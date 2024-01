Skončí 20 let vlády TOP trojky? Jak La Ligu mění éra koncernových klubů

Tenhle příběh (ne)končí. Fotbalisté Girony jsou navzdory poslednímu klopýtnutí s Almérií (0:0) stále v čele tabulky španělské Primera División. To je v této soutěži hotová anomálie. Dvacet let se nestalo, aby titul v La Lize nezískal někdo z dvojice madridských gigantů Realu s Atléticem nebo Barcelona. Tuhle tradici jako dosud poslední narušila Valencia v roce 2004. Ta ale tehdy patřila do nejužší evropské špičky po dvou účastech ve finále Ligy mistrů v řadě (2000, 2001) a vítězství v Poháru UEFA (2004).

Nedělní šlágr proti Seville naznačí další gironské možnosti. Zda matný výkon proti Alméríi byl nahodilým výstřelkem, nebo zda se výkonnostní křivka začíná propadat. Právě závěr ledna a únor napoví. Podle mnohých expertů k senzačnímu titulu a tedy napodobení leicesterského příběhu nedojde. Zatím je Girona dvaačtyřicátým týmem v historii soutěže, který vystoupal na průběžné první místo.

Podobné překvapení eviduje polská soutěž. V ní po dvou sezonách strávených na prvním nesestupovém 15. místě exceluje aktuálně vedoucí Wroclaw v čele s českým záložníkem Petrem Schwarzem. Renesanci zažívá i bundesligový Stuttgart. Ten z předchozích sedmi let dvakrát sestoupil a posledně musel do baráže. Teď ale sahá z třetí příčky po Lize mistrů. Zrovna tak se při dominanci Bayernu nepředpokládalo, že na premiérový titul bude útočit hladový Leverkusen. Ve francouzské Ligue 1 pro změnu udivuje Brest.

Ale zpět na sever Katalánska do stotisícového města ležícího pouhých 60 km od Barcelony, kam se vždy jezdilo za kulturou, gastronomií a historií, avšak rozhodně ne za fotbalem. Nejdřív tohle místo proslavil seriál Hry o trůny, teď si přijdou na své i fotbaloví labužníci.

Změna se dostavila s vlastnictvím konglomerátu City Football Club ze Spojených Arabských Emirátů, jež vlastní například Manchester City. Podíl má taky agentura Girona Football Group. Tu vlastní Pere Guardiola, bratr aktuálně nejlepšího trenéra světa Pepa Guardioly.

Odkaz na giganta Manchesteru je zde zřejmý: minimálně herním stylem. Girona hraje moderně, tedy útočně a rychle. Diktuje tempo hry, ve většině zápasů má míč na kopačkách přes 58% času. To je v přímém rozporu s třeba Mourinhovským viděním světa sázejícího na pevnou organizaci hry a jistotu v honbě za eliminací parametru chybovosti. Odměnou je 46 vstřelených gólů (nejvíc ze všech) i čtvrtý nejlepší střelec ligy, jedenáctigólový Artěm Dovbyk.

Se silnějším bratrem z Anglie pojí Gironu podobné rozestavení: při útočení jde do formace 2-3-5 , aby se střední obránce Daley Blind se zkušenostmi z United či Bayernu, přesunul do středu zálohy. Následně přichází fokus na pravou stranu hřiště, čímž se otvírá prostor pro levého křídelníka a 19letého supertalenta Savia. Komplikace samozřejmě může přijít při brzké ztrátě míče, pokud soupeř využije vysunutí bránícího hráče, když se nestihne vrátit dozadu.

Na rozdíl od Citizens se španělský klub soustředí na rozvoj levnějších hráčů: třeba Dovbyk přišel z Dnipra za slabých 190 milionů Kč, Blind rovnou zadarmo coby volný hráč bez angažmá. Dále levý bek Miguel Gutierréz a stoper Eric Garíca přišli na hostování z Barcy, resp. Realu a Savio ze sesterského Troyes. Tím se povedlo nahradit odchody Santiaga Buena (Wolves), Oriola Romea (Barcelona), Riquelmeho (Atlético) a Castellanose (Lazio).

Ukazuje, že k cestě za úspěchem nemusíte brát světovou kvalitu za hromadu peněz. Chvíli to ale trvalo. Po nákupu klubu přišel sestup a tři sezony ve druhé lize. Za klíčový jde označit příchod vcelku neznámého trenéra Miguela Ángela Sácheze Muňoze, neboli Míchela. Ten byl přeborníkem druhé ligy, když mezi elitu dostal Vallecano i Huescu.

Girona dosud v lize prohrála jedinkrát na konci září s Realem 0:3. I kdyby si na trofej nesáhla, má nakročeno k bezprecedentnímu postupu do Ligy mistrů. A peníze od UEFA by mohly přispět k další stabilizaci. K té už je teď velmi dobře nakročeno i co do hráčského repertoáru. Vlastník Girony již šéfuje fotbalu v dalších klubech po celém světě od Ameriky po Asii. Kromě Manchesteru City jde třeba i o uruguayské Montevideo, italské Palermo či francouzské Troyes. Jednotlivé celky si mohou nahlížet do vzájemného know-how, zároveň si půjčovat fotbalisty mezi sebou, tak jak to známe z koncernu Red Bullu a jeho souhry mezi Lipskem, Salcburkem, New Yorkem nebo brazilským Bragantinem. Něco podobného možná zažijeme i na domácí scéně poté, co Vyškov koupila americká společnost Blue Crow Sports Group. Té mimo jiné patří španělské Leganés. Holdingové kluby evidentně mění zavedené fotbalové pořádky i rozložení sil v jednotlivých zemích.