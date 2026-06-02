Fotbalové přestupy ONLINE: Plzni se líbí útočník Pardubic, první posila pro Bohemians
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 2. června 2026
Devatenáctiletého útočníka Victora Samuela z Pardubic sleduje Plzeň a podle informací webu iSport se jejímu scoutingovému oddělení líbí. Nigerijský forvard dorazil na východ Čech už loni v zimě, aklimatizoval se v dorostenecké devatenáctce a třetiligovém béčku a v uplynulé sezoně Chance Ligy si otevřel také střelecký účet, když se dvakrát prosadil na nejvyšší úrovni. Viktoria má Samuela, jenž v lednu podepsal nový čtyřletý kontrakt, na radaru, nicméně k žádnému konkrétnímu jednání nedošlo. Zřejmě i proto, že teenager dosud na prvoligové úrovni odehrál jen 228 minut.
Brankář přijde, to je jasné. Adam Zadražil to nebude, což je další zřejmá záležitost. Sparta i nadále věří, že získá velké jméno, které už v jejím dresu působilo. Martin Dúbravka po pádu Burnley z Premier League dumá, zda se po necelých devíti letech vrátí do Prahy, konkrétně na Letnou, protože zájem Slavie už odmítl. Klub však řeší i další hráče, kupříkladu tahouna Kaana Kairinena či stopery Jakuba Martince s Filipem Panákem. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 1. června 2026
Po wingbekovi Davidu Douděrovi, který po letech vyměnil agenta Jiřího Müllera (ESAM) za Radka a Vojtěcha Matějkovy (TOP 11), střídá stáj další reprezentant ze Slavie. Útočník Mojmír Chytil odešel ze společnosti Pavla Kuky (ISM) k Edvardu Pečovi (First Touch), jenž se o něj staral už v minulosti coby spolupracovník Pavla Pasky. Pomáhá mu například Ondřej Čelůstka. Čerstvou záležitostí je také to, že Chytil už pod novým manažerem prodloužil v Edenu kontrakt do června 2029.
Změna ve vedení druholigového Artisu. Po neúspěchu v baráži o Chance Ligu v brněnském klubu končí sportovní ředitel Vlastimil Chytrý. Jeho pozici dočasně přebírá sportovní manažer A-týmu Zbyněk Zbořil.
Bohemians hlásí první letní posilu. Do Ďolíčku z Baníku natrvalo přestupuje 27letý slovenský reprezentant Ladislav Almási, který podepsal dlouhodobou smlouvu do léta 2029. Trenér Jaroslav Veselý o příchod téměř dvoumetrového útočníka usiloval delší dobu, o čemž už iSport dříve psal.
Záložník Petr Ševčík je po vleklých zdravotních komplikacích fit a blízko je jeho odchod ze Slavie do brněnské Zbrojovky. Více čtěte ZDE >>>
Fotbalisty Lille povede syn slavného kouče Carla Ancelottiho Davide. Šestatřicetiletého Itala čeká první evropské angažmá v roli hlavního kouče, jeho dosud jedinou štací bylo brazilské Botafogo. Ancelotti se na lavičce třetího týmu uplynulé sezony Ligue 1 stal nástupcem Bruna Génésia, který po dvouletém působení neprodloužil smlouvu. Klub na svém webu uvedl, že Ancelotti podepsal dvouletý kontrakt.
Další promarněný půlrok Artisu. Klub, který chtěl být dnes účastníkem Chance Ligy, bude v létě znovu bořit kádr a stavět nový. „O složení mužstva bych měl úplně jinou představu,“ sdělil jasně trenér Roman Nádvorník. Že to bude opět stát majlant? S tím se počítá. Kouč, který je u týmu od března, má ještě příští sezonu na to, aby naplnil ambiciózní vizi majitele Igora Faita. „Některé věci prostě nepřeskočíte. Za mě byla baráž letos naším maximem. Teď už koncepci máme, proto jsem přišel,“ uvedl Nádvorník, jenž bude primárně posily vybírat. Více čtěte ZDE>>>
Fotbalisty Zlína posílil krajní záložník či obránce Adam Gaži. Třiadvacetiletý bývalý slovenský reprezentant zamířil k „Ševcům“ jako volný hráč po angažmá ve Skalici a v novém působišti se upsal do roku 2029. Prvoligový klub o tom informoval na svém webu.
Rekordman v počtu startů v anglické fotbalové lize James Milner ukončil kariéru. Čtyřicetiletý univerzál a bývalý reprezentant to oznámil na instagramu. Poslední sezonu strávil v Brightonu a celkem v Premier League odehrál za šest klubů 658 zápasů.
