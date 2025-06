Etická komise řeší Drobného za Hořejšího návštěvu ve VIPu i podezřelý zápas v Libušíně

Vstoupit do diskuse (

Jan Hořejší má kvůli prohřešku v Berbrově kauze od ledna 2022 trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu čtyř let. Přesto se v Chorvatsku na utkání světové kvalifikace posadil do VIP lóže na místa určená pro českou asociaci. Etická komise kvůli tomu zahájila řízení s bývalým členem výkonného výboru Martinem Drobným, který měl Hořejšímu tuto výsadu poskytnout.

Drobný, do valné hromady předseda Řídící komise pro Čechy, dostal coby loučící se člen výkonného výboru vstupenky na reprezentační utkání v Chorvatsku ve formátu 1+1, tedy pro sebe a ještě jednu osobu.

Měl pozvat potrestaného Jana Hořejšího, což je o to podivnější, protože Hořejší se s asociací soudí o oprávněnost výpovědi, kterou dostal právě na základě verdiktu tehdejší etické komise. „Trest zakazuje panu Hořejšímu činnost a působení ve všech oficiálních aktivitách asociace, takže my se od jeho účasti distancujeme. Je to pro nás absolutně nepřípustné,“ prohlásil k tomu nový předseda David Trunda.

Pro dokreslení neobvyklosti celé situace se ještě sluší připomenout, že Hořejší byl zásadní postavou předvolební kampaně Tomáše Pešíra, čerstvě zvoleného místopředsedy za Čechy. Podle Trundy však také Pešír odsuzuje Hořejšího přítomnost na akci asociace. „Od nás tří (Trunda, Grygera, Pešír) i celého výkonného výboru je názor i stanovisko jasné – tyto věci nemají v českém fotbale místo.“

Drobnému, pokud se jeho provinění prokáže, hrozí postih podle paragrafu 60 Maření výkonu rozhodnutí, písmene f, které zní: „…kdo umožní potrestanému vykonávat činnost nebo funkci, která mu byla zakázána pravomocným rozhodnutím disciplinárního orgánu, či jinak umožní potrestanému obcházet trest, který mu byl uložen, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce, zákazem přestupů a hostování nebo odebráním soutěžních bodů, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 100 000 korun.“ V Drobného případě by se nejspíš jednalo o peněžitý trest.

Hořejšímu nehrozí nic, protože vystoupil z řad asociace.

Půjde o první rozhodnutí nově zvolené etické komise, která pracuje ve složení předseda Martin Holub, místopředseda Michal Štancl, členové Richard Baček, Ivan Courton a Václav Košňar. Komise je zatím pětičlenná, protože liga dodala ze dvou požadovaných jenom jednoho kandidáta, a to Berbrova obhájce Michala Sýkoru, který se v den valné hromady kandidatury vzdal.

Etikové zároveň otevřeli šetření v utkání I.B třídy Libušín - Velvary B (5:4), které mělo silně podezřelý závěr. Hosté, kterým na konci sezony už o nic nešlo, nečinně přihlíželi útočným akcí domácích, kteří potřebovali k záchraně tři body.

Povedlo se, ale komise se bude zúčastněných ptát.

Hořejší: tři viny a trest

O co jde v kauze Jana Hořejšího? Etická komise na základě policejních odposlechů shledala tehdejšího sekretáře Řídící komise pro Čechy vinným ve třech případech. V lednu 2022 mu udělila úhrnný trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu 4 let a pokutu ve výši 25 000 korun.

Hořejší podle etické komise:

a) dne 6. 6. 2019 předal úplatek ve výši nejméně 100 000 korun od pana Romana Rogoze panu Robertu Hájkovi v souvislosti s ovlivněním utkání Živanice - Vyšehrad hraným dne 1. 6. 2019,

b) dne 26. 6. 2020 při osobní schůzce ovlivnil rozhodčího Jiřího Musila, aby utkání Vlašim - Vyšehrad rozhodoval ve prospěch Vyšehradu,

c) dne 12. 5. 2019 se sešel s rozhodčími Martinem Hányšem, Lukášem Nehasilem a Janem Aubrechtem a zadal jim za přítomnosti Romana Rogoze pokyny spočívající v ovlivnění utkání Štěchovice - Vyšehrad.

Proto stopka na čtyři roky a pokuta. Asociace na základě tohoto verdiktu rozvázala s Hořejším, svým zaměstnancem, pracovní poměr. O jeho oprávněnosti stále probíhá soud.

Mezi obžalovanými u „Berbrova“ soudu v Plzni v kauze Šváb se Hořejší neobjevil.