Bejbl hrával s Deniou a popsal, jaký je: Nemá strach z ničeho. Doručí španělské know-how?
Ve čtvrtek dopoledne vytočil Radek Bejbl číslo svého bývalého spoluhráče Santiho Denii, žhavého kandidáta na uvolněný post trenéra českého národního týmu. Následně svolil k vyprávění pro deník Sport. „Santi má do práce u nás obrovskou chuť, taková výzva ho upřímně zajímá,“ prozrazuje. Detaily o aktuálním vývoji jednání z pochopitelných důvodů prozradit nechtěl. „Nebylo by to fér,“ říká stříbrný medailista z EURO 1996. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V Atlétiku Madrid byli parťáci dlouhé čtyři sezony, společně nastoupili ke 113 zápasům za slavnou španělskou značku. Znají se i z mládežnických reprezentací z dob, kdy Radek Bejbl působil u českých výběrů. „Byl to velmi pracovitý hráč a stejně pracovitý je i jako trenér. Neustále se vzdělává, snaží se zachycovat nejnovější trendy a vycházet z analýz velkých turnajů, ligových zápasů nebo evropských soutěží. To všechno mluví v jeho prospěch,“ popisuje Santiho Deniu, který by po neúspěchu na mistrovství světa mohl převzít tuzemskou reprezentaci.
Hypoteticky – kdyby za vámi přišel předseda svazu David Trunda a zeptal se, zda má smysl angažovat Santiho Deniu. Co byste mu na základě svých zkušeností doporučil?
„V současné situaci mi to dává smysl. Pokud představitelé FAČR po odstoupení Miroslava Koubka prohlásili, že se pravděpodobně vydají cestou zahraničního trenéra, pak dává smysl takového člověka doporučit a uvažovat o něm jako o kandidátovi.“
Proč?
„Je to kvalitní trenér i kvalitní člověk. Pochází z ryze fotbalové země a má za sebou obrovské zkušenosti u mládežnických reprezentací Španělska, kde působil zhruba 14 let. Myslím si, že v současné chvíli by to mohla být pro českou reprezentaci velmi dobrá alternativa.“
Vy jste spolu během čtvrtka hovořili. Má do práce chuť?
„Ano, má. Má velkou chuť.“ (usměje se)
Pro vás osobně – jaká je nejsilnější zpráva z vašeho rozhovoru?