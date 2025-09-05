11 českých reprezentantů změnilo klub! Návraty, drahé bomby i velká překvapení
Nemá kontrolu nad budoucností vlastních hráčů. Ivan Hašek, trenér národního týmu, sledoval s napětím, kam se reprezentanti postupně stěhují. Letní změny potkaly téměř půlku základní sestavy z minulého srazu, dohromady jde o jedenáctku borců z aktuální nominace. „Každý z nás směřuje k přestupu, chce udělat další krok. Je to pozitivní impulz, pomůže to v sebevědomí,“ líčil obránce Ladislav Krejčí, jenž odešel do Anglie. Kam se přesunuli čeští reprezentanti?
Vítězslav Jaroš
- brankář, 24 let
- hostování z Liverpoolu do Ajaxu
Bilance v této sezoně (vše za Ajax)
- Zápasy: 4
- Odehrané minuty: 360
- Čistá konta: 2
- Inkasované góly: 3
Po minulé sezoně, kterou strávil na lavici mistrovského Liverpoolu, odešel na roční hostování bez opce na trvalý přestup. Stal se gólmanskou jedničkou Ajaxu, se kterým v úvodu ligového ročníku ještě neprohrál (dvě výhry a dvě remízy). V Nizozemsku zabojuje o místo v anglickém klubu a třeba i lepší postavení v reprezentaci.
Matěj Kovář
- brankář, 25 let
- hostování s opcí z Leverkusenu do PSV Eindhoven
Bilance v této sezoně (vše za PSV)
- Zápasy: 5
- Odehrané minuty: 450
- Čistá konta: 1
- Inkasované góly: 6
Dva roky v pozici gólmanské dvojky mu stačily, proto opustil Leverkusen. Kovář zvolil PSV Eindhoven, se kterým ihned získal triumf v nizozemském Superpoháru. Naskočil dosud do všech soutěžních utkání a vychytal jedno čisté konto. Reprezentační trenéři mu věřili na minulých srazech i ve chvíli, kdy tolik nehrál. Nyní by mu stoprocentní minutáž měla jen pomoct.
David Jurásek
- obránce, 25 let
- hostování s opcí z Benfiky do Besiktase
Bilance v této sezoně (vše za Besiktas)
- Zápasy: 7
- Odehrané minuty: 417
- Góly: 0
- Asistence: 0
Jde o náznak, že problematické období by mohlo skončit. Šikovného leváka brzdila zranění, kdy za poslední dvě sezony odehrál 46 soutěžních zápasů. Přitom v Benfice ani Hoffenheimu nepatřil mezi stěžejní hráče. V Besiktasi, kde aktuálně hostuje, zasáhl už do sedmi utkání, přičemž byl pětkrát v základní sestavě. V reprezentaci by mohl zatlačit na Jaroslava Zeleného ze Sparty.
Ladislav Krejčí
- obránce, 26 let
- hostování s opcí z Girony do Wolverhamptonu
Bilance v této sezoně (vše za Gironu)
- Zápasy: 2
- Minuty: 180
- Góly: 0
- Asistence: 0
Hektické dny jsou minulostí. Když vyprávěl na aktuálním srazu o přestupu do Anglie, byl nadšený. Viditelně se mu ulevilo, že transfer se dotáhl do úspěšného konce. Reprezentační stoper si po jediném roce v Gironě vyzkouší Premier League. Minulý víkend se premiérového startu za Wolverhampton sice nedočkal, ale je pravděpodobné, že jeho role by mohla postupně růst. Stejně jako v národním týmu.
Martin Vitík
- obránce, 22 let
- přestup ze Sparty do Boloně
Bilance v této sezoně (vše za Boloňu)
- Zápasy: 2
- Odehrané minuty: 90
- Góly: 0
- Asistence: 0
Co nevyšlo před rokem, podařilo se v minulých týdnech. Nadějný stoper posílil Boloňu, kde se mu povedla letní příprava. V ní dokonce skóroval. Start do Serie A však měl lehce rozpačitý. V úvodním kole vystřídal o pauze zraněného spoluhráče, ve druhém dostal žlutou kartu a trenér ho po první půli stáhl ze hry. V reprezentaci je jednou z dalších možností za Krejčího a Tomáše Holeše.
Michal Beran
- záložník, 25 let
- přestup z Jablonce do Olomouce
Bilance v této sezoně (vše za Jablonec)
- Zápasy: 8
- Odehrané minuty: 650
- Góly: 1
- Asistence: 0
To byla bomba! Velkolepá a dost překvapivá akce za tři miliony eur. Střední záložník, o kterém se mluvilo už na jaře ve spojení s Plzní nebo Spartou, nasedl v pondělí během reprezentačního srazu v Praze do vrtulníku, přistál v Olomouci a podepsal velmi lukrativní smlouvu se Sigmou. Byť zůstává v Česku, zahraje si Konferenční ligu a měl by patřit mezi stěžejní hráče týmu Tomáše Janotky. V reprezentaci je nováčkem.
Václav Černý
- záložník, 27 let
- přestup z Wolfsburgu do Besiktase
Bilance v této sezoně (vše za Wolfsburg)
- Zápasy: 3
- Odehrané minuty: 77
- Góly: 1
- Asistence: 0
Minulou sezonu válel za Rangers, byl klíčový i pro trenéra Haška. Rychlý křídelník měl za sebou mimořádně vydařený rok, ze kterého chtěl vytřískat co nejvíc. Nakonec ještě před odletem do Černé Hory stvrdil přestup do tureckého Besiktase, kde podepsal smlouvu do roku 2028. Za Wolfsburg zatím stihl vstřelit jeden gól za celkem 77 minut na hřišti. To není vůbec zlé.
Alex Král
- záložník, 27 let
- návrat z hostování v Espanyolu Barcelona do Unionu Berlín
Bilance v této sezoně (vše za Union Berlín)
- Zápasy: 3
- Odehrané minuty: 109
- Góly: 0
- Asistence: 0
Za Espaňol Barcelona odehrál prakticky všechno, chyběl v jediném ligovém utkání. Byla by škoda, kdyby najednou přišel o herní praxi. Po návratu do Unionu Berlín začal dvakrát na lavici, do hry se podíval vždy jen na necelých pětadvacet minut. Ve třetím utkání proti Dortmundu už startoval v základní sestavě. Nyní je jasné, že i přes dřívější spekulace bude pokračovat v Německu.
Michal Sadílek
- záložník, 26 let
- přestup z Twente do Slavie
Bilance v této sezoně (vše za Slavii)
- Zápasy: 6
- Odehrané minuty: 353
- Góly: 0
- Asistence: 1
Že se vrátil po dlouhých letech v Nizozemsku do Česka, bylo velmi nečekané. Zlákala ho jistota Ligy mistrů, stejně tak boj o mistrovský titul. I přes nabitou konkurenci ve středu zálohy Slavie má herní praxi, naskočil do šesti zápasů a z toho čtyřikrát v základní sestavě. Postupně šel výkonnostně nahoru, v Haškově týmu se zřejmě porve o místo s Lukášem Červem, plzeňským záložníkem.
Pavel Šulc
- záložník, 24 let
- přestup z Plzně do Lyonu
Bilance v této sezoně
Plzeň – Zápasy: 4, Minuty: 341, Góly: 1, Asistence: 3
Lyon – Zápasy: 3, Minuty: 94, Góly: 1, Asistence: 1
Za minulou sezonu posbíral různá ocenění včetně titulu nejlepší český fotbalista. A nakonec se dočkal také vytouženého přestupu do zahraničí. Díky letním zápasům v Plzni se dostal do zápasového rytmu, v dresu našlapaného Lyonu naskočil jednou v základní sestavě a celkem ve třech utkáních posbíral gól a asistenci. „Předčilo to všechna očekávání,“ byl nadšený Šulc na začátku reprezentačního srazu. Rozhodně prožívá jedno z nejlepších období kariéry.
Adam Karabec
- záložník, 22 let
- hostování s opcí ze Sparty do Lyonu
Bilance v této sezoně (vše za Lyon)
- Zápasy: 3
- Odehrané minuty: 107
- Góly: 1
- Asistence: 0
Věřil, že zůstane v Hamburku, se kterým postoupil do německé bundesligy. To nevyšlo, i když v cizině ohromně vyrostl. Nakonec odešel za Šulcem do Lyonu, kde se měl postupně rozkoukat a plnit roli střídajícího hráče. 22letý kreativní záložník odehrál všechny tři zápasy, minutami předčil českého parťáka a vstřelil jeden gól. Slibné výkony v zahraničních ligách ho vystřelily i k premiérové účasti v reprezentačním áčku, byť jako náhradníka za zraněného Matěje Vydru.