Černý o konci v repre: Jinakost byla na obtíž, MS bych odmítl. Schick? Věděl jsem to
Často poslouchal, že je „nečeský“ a příliš se odlišuje. Václav Černý do reprezentace přinášel technickou kvalitu a sebevědomí, které si osvojil v zahraničí, kde fotbalově vyrůstal. Nyní si však řekl, že v národním týmu pokračovat nechce. „Hodně jsem na to doplácel, což mě mrzelo. I to byl důvod, proč jsem si řekl, že už to nemám zapotřebí poslouchat. Pokud jsem jiný, tak budu jiný. A pokud je lépe beze mě, nemám s tím problém,“ říká v otevřeném rozhovoru pro deník Sport a iSport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Poslední minuty odehrál při neslavné prohře na Faerských ostrovech, po níž následoval ještě hodně diskutovaný televizní rozhovor. Pozvánku na příští sraz na poslední chvíli z osobních důvodů odmítl, další nepřišly. Už od jmenování kouče Miroslava Koubka byl však rozhodnutý, že jeho kapitola v reprezentaci skončila. Nyní proto v rozhovoru pro tureckou televizi TRT Spor oznámil: „Rozhodl jsem se opustit národní tým. Je to poprvé, co to oznamuji. Byl to pro mě těžký a bolestivý proces.“
Proč jste to sdělil zrovna touto cestou?
„Byl to klasický rozhovor pro turecká média, teď během přípravy jich dělám víc. Padla otázka, proč jsem nebyl na mistrovství světa, protože jsem za poslední roky na národní tým vždycky jezdil, tak jsem jednoduše odpověděl. Věděl jsem, že se to bude řešit, ale já jsem rozhodnutí udělal už dřív se svým blízkým okolím a neměl jsem zapotřebí to rozhlašovat do světa. Oficiálně jsem nic oznamovat nechtěl.“
Jak rozhodnutí skončit v reprezentaci vzniklo?
„Určitě to nebylo rychlé. Sám jsem se uvnitř definitivně rozhodl, když skončil trenér Ivan Hašek a následně odešli také Tomáš Hübschman a Jaroslav Köstl. V tu chvíli jsem věděl, že pokud nepřijde ‚upgrade‘ a nepůjde se cestou obnovy a modernizace českého fotbalu – vypadnout ze stereotypu a ‚českosti‘ – tak skončím. Když byl oznámen nový trenér, věděl jsem, že už nechci být součástí.“
Narážíte na jmenování Miroslava Koubka…