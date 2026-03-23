Konec mlžení, reprezentace má kapitána. Do baráže ji povede s páskou Krejčí
Probírané téma poslední dní má rozuzlení. Do klíčového barážového utkání s Irskem povede českou fotbalovou reprezentaci jako kapitán Ladislav Krejčí. Obránce Wolverhamptonu už pásku nosil ve Spartě, teď se mu pocty dostalo i v národním týmu. Pásku převzal po Tomáši Součkovi, kterému byla odebrána kvůli nepovedené děkovačce po zápasu s Gibraltarem.
Přesně v 18.00 hodin zveřejnil oficiální účet české fotbalové reprezentace na platformě X zprávu, na kterou se dlouho čekalo. Ladislav Krejčí přebírá kapitánský úřad po suspendovaném Tomáši Součkovi. Není to jen na jeden zápas, na pouhý záskok. Jde o rozhodnutí na neomezenou dobu. Začíná nová éra národního mužstva – s trenérem Miroslavem Koubkem a jeho nově ustanoveným lídrem.
„Máme rozhodnuto, ale nepovíme,“ usmíval se minulý týden kouč na nominační tiskové konferenci. Přidal se i Pavel Nedvěd. „Navnímal jsem situaci v týmu. To cítíte, jak funguje a kdo je v něm lídr. Rozhodnutí bylo celkem jednoduché a jednoznačné,“ přikývl generální manažer reprezentací.
Jméno nechtěli říct. Jako první se slušelo důležitou věc oznámit celému mužstvu. Tak se stalo dnes poté, co se do Prahy sjel celý tým. Ještě celkem nedávno se spekulovalo o veteránovi Vladimíru Daridovi. Kapitán Hradce Králové se s Koubkem i Nedvědem o této variantě bavil, nakonec převážila silná karta Ladislava Krejčího.
S výhledem do budoucnosti jde o logický tah. Stoper Wolverhaptonu dovedl ke dvěma titulům Spartu. Nejen výkony na hřišti, ale i silou osobnosti. Dal dohromady složitou kabinu plnou cizinců, u všech měl respekt. Extrémně pevnou pozici si rychle vybudoval i v národním mužstvu. Už po mistrovství Evropy 2024 mnozí experti volali po změně kapitána. Dočkali se až teď.
Fotbalový národ věří, že Krejčí dovede reprezentaci po dlouhých dvaceti letech na mistrovství světa. Barážové drama začíná ve čtvrtek proti Irsku.