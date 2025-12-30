Šulc má po podzimu nakročeno k obhajobě Zlatého míče, předčil Schicka. Propad Součka
Ofenzivní záložník Lyonu Pavel Šulc ovládl podzimní část Zlatého míče a v 30. ročníku novinářské ankety o nejlepšího českého fotbalistu sezony má nakročeno k obhajobě prvenství. Pětadvacetiletý reprezentant získal v úvodní polovině hlasování 459 bodů a o 19 bodů porazil útočníka Leverkusenu Patrika Schicka. Na třetím místě figuruje s již větším odstupem slávistický středopolař Lukáš Provod. Pořádající Klub sportovních novinářů dnes vyhlásil výsledky podzimní části v tiskové zprávě.
Šulc, který v pondělí oslavil narozeniny, se po minulé sezoně dočkal první velké individuální trofeje v kariéře a v aktuálním ročníku by mohl triumf v anketě obhájit. Do jarní poloviny hlasování vstoupí s drobným náskokem před Schickem, jenž dosud vyhrál Zlatý míč rovněž jednou, a to v roce 2022.
Šulc prožil povedený podzim a po letním přestupu z Plzně se rychle zabydlel v základní sestavě Lyonu. V 15 zápasech francouzské ligy si připsal šest gólů a dvě asistence a je nejlepším týmovým střelcem v soutěži. Olympique i díky němu figuruje na pátém místě tabulky.
Další dvě branky přidal Šulc ve Francouzském poháru, jednou skóroval v Evropské lize a v létě ještě před odchodem do zahraničí v dresu Plzně. Za reprezentaci zasáhl ofenzivní univerzál na podzim do čtyř zápasů, v nichž se střelecky neprosadil. Šulc měl formu především na konci podzimu, trefil se v posledních třech duelech.
Schick má v ligové soutěži navlas stejnou bilanci šesti gólů a dvou přihrávek a rovněž drží pozici nejlepšího střelce Leverkusenu. Vzhledem ke zranění se mu to povedlo ve 12 zápasech bundesligy. Dvakrát na podzim skóroval v Lize mistrů a jednou v Německém poháru. Za reprezentaci se stejně jako Šulc ve čtyřech utkáních neprosadil.
Třetí v pořadí Provod ztrácí na Schicka už 154 bodů. Slávistický záložník je nejvýše postaveným zástupcem české ligy. Vedle něj se z tuzemské domácí soutěže mezi elitní jedenáctku dostali ještě spoluhráči z Edenu brankář Jindřich Staněk s útočníkem Tomášem Chorým a královéhradecký středopolař Vladimír Darida.
Propad Součka, v desítce poprvé Karabec
Se čtyřmi triumfy třetí nejúspěšnější hráč v historii ankety záložník West Hamu Tomáš Souček je tentokrát po podzimu pátý. Poprvé se mezi nejlepší jedenáctku dostal další ofenzivní univerzál Lyonu Adam Karabec, kterému zatím patří šestá pozice.
Ve Zlatém míči se hlasuje dvoukolově. Novináři vždy vybírají nejlepší jedenáctku za podzim i jaro a celkový vítěz vzejde po sezoně ze součtu obou částí. Rekordmanem ankety je brankář Petr Čech s 12 prvenstvími.
V letošním podzimním kole hlasovalo 39 žurnalistů, aspoň bod si připsalo 44 hráčů. Vedoucí dvojice se shodně dostala na 38 z 39 lístků. Schick dokonce posbíral o jedno první místo více (17), Šulc ale výrazně častěji skončil druhý.
Aspoň jednou se na nejvyšší pozici objevilo šest hráčů: vedle Šulce s Schickem ještě Provod, Staněk, obránce Ladislav Krejčí mladší a jeden ze dvou nejlepších střelců sezony české ligy útočník Daniel Vašulín.
Fotbalová anketa Zlatý míč ČR 2025/26 po podzimní části:
1. Pavel Šulc (Plzeň/Lyon) 459 b., 2. Patrik Schick (Leverkusen) 440, 3. Lukáš Provod (Slavia Praha) 286, 4. Ladislav Krejčí ml. (Girona/Wolverhampton) 268, 5. Tomáš Souček (West Ham) 200, 6. Adam Karabec (Lyon) 167, 7. Jindřich Staněk (Slavia Praha) 142, 8. Vladimír Coufal (Hoffenheim) 107, 9. Vladimír Darida (Hradec Králové) 105, 10. Tomáš Chorý (Slavia Praha) 102, 11. Matěj Kovář (PSV Eindhoven) 83.