Messi a Ronaldo v jednom týmu? Internetem se šíří výmysl, ale Tévez má šanci
Na sociálních sítích se rozšířila falešná zpráva, že Carlos Tévez již potvrdil účast Messiho i Ronalda na své prosincové rozlučce.
Bývalý útočník se nicméně netají přáním dostat obě fotbalové legendy do jednoho týmu na slavný stadion La Bombonera.
Tévez patří k pár vyvoleným, kteří hráli s oběma hvězdami – s Ronaldem v Manchesteru United a s Messim v argentinské reprezentaci.
Fanoušci po celém světě o tom sní dvacet let a konečně by se mohli dočkat. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo by mohli nastoupit bok po boku v jednom týmu. Historický okamžik může nastat v plánované rozlučce s kariérou útočníka Carlose Téveze. „Dáme je dohromady,“ prohlásil někdejší spoluhráč obou legend před časem. Jistota ovšem zatím není.
Tohle by byla velkolepá tečka za kariérou vynikajícího forvarda. Sám vítěz Ligy mistrů, Copa Libertadores, olympijských her, anglické, italské, brazilské či argentinské ligy však možná nebude hlavním lákadlem.
Už před časem totiž Carlos Tévez prohlásil, že se bude snažit dostat své dva nejslavnější spoluhráče do jednoho mužstva. Pokud vše vyjde podle plánu, bude jen vedlejším chodem své vlastní akce na legendárním stadionu La Bombonera, kde odchovanec místní Bocy Juniors začínal i končil aktivní kariéru.
V posledních hodinách se po sociálních sítích začala šířit citace, že Tévez účast obou legend potvrdil. Fanoušci ve velkém oslavují, ovšem jeho slova jsou naprosto smyšlená, takže na případné potvrzení si musíme ještě počkat.
Kdo jiný než Tévez?
Dvě největší fotbalové postavy 21. století a dost možná i nejlepší hráči všech dob stejný dres ještě nikdy neoblékli, a to ani v exhibičním zápase. Právě Tévezova rozlučka, naplánovaná na prosinec letošního roku, dává fanouškům velkou naději, protože málokterý fotbalista má s oběma rivaly tak velkou společnou minulost.
S Ronaldem odkopal dvě sezony na Ostrovech, když dva roky nastupovali za Manchester United, než se Argentinec kontroverzně přesunul k modrému rivalovi do City.
Společně se objevili na hřišti přesně osmdesátkrát a obě sezony završili finálovým zápasem Champions League. Poprvé slavili po penaltovém triumfu nad Chelsea, o rok později padli proti Barceloně. Ironicky vstřelil poslední gól při jejich společném pobytu na hřišti v jednom mužstvu právě Messi.
S osminásobným vítězem Zlatého míče se Tévez zná velmi dobře z reprezentace, kde společně za víc než deset let nastoupili do 47 duelů, včetně mistrovství světa 2006 a 2010.
Na Tévezově rozlučce by se mělo objevit zhruba 60 hvězdných fotbalových jmen. Budou mezi nimi i Messi s Ronaldem?