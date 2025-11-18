Reakce FAČR na bojkot kotle: žádné prémie, Souček nebude kapitán. Ve hře bylo i víc
Neuctivý postoj vůči fanouškovské skupině Fanatismus Česko má ostrou dohru. Tomáš Souček byl výkonným výborem Fotbalové asociace ČR zbaven pro první barážové utkání kapitánské pásky. A to jednomyslně. Dále svaz hráčům nevyplatí prémie za nedělní utkání s Gibraltarem. Na stole byly podle zjištění deníku Sport a webu iSport i mnohem radikálnější návrhy řešení.
Na závěr kvalifikace o mistrovství světa Česko šesti góly zašláplo do země trpaslíka z Gibraltaru. Nudné kulisy však dokonale zbouralo nevhodné chování reprezentantů, kteří odmítli poděkovat za podporu kotelníkům, respektive skupině Fanatismus Česko. Negativní postoj hráčů vůči tradičnímu pozápasovému rituálu vyvolal mezi fanoušky erupci zloby. „Máme k nim respekt, ale necítili jsme jednotu, že se chceme dostat na mistrovství světa. A tohle byla naše odpověď,“ poněkud kostrbatě vysvětloval týmové rozhodnutí kapitán Tomáš Souček.
Den nato přišla odpověď i ze strahovské centrály. Ovšem směrem k hráčům. Byla tvrdá, nekompromisní, zároveň pochopitelná vzhledem k vzniklé situaci. Souček byl zbaven kapitánské pásky a tým nedostane vyplacené prémie za Gibraltar.
„Bohužel, přístup hráčů zcela zastínil výkon na hřišti a pozitivní skutečnost postupu národního týmu do baráže o MS 2026. Nikdo z hráčů nestojí nad zemí, kterou má tu čest reprezentovat, a nikdo z hráčů není víc než fanoušek, který věnuje své prostředky, čas i energii, aby podpořil český národní tým. Fanoušek má zároveň plné právo vyjádřit nesouhlas s neuspokojivými výkony v posledních zápasech,“ píše se v úvodu.
To zásadnější následuje až poté. „VV FAČR zároveň rozhodl, že Tomáš Souček v dalším utkání nepovede tým jako kapitán a hráčům nebudou vyplaceny prémie spojené s včerejším kvalifikačním zápasem. Tyto finanční prostředky budou věnovány na pomoc potřebným.“
Hráč londýnského West Hamu United nosil kapitánskou pásku od mistrovství Evropy v roce 2021, převzal ji od Vladimíra Daridy. V prvním kole baráže o mistrovství světa, které je na programu 26. března příštího roku, tomu bude skoro po pěti letech jinak. Co bude dál, a zda někdo Součka definitivně nahradí, je otázkou příštích měsíců. Momentálně jde o jakousi výstrahu, s určitostí poslední. Podle zdrojů redakce očekává výkonný výbor kapitánovu omluvu a uvědomění si rozsahu škody. V překladu jde o to, že by měl, asi i veřejně, přiznat odpovědnost a ukázat dostatečnou míru sebereflexe. Pak se teoreticky dá uvažovat o vrácení pásky. O tom však rozhodne nový trenér reprezentace a její generální manažer Pavel Nedvěd.
Aféra má více rovin. Svazové špičky nenaštvala jen „pouhá“ neúčast na děkovačce, mnohem víc se jich dotklo, že o celé akci neměli ani zdání. Lídři reprezentace v čele s Tomášem Součkem o nestandardním záměru nikoho neinformovali. Přitom v Olomouci byla přítomna řada členů výkonného výboru včetně svazového předsedy Davida Trundy, místopředsedů Zdeňka Grygery a Tomáše Pešíra, samo sebou i Pavla Nedvěda. Nikdo z nich neměl o prchlivé reakci ani páru.
Nové vedení asociace si primárně zakládá na „dobré pověsti“, pro jednání s potenciálními partnery nutně potřebuje ukázat národní tým v dobrém světle a dostat do svazového rozpočtu více finančních prostředků. Jenže to se za těchto okolností realizuje jen velmi složitě.
Proto vzniklou aféru vnímají jako selhání kapitána, morální přešlap lídrů. Mezi ně lze jistě označit Vladimíra Coufala, umazaného dva roky starou aférou Belmondo. Tehdy, a také v Olomouci, vyrazilo několik členů reprezentace zapařit na diskotéku před rozhodujícím zápasem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Důsledky byly devastující. Skončil kompletní realizační tým Jaroslava Šilhavého, trojice hříšníků byla dočasně vyřazena z reprezentace. Nyní je Coufal uprostřed dalšího velikého skandálu…
Na stole měly být údajně i radikálnější postihy, a to kvůli předchozím neuspokojivým výkonům v kombinaci s některými zvláštními vyjádřeními členů reprezentace. Po porážce na Faerských ostrovech záložník Václav Černý uraženě odešel z rozhovoru pro Českou televizi, jindy se řešily výroky Pavla Šulce po otřesném výkonu se Saúdskou Arábií. Svaz se však rozhodl pro mírnější sankce, nechce s hráči vyrazit do dramatického sporu. Spíš to chápe jako důrazně vztyčený prst a očekává pokání.
Je pravděpodobné, že kontroverzní rozhodnutí Součka a spol. i přes tvrdý zásah výkonného výboru bude mít další dohru v březnu – tedy v období baráže o postup na mistrovství světa v Americe.
Napětí mezi reprezentací a aktivní skupinou Fanatismus Česko, která se v posledních měsících starala o kulisu při (a také před) mezinárodních zápasech, rapidně narostlo. Zřejmě překročilo hranu, na niž obě strany ještě nikdy nedosáhly.
Téma fanoušků se v okruhu reprezentantů řešilo už před startem zápasu proti Gibraltaru. Konkrétně potom, co zástupci Fanatismus Česko sdíleli na sociálních sítích ostrý vzkaz: „Přetekl pohár trpělivosti. Výkony nároďáku nás se*ou, protože nevidíme bojovnost, hrdost ani chuť jezdit po p*deli za Českou republiku.“
Vyjádření se dostalo do kabiny. Hráči ho vnímali, řešili. Situaci sondovali také lidé z asociace, kteří dokonce kontaktovali skalní příznivce a nabídli jim osobní schůzku přímo s hráči před závěrečným zápasem kvalifikace.
Cílem bylo, aby si všechno ujasnili ve stínu, rozhodně mimo televizní kamery a pozornosti víc než šesti a půl tisíců diváků na Andrově stadionu. Z druhé strany přišla negativní reakce, kotel se rozhodl konat na tribunách. Opakovaně skandoval „Bojujte za Česko!“, do toho vyzval ostatní k tomu, aby neslavili góly českého mužstva.
Výsledkem je další obří reprezentační aféra.