Přehlídka hvězd na pohřbu italské legendy (†66). V Miláně vyrazily do ulic davy fanoušků
Řada bývalých spoluhráčů i soupeřů se dnes v Miláně rozloučila s italskou fotbalovou legendou Francem Baresim, který minulý týden zemřel ve věku 66 let po dlouhé nemoci. U basiliky Svatého Ambrože se sešlo i množství fanoušků s transparenty a červeno-černými dresy AC, s nímž někdejší obránce spojil celou dvacetiletou kariéru a byl jeho dlouholetým kapitánem.
Na pohřbu jedné z nejvýraznějších postav úspěšné éry italského fotbalu z 80. a 90. let minulého století nechyběly další klubové ikony - Paolo Maldini, Marco van Basten, Clarence Seedorf, Roberto Baggio či Alessandro Costacurta. Přišel i bývalý trenér AC Fabio Capello.
Baresi, jenž nosil kapitánskou pásku i v národním týmu, byl mistrem světa z roku 1982. V reprezentaci odehrál 82 zápasů. S AC Milán třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Serii A. Po ukončení kariéry v roce 1997 klub vyřadil jeho číslo 6 z užívání, stejné pocty se později dostalo už jen Maldinimu a jeho trojce.
Loni se Baresi podrobil operaci plic a zahájil onkologickou léčbu. V únoru se objevil s olympijskou pochodní na zahájení zimních her v Miláně.