Co AC Milán ukázal před Spartou: rebel září, Zlatan jak za mlada i hrubka

Co ukázal AC Milán před zápasem se Spartou? • FOTO: koláž iSport.cz Už ve čtvrtek si to s ním na San Siru rozdá Sparta. Ještě předtím ale AC Milán stihl odehrát ligový zápas proti AS Řím (3:3). A i když nedopadl vítězně, Letenští musí být na pozoru. „Rossoneri“ ukázali svoje velké přednosti, ale i nedostatky, které by ve čtvrtek mohly rozhodovat.

Zlatan k nezastavení Jsem to já jak za mlada… Švédský střelec Zlatan Ibrahimovic slavný hit kapely Olympic zřejmě v životě neslyšel, ale jeho současné rozpoložení naprosto vystihuje. V 39 letech vládne střelcům Serie A. Ve třech duelech stihl šest branek. Od jeho návratu do Itálie má v lize bilanci 21 zápasů, 16 gólů a 5 asistencí. Včerejším výkonem navíc srovnal gólový účet v barvách AC a Interu na shodných 57 ligových tref. Radost Zlatana Ibrahimoviče po proměněné penaltě • Foto Reuters

Vymyšlené penalty Pondělní šlágr nebyl jen o výkonech obou táborů. Výrazně do něj promluvil i hlavní sudí Piero Giacomelli. Ten nejdříve nařídil pokutový kop pro AS Řím. Přičemž milánského Bennacera fauloval spíš hostující Pedro, jenž se však skácel k zemi. Aby to domácím nebylo líto, foukl Giacomelli „pětku“ i jim. A opět u toho byly pochybnosti. Mancini se totiž do domácího Calhanoglua opřel jen letmo. „Komentovat sudího? Ne,“ odsekl trenér Stefano Pioli po utkání. Kouč „vlků“ Paulo Fonseca se však muže s píšťalkou zastal. „Nechtěl bych se k němu vyjadřovat. Všichni děláme chyby. Koneckonců je udělal na obou stranách.“ Hráči AS Řím v dramatickém duelu na půdě AC Milán nakonec remizovali • Foto Reuters

Mladý rebel září Velký portugalský talent Rafael Leao byl dosud proslulý především výpovědí Sportingu Lisabon a úprkem do Lille. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) mu nařídil kompenzaci ve výši 16,5 milionu eur, tedy 446 milionů korun. Jenže dnes už je v Miláně. A po spojení se Zlatanem téměř dva metry vysoký křídelník stoupá především výkonnostně. V posledních třech zápasech Serie A má bilanci 2+3. Z toho dvě asistence byly právě u Ibrahimovicových branek. Rafael Leao v utkání proti AS Řím • Foto Reuters

Chybující záskok V pondělí odpoledne zveřejnil AC Milán znepokojivou zprávu. Gigi Donnarumma je pozitivní na COVD-19. Dlouholetá brankářská jednička, která má v 21 letech v dresu AC odchytáno přes 200 zápasů a 77 čistých kont, musí na pár dní rukavice odložit. Šanci tak poprvé dostal rumunský náhradník Ciprien Tatarusanu, který dorazil v létě z Lyonu. Jenže s „vlky“ nepřesvědčil. Byl to on, kdo se podepsal pod první gól římského celku. Podběhl centr po rohovém kopu a bosenský kanonýr Edin Džeko už měl snadnou práci, aby trefil prázdnou branku. „Je to dobrý brankář. Byl to jeho debut. Mohlo to na něj mít vliv. Chyby jsou zkrátka součástí fotbalu,“ zastal se ho trenér Pioli. Gianluigi Donnarumma bude chybět AC Milán v zápase s pražskou Spartou • Foto Profimedia.cz