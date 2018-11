Prospal se rozvášnil: Strašný, ty vole! Obleču se sám, zavolám Dvořákovi

Budějovice se v tabulce Chance ligy drží na druhém místě, na vedoucí Jihlavu už ale ztrácí osm bodů. Kromě nečekaných porážek v Benátkách či s Třebíčí jim situaci zkomplikovala i administrativní chyba. Nedávné vítězné zápasy na Kladně (3:2) a v Ústí nad Labem (4:0) totiž byly Jihočechům kontumovány kvůli nasazení vyššího počtu starších hráčů, než pravidla umožňují.

A pondělní souboj s Frýdkem-Místkem výsledkovou krizi prohloubil. „Moje hodnocení? Strohý. Když nehraješ šedesát minut, nemůžeš vyhrát zápas. Nikam jsme nemuseli cestovat, netrávili jsme celý den v autobuse, takže bychom na začátek měli být maximálně připravený. A co se stane? Bum, vletíš tam a dostaneš zase góla – 0:1,“ nechápal Prospal.

Budějovice pak sice dokázaly srovnat, na začátku druhé třetiny ale opět dvakrát inkasovaly a tohle manko už smazat nedokázaly. Právě vstupy do jednotlivých částí hry Jihočechům v poslední době vůbec nevychází.

„Strašný, je to strašný. Já už nevím, koho bych našel, abych tam dal na ty první střídání. To je prostě strašný!“ opakoval naštvaný Prospal. „Já se možná snad ještě obleču sám, ty vole, nebo já nevím… Nebo zavolám Dvořákovi na Floridu, aby mi sem přišel odehrát první střídání. Nebo Ferencovi vole, někam do Kanady, bůh ví, kde bydlí. To je samozřejmě vtip, ale je to prostě strašný,“ rozhodil trenér Motoru rukama a připomněl bývalé úspěšné spoluