Drobný musí zaplatit 30 tisíc. Se sudím Benešem zahájila etická komise řízení
Třicet tisíc korun musí zaplatit Martin Drobný za pozvání Jana Hořejšího do VIP sekce při kvalifikačním zápase v Chorvatsku. Zároveň došlo k zahájení řízení s rozhodčím Janem Benešem, který po utkání 8. kola Chance Ligy v Hradci Králové souhlasil se vstupem sparťanského trenéra Briana Priskeho do kabiny sudích. Takový je výstup etické komise fotbalové asociace, jíž nově předsedá Martin Holub.
Pro kontext si zopakujme, co se stalo v červnu v Osijeku během zápasu světové kvalifikace mezi domácím Chorvatskem a Českem. Z VIP lóže sledoval drtivou porážku 1:5 týmu Ivana Haška i Jan Hořejší.
Jenže ten měl kvůli prohřešku v Berbrově kauze od ledna 2022 trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu čtyř let. Etická komise kvůli tomu zahájila řízení s bývalým členem výkonného výboru Martinem Drobným, který měl Hořejšímu tuto výsadu poskytnout.
Drobný, do valné hromady předseda Řídící komise pro Čechy a aktuálně předseda Plzeňského krajského fotbalového svazu, dostal coby loučící se člen výkonného výboru vstupenky na reprezentační utkání v Chorvatsku ve formátu 1+1, tedy pro sebe a ještě jednu osobu.
A pozval potrestaného Jana Hořejšího, což bylo o to podivnější, protože Hořejší se s asociací soudí o oprávněnost výpovědi, kterou dostal právě na základě verdiktu tehdejší etické komise. „Trest zakazuje panu Hořejšímu činnost a působení ve všech oficiálních aktivitách asociace, takže my se od jeho účasti distancujeme. Je to pro nás absolutně nepřípustné,“ prohlásil k tomu tehdy nový předseda David Trunda.
Verdikt by měl padnout 20. října
Drobnému, v případě prokázání provinění hrozil postih podle paragrafu 60 Maření výkonu rozhodnutí, písmene f, které zní: „…kdo umožní potrestanému vykonávat činnost nebo funkci, která mu byla zakázána pravomocným rozhodnutím disciplinárního orgánu, či jinak umožní potrestanému obcházet trest, který mu byl uložen, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce, zákazem přestupů a hostování nebo odebráním soutěžních bodů, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 100 000 korun.“
Etická komise právě tento paragraf vzala do ruky a Drobnému udělila peněžitý trest. „Komise rozhodla ve věci EK 16/25 tak, že potrestala pana Martina Drobného za spáchání disciplinárního přečinu maření výkonu rozhodnutí disciplinárním trestem peněžité pokuty ve výši 30 000 Kč,“ stojí v komuniké. Komise se tak držela ve spodní hladině trestu.
Případ sudího Jana Beneše souvisí s událostmi po ligovém zápase Hradce Králové se Spartou (2:1), kdy zhruba pětačtyřicet minut po utkání navštívil kabinu rozhodčích Brian Priske. Ten ve čtvrtek stanul před disciplinární komisí, odešel bez trestu.
Beneše popohnal k etické komisi svazový předseda David Trunda na základě Kodexu chování rozhodčích v profesionálních soutěžích, kde se uvádí, že rozhodčí jsou oprávněni „nad rámec pozdravení se se zástupci klubů v prostorách stadionu (avšak mimo prostory kabiny rozhodčích) a standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou“.
To se píše v článku III, odstavec 4 písmeno a). A přesně na základě tohoto bodu kodexu předseda FAČR David Trunda podal podnět k etické komisi s tím, že by Beneš „mohl kodex porušit.“
Holubova komise s Benešem zahájila disciplinární řízení EK 29/25 pro možné spáchání disciplinárního přečinu pochybení delegované osoby. Zda bude sudí potrestán, se fotbalové prostředí dozví 20. října, kdy je na programu další zasedání.
Vyjádření šéfa FAČR Davida Trundy:
„Funkcionáři, realizační týmy ani hráči do kabiny rozhodčích nepatří! Kodex chování rozhodčích v profesionálních soutěžích byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 8. srpna 2023. Účelem bylo posilování důvěryhodnosti rozhodčích, jakož i důvěry v jejich výkony a objektivnost. Schválení bylo reakcí na nezdravé poměry v části českého fotbalu a jakkoliv se v některých oblastech neshoduji se svým předchůdcem Petrem Fouskem, v tomto konkrétním tématu s ním 100 % souhlasím a jeho práci oceňuji.
Funkcionáři, realizační týmy ani hráči do kabiny rozhodčích nepatří. Platí to pro všechny týmy od profesionálních po amatérské bez výjimky. Trvám na dodržování Etického kodexu rozhodčích, který přesně popisuje chování zúčastněných stran na stadionu. Jestliže se dnes ukazuje jako možná chyba, že nebyl implementován jednoznačným způsobem do dalších dokumentů jako je Soutěžní řád nebo Disciplinární řád, předložím na nejbližší Výkonný výbor FAČR návrh úkolu ke sjednocení legislativy FAČR.
Předsedovi Komise rozhodčích FAČR Liboru Kovaříkovi uložím, aby se rozhodčí nadále a přísně drželi zásad Etického kodexu. Jasně říkám, že si nepřeji, aby kabiny rozhodčích v nadcházejícím ligovém kole začali navštěvovat další osoby z okruhu výše vyjmenovaných osob. Ohledně aktuální kauzy doplňuji, že včera Etická komise zahájila řízení s rozhodčím Benešem, přičemž o tom, zda byl nebo nebyl porušen v konkrétním případě disciplinární řád, resp. Kodex rozhodčích, musí rozhodnout výhradně Etická komise. Do pravomocného rozhodnutí Etické komise se tedy nebudu ke konkrétní kauze vyjadřovat a počkám na její rozhodnutí.“