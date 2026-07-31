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Potvrzeno! Santi Denia je trenérem reprezentace. Velká čest, prohlásil kouč

Novým trenérem české reprezentace je Santi Denia
Novým trenérem české reprezentace je Santi Denia
Novým trenérem české reprezentace je Santi Denia
Novým trenérem české reprezentace je Santi Denia
Trenér Santi Denia
Santi Denia by mohl vést českou reprezentaci
Španělský trenér Santi Denia
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Jonáš Bartoš, Radek Špryňar, Pavel Šťastný
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Českou reprezentaci povede poprvé v historii cizinec. Vedení fotbalové asociace potvrdilo nástup Santi Denii. Španělský kouč, který si udělal ve své vlasti jméno u mládežnických reprezentací, se ujal funkce po Miroslavu Koubkovi, ten sám odstoupil po neúspěšném mistrovství světa. Denia podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Sledujte mimořádnou tiskovou konferenci na iSport.cz živě.

Hledání nového trenéra nakonec trvalo přes třicet dnů. Indicie od začátku směřovaly k zahraničnímu trenérovi. V úterý večer se ve španělském deníku AS Diario objevila zpráva, že Česko převezme Santi Denia, trenér olympijských vítězů z roku 2024. David Trunda, šéf asociace, sice potvrdil intenzivní jednání, ale k definitivní dohodě došlo podle redakčních zdrojů až později.

Dnes už Denia seděl před novináři na Strahově. „Pro mě je to nejkrásnější den mojí kariéry a velká čest, že se můžu připojit k tomuto projektu,“ řekl kouč, který před médii hovořil španělsky a anglicky. „Poprvé jsme se setkali před dvěma týdny v hotelu v New Yorku, Cítil jsem opravdové ambice a přání posunout český fotbal dopředu.“



Věci se daly tento týden rychle do pohybu a Denia už ve čtvrtek jednal s vedením asociace přímo v Praze. V pátek dopoledne na mimořádném jednání výkonného výboru proběhlo hlasování. "S velkou podporou jsme podpořili tento návrh ve výkonném výboru. Jednání jsme vedli delší dobu, byly velmi intenzivní," popsal Trunda.

Obě strany našly shodu ohledně smluvních parametrů. Hlavní trenér má podle redakčních zdrojů brát 70 tisíc eur měsíčně (1,7 milionu korun), jeho asistent - pochopitelně rovněž cizinec - pak 40 tisíc eur (v přepočtu asi 970 tisíc korun).

Výkonný výbor FAČR se měl původně sejít až v úterý 11. srpna, jenže mimořádné zasedání probíhá už v pátek dopoledne, a to online formou. Hlavním bodem jbyla pochopitelně otázka nového trenéra pro áčkovou reprezentaci.

Jaké jsou přednosti nového kouče?  „Byl to velmi pracovitý hráč a stejně pracovitý je i jako trenér. Neustále se vzdělává, snaží se zachycovat nejnovější trendy a vycházet z analýz velkých turnajů, ligových zápasů nebo evropských soutěží. Navíc je velmi dobrý v komunikaci navenek – ať už s hráči, s realizačním týmem nebo s představiteli federace. Komunikace je jeho velmi silnou stránkou,“ popsal svého bývalého spoluhráče Radek Bejbl v rozhovoru pro iSport.cz. S Deniou se zná z dob působení v Atlétiku Madrid v druhé polovině 90. let.

Santi Denia

Osobní údaje
Věk a národnost52 let, Španělsko
Datum a místo narození9. března 1974, Albacete
Hráčská kariéra
Kluby Albacete (1992–95)
Atlético Madrid (1995–2004)
Albacete (2005–07)
Reprezentace2 zápasy, žádný gól (1997–98)
Bývalý stoper s téměř 300 prvoligovými starty za Albacete a Atlético Madrid. Dvakrát nastoupil i za reprezentaci a zúčastnil se olympijských her v Atlantě 1996, hráčskou kariéru ukončil v roce 2007.
Trenérská kariéra
Působení a týmy Atlético Madrid (asistent 2009)
Španělsko U17 (2010–18)
Španělsko U19 (2018–22)
Španělsko U21 (2022–25)
aš-Šahaníja / Katar (2025)
Po půlročním angažmá v Atlétiku Madrid, kde jako prozatímní kouč vedl v jednom ligovém utkání i áčko, působil 15 let u španělských mládežnických reprezentací, s nimiž získal řadu medailí. V prosinci 2022 vystřídal na lavičce jednadvacítky Luise de la Fuenteho, jenž se posunul k áčku a slavil s ním titul mistrů světa i Evropy. Loni v létě převzal katarský klub aš-Šahaníja, ale už po 13 zápasech byl kvůli špatným výsledkům odvolán.
Největší úspěchy
Jako hráčVítěz španělské ligy a domácího poháru (1996), stříbro z ME do 21 let (1996)
Jako trenérZlato z OH (2024), ME do 17 let (2017) a ME do 19 let (2019), stříbro z MS do 17 let (2017) a ME do 21 let (2023)

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