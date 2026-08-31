Messi oznámil konec v reprezentaci: Láme mi to srdce, ale přišel správný okamžik
Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. Osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího hráče světa oznámil své rozhodnutí na instagramu.
Messi odehrál za Argentinu 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Posledním zápasem v národním týmu pro něj bylo finále světového šampionátu v Americe, v němž Jihoameričané podlehli 0:1 po prodloužení Španělsku. Na začátku srpna se také musel vyrovnat s rodinnou tragédií - zemřel mu otec Jorge v 68 letech.
„Po té době, která uplynula od prohraného finále, a dlouhém zvažování chci oznámit, že končím v národním týmu. Je to bolestivé rozhodnutí, ale je načase,“ uvedl Messi. „Moje kariéra se pomalu uzavírá a tohle mě hluboce zasáhlo. Přísahám, že jsem odevzdal reprezentaci vždycky úplně všechno, nejen v posledních letech, kdy jsme vyhráli vše, co se dalo. Děkuji, Bože, že jsem se narodil jako Argentinec,“ přidal.
Jeden z nejlepších fotbalistů historie debutoval v reprezentaci v listopadu 2005 a dlouho s ní čekal na velkou trofej. Jihoamerický šampionát ovládl s Argentinou až v roce 2021, o rok později následovalo zlaté mistrovství světa. Messi je jediným hráčem, který vyhrál MS do 20 let, olympijské hry a seniorský světový šampionát.
„Vždycky jsem s hrdostí nastupoval v reprezentačním dresu, už nemám, co bych mu více odevzdal. Na šanci navíc čekají další skvělí, mladší hráči. Děkuji všem za neuvěřitelnou podporu, jaké se mi během těch 20 let dostávalo. Rodině, spoluhráčům, trenérům za všechny ty nezapomenutelné okamžiky,“ napsal hráč Interu Miami.