Suchý končí v Basileji! Řeší angažmá v jedné z elitních soutěží světa | iSport.cz

Suchý přestoupil do Basileje v lednu 2014 ze Spartaku Moskva a od léta roku 2017 byl kapitánem. S klubem vybojoval čtyři mistrovské tituly a dvakrát vyhrál Švýcarský pohár, ten druhý tuto neděli.

"Jsem klubu vděčný za více než pět nádherných let, které jsem zde mohl strávit. Vážím si také nabídky na prodloužení kontraktu, kterou mi Basilej předložila. I kvůli vynucené podzimní pauze jsem měl dostatek času přemýšlet, zvážit své další kroky s ohledem na sportovní kariéru i rodinu. Rozhodnutí opustit Basilej se nerodilo lehce, ale jsem přesvědčen o tom, že přichází ve správný čas," uvedl Suchý v prohlášení agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Za Basilej čtyřicetinásobný český reprezentant odehrál 223 zápasů a vstřelil 14 gólů. V této sezoně půl roku nehrál kvůli zranění Achillovy šlachy, na trávník se vrátil v únoru.

"Rád bych si vyzkoušel novou sportovní výzvu, zároveň sobě i rodině zajistil další kulturní a životní zkušenosti v nové zemi. Basilej pro mě nicméně zůstane druhým domovem. Vyrůstají zde mé děti, s rodinou jsme poznali spoustu skvělých lidí a celoživotních přátel," řekl Suchý.

Poslední zápas v dresu Basileje odehraje odchovanec pražské Slavie v závěrečném ligovém kole v sobotu doma proti Xamaxu Neuchatel. Před výkopem se klub a fanoušci se svým kapitánem slavnostně rozloučí.

"Je nám líto, že v Markovi ztrácíme dlouholetého tahouna a silnou osobnost na hřišti i mimo něj. Přeju mu do další kariéry jen to nejlepší," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Basileje Marco Streller.

Suchý opouští Basilej rok po brankáři Tomáši Vaclíkovi, jenž loni v létě po čtyřech sezonách přestoupil do Sevilly. Do elitní ligy by mohl zamířit i Suchý. "V tuto chvíli jednáme o angažmá v jedné z pěti nejlepších soutěží světa, jasno by mělo být v řádu nejbližších týdnů," uvedl Viktor Kolář ze Sport Investu.