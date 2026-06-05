Potlesk pro Koubu, Kuka o Maldinim i „nekonečný“ sud. Legendy pokřtily Stříbrnou cestu
Dokumentární film z dílny deníku Sport v koprodukci s Canal+ Sport má po exkluzivní předpremiéře. Na čtvrteční slavnostní promítání Stříbrné cesty: Příběh generace Wembley dorazili i aktéři mistrovství Evropy 1996, na kterém čeští fotbalisté pod vedením trenéra Dušana Uhrina staršího prošli až do finále. Před diváky vystoupili Pavel Kuka, Radek Bejbl, Ladislav Maier, Petr Kouba a Karel Poborský.
Legendy rozdávaly podpisy, fotily se s fanoušky. Pochopitelně se podělily také o vzpomínky na historický evropský šampionát v Anglii. „Bylo to splnění veškerých klukovských snů,“ zdůraznil Kuka. „Finále, nástup, celý ceremoniál. Byl to obrovský zážitek, na který nikdo a nikdy nezapomeneme,“ pokračoval ve vyprávění.
Dostalo se i na úsměvné příběhy. Maier, na turnaji brankář až číslo tři, označil za možná nejlepšího hráče na turnaji Portugalce Luise Figa. „Paolo Maldini,“ vybral Kuka jiné jméno. Moderátor Adam Nenadál s úsměvem prohodil: „Toho jste v zápase motali, ne?“ Bývalý český reprezentant pohotově odpověděl: „My motali každýho.“
A že měl národní tým na hotelu sud s pivem? „Bylo jich víc,“ smál se Kuka. „Bylo hezky, stál u bazénu a mizelo to rychle,“ doplnil. „Bylo to nekonečný. Nestarali jsme se o to jen my hráči, ale i realizační tým,“ přihodil Bejbl, který po turnaji přestoupil do Atlétika Madrid. Kuka mohl stejně jako Poborský zamířit do Manchesteru United. „Nedokázal jsem se vytrhnout ze svého komfortu, který jsem měl v Německu,“ vysvětlil po letech s tím, že zpětně by se pravděpodobně rozhodl jinak.
Velkou pozornost si už před promítáním filmu vysloužil legendární gólman Kouba. „Bez něj bychom do finále nepostoupili,“ shodli se všichni aktéři. Kuka dokonce si vzal mikrofon a řekl: „Byl to nejlepší gólman, proti kterému jsem ve své kariéře hrál.“ Diváci Koubu rovněž ocenili, stejně tak při záběrech z prohraného finále ve Wembley, kdy inkasoval od Němců smolný gól.
Dokumentární film z dílny deníku Sport v koprodukci s Canal+ Sport vznikl totiž u příležitosti 30. výročí turnaje, na kterém česká reprezentace brala stříbro. Ve filmu exkluzivně vystupují všichni klíčoví hráči tehdejšího mužstva – Poborský, Pavel Nedvěd, Patrik Berger nebo Vladimír Šmicer.
Snímek vypráví příběh o stvoření nové generace a sleduje zásadní situace z nové perspektivy. „Jsem si říkal: Sakra, co dělá?“ komentoval Berger Poborského legendární lob. Jde se do detailu i u dalších známých momentů, mezi které patří Šmicerova svatba, roztržka mezi Bergerem a trenérem Dušanem Uhrinem starším nebo divoký zápas s Ruskem.
„Chtěli jsme zachytit nejen to, co se dělo na hřišti, ale i atmosféru doby. Pro řadu fanoušků byl výjezd do Anglie první cestou na Západ, pro hráče zase první šancí ukázat se světu pod českou vlajkou. V dokumentu nabízíme širší pohled na fotbalová 90. léta, zajímá nás i kultura nebo hudba,“ přiblížil režisér David Randuška z deníku Sport.
Diváci uvidí oficiální záběry ze zápasů i osobní vzpomínky hráčů na cestu turnajem. „Přímo pro tento dokument vzniklo nově přibližně patnáct několikahodinových rozhovorů a některé byly velmi emotivní. Natáčelo se i v Anglii, kde došlo k dojemnému setkání Poborského a lady Mileny Grenfell-Baines nebo prohlídce slavného hotelu v Prestonu,“ doplnil výkonný producent filmu a šéfredaktor deníku Sport a webu iSport Lukáš Tomek.
„EURO v roce 1996 bylo milníkem naší fotbalové historie. Proto když nás oslovili kolegové z redakce iSportu ke spolupráci na novém dokumentu Stříbrná cesta, ani minutu jsme neváhali. Máme radost, že film svými postřehy a vzpomínkami vyšperkovali účastník turnaje a současně hlavní fotbalový expert CANAL+ Sport Karel Poborský a taky vedoucí naší fotbalové redakce Karel Häring,“ uvedl Jiří Hošek z Canal+ Sport.
Dokumentární film Stříbrná cesta: Příběh generace Webley sledujte na webu iSport a na Canal+ Sport.
Připomeňte si český úspěch EURO 1996 po 30 letech