, ale s tím musí počítat, a ne že ne. My si pak prostě obligátně myslíme, že to na konci ukopeme, a že se nemůže nic stát. Že bych se ale z remízy hroutil? Vůbec, z toho se vyhrabeme, nebojte. Ani ti okolo nejsou bezchybní. A že ligu vede Karviná? Ať si taky užije chvilku slávy. Čest královně Viktorce, vyžeňte VAR!

Kovi, 57 let, koordinátor distribuce