Přestupový trh ve fotbale se naplno rozjíždí, aktivní se snaží být i plzeňská Viktoria. Vedení ve spolupráci s Martinem Hyským a jeho štábem hledá posily na různé posty. Konkrétní jednání by měla probíhat s Libercem, kde je zájem o mladého stopera Ange N’Guessana (22). Severočeši mají požadovat za hráče okolo šesti milionů eur (146 milionů korun). Informaci, kterou přinesl server infotbal, potvrzují i zdroje iSportu. Více čtěte ZDE>>>
Splnil náročný úkol. Zachránil Slovácko mezi elitou a ještě vtiskl týmu atraktivní herní háv. Ale co dál? Trenér Roman Skuhravý (50) žádá po vedení záruky, že se klub bude rozvíjet a ne stagnovat. Proto preferuje roční dohodu o spolupráci, nikoliv dlouhodobý kontrakt. Zároveň dojde po úspěšné baráži s Artisem k obměně kádru. Více čtěte ZDE>>>
Podle informací iSportu by se mohl do Hradce Králové z Karviné stěhovat brankář Vladimír Neuman. Šestadvacetiletý gólman, který za MFK v uplynulé sezoně začal pravidelně nastupovat v průběhu jara a byl pevnou součástí úspěšné cesty v domácím poháru, je odchovancem slezského klubu. Jeho budoucnost je nicméně vzhledem k probíhající kauze nejistá, spousta opor si proto už s předstihem raději hledá angažmá.
Zájem Hradce Králové je pochopitelný, protože jeho jednička Adam Zadražil v průběhu léta pravděpodobně změní působiště. Interes je o něj mimo jiné v pražských „S“. Neuman v první lize v kariéře odchytal celkem 27 zápasů, udržel 4 nuly. Před třemi lety byl součástí české reprezentace do 21 let na EURO v Gruzii. Nahradí Zadražila právě on?
Zprávy ze dne 31. května 2026
Sobotní odveta baráže o Chance Ligu v Táboře (5:0) ukončila fotbalistům Baníku sezonu. Úspěšně, nicméně v Ostravě zažili rok plný zklamání. Příslušník české špičky se strachoval o záchranu, v jednu chvíli udržení soutěže ani neměl ve svých rukách. Nervózní byli i tři předchozí trenéři (Pavel Hapal, Tomáš Galásek a Ondřej Smetana), nikdo nechtěl býl pod sestupem podepsaný. Logicky se tedy uvnitř slavné značky chystají změny. Informace webu iSport nastiňují scénář toho, co se v klubu může dít.Více čtěte ZDE>>>
Lukáš Provod prodloužil smlouvu ve Slavii až do léta 2031. „Cítím se fantasticky, je to další velké projevení důvěry klubu v to, co tady dělám. Strašně si vážím, že mi Slavia takhle věří. Věřím, že budu schopný tenhle velký závazek splatit, že budeme dál lidem dělat radost,“ uvedl pro klubový web klíčový záložník Pražanů.
K Frankfurtu se po pěti letech vrací trenér Adi Hütter a nahradí neúspěšného Alberta Rieru. Eintracht dnes oznámil, že se staronovým rakouským koučem podepsal smlouvu do roku 2029.
Po zimním transferu Michala Hlavatého z Liberce do Pardubic se stejná trasa znovu otevírá. Východočeši mají podle informací iSportu zájem o přestup defenzivního univerzála Marka Ichy, jehož chtěli získat už před pár měsíci. Tehdy návrat do známých míst nevyšel, nyní je velmi reálné, že se kluby domluví a čtyřiadvacetiletý fotbalista změní dres. Redakční zdroje se shodují na tom, že jednání už se konala a směřují k finální dohodě.
Podle informací iSportu projevuje Spartak Moskva konkrétní zájem o Azize Kayonda z Liberce. Třiadvacetiletý ugandský bek je v Česku dva a půl roku, nejprve hostoval z Leganés ve druholigovém Vyškově, poté jej vykoupil Slovan. V první lize si připsal v 52 zápasech jeden gól a čtyři asistence. Rusové chtějí Kayonda na přestup, ale představy klubů se zatím výrazně liší.
Zprávy ze dne 30. května 2026
Brankář Martin Jedlička změnil hostování z Plzně na trvalý přestup do Ostravy. Podle zákulisních informací stálo Baník uplatnění opce jeden milion eur (přes 24 milionů korun). Oba kluby dohodu potvrdily na sociálních sítích. Osmadvacetiletý gólman podepsal smlouvu do roku 2029. „Martin Jedlička se stává hráčem Baníku Ostrava. Klub se rozhodl využít opce na přestup a získat jej natrvalo,“ uvedla Viktoria.
Radka Kronďáka by v Táborsku mohl nahradit David Holoubek, který byl v únoru odvolán z pozice hlavního trenéra v Dukle Praha. Podle informací webu iSport je dohoda velmi pravděpodobná.