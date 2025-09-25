Předplatné

Ruman o rychlém konci v Žilině: Chtěl jsem dělat změny. Odložit telefony? I to vadilo

Expert Ruman o konci v Žilině: Nesedlo si to. Chtěl jsem změny směrem k profesionalismu
Český trenér Petr Ruman
Jiří Fejgl
Slovensko
Získal angažmá, o kterém snil. Štace v Žilině však trenérovi Petru Rumanovi skončila už po necelém měsíci. Na Slovensku narazil svou zarputilostí, kterou si osvojil během více než pětadvaceti let, jež strávil v Německu jako hráč i kouč. Během minulé sezony přinášel pro deník Sport a web iSport.cz exkluzivní analýzy soupeřů Sparty v Lize mistrů, nyní pokračuje a rozebírá soky Slavie.

Petr Ruman vstupoval do angažmá v Žilině s velkou motivací, jenže tento krok v jeho trenérské kariéře nevyšel. „Chtěl jsem změny směrem k profesionalismu,“ vysvětlil v rozhovoru pro Ligu naruby, proč z MŠK odešel.

Štace v Žilině vás velmi lákala, že?
„Klub mě oslovil s jasnou vizí, že se chtějí posunout dále, že hledají nové impulsy, že hledají moderní trendy v tréninkovém procesu a přístupu k hráčům, anebo i ke hře samotné. A to byla pro mě prostě velká výzva.“

Ale nepovedlo se…
„Žilinu jsem sledoval delší dobu, celkově se mi ten projekt líbil, proto jsem do toho šel s velkou motivací a energií. Bohužel to dopadlo, jak dopadlo.“

Najdete důvody brzkého rozchodu?
„Přišel jsem tam a pracoval s nastavením vysokých nároků, náročnosti v práci, detailech, intenzitě tréninku. Věřím, že takové prostředí profesionalismu, jasně definovaných principů a hlavně důslednosti, je základ, aby klub i hráči dosahovali dlouhodobého růstu.“

Tím jste narazil? 

