Pokorný o řeckém angažmá: Češi nikoho nezajímají. Indie? Hned jsme to shodili ze stolu
Vysoká úspěšnost v soubojích, dominantní hlava, přihrávky mezi řady a góly ze standardních situací. Z českého fotbalisty Jakuba Pokorného (29) v Olomouci vyrostl nadprůměrný stoper, jemuž se po životní sezoně otevřely vysněné dveře do zahraničí. „Mohl jsem podepsat na tři roky v Sigmě nebo Baníku, ale pořád by byl koloběh života stejný. Se ženou jsme se shodli, že bychom chtěli vystoupit z komfortní zóny, poznat novou kulturu a zdokonalit se v jazyce,“ vysvětluje přestup do Řecka.
Nováček z Kifisie sídlí v Aténách. První kolo sledoval Jakub Pokorný z lavičky, od druhého už v řecké lize ani na minutu neslezl ze hřiště. Pomohl porazit i Panathinaikos.
Odkud jste měl další nabídky?
„Velkou komplikací pro mě bylo zranění na konci sezony. Chtěl jsem udělat všechno pro to, abych se dostal zpátky nejen na finále poháru, ale i na konec ligy. Abych dal potenciálním zájemcům jasný signál, že jsem zdravý a bez komplikací. Trošku to ovlivnilo začátek volného trhu. Bylo náročné čekat, než člověk podepíše. Naťukávaček bylo dost, ale buď to byla obrovská vzdálenost, která by se ani finančně nevyplatila, nebo finanční stránka nebyla dle představ. Konkrétní nabídky jsem měl z Lotyšska a taky exotiku z Indie, kterou jsme ale se ženou hned shodili ze stolu. Byl tam i Kypr a Polsko. Až čas ukáže, jestli Řecko byla chyba, nebo ne. Ale věřím, že ne.“
Proč jste zavrhli Indii? Před rokem a tři čtvrtě jste přece chtěl zamířit do Jižní Koreje.
„Pořád jsem to bral asi tak, že indická liga není na takové úrovni, abych se mohl ještě někam posunout. Už bych se někde tam spíš plácal. Ani životní úroveň není taková jako v Česku, rozdíl by byl extrémní. Když jsme si pak srovnávali pro a proti, vlastně to vůbec nepřipadalo v úvahu. Korea má lepší ligu, lidi jsou skvělí. To mě lákalo mnohem víc.“
Tomáš Petrášek se tam spálil, ale to byl jiný příběh. O kolik jste si v Řecku polepšil finančně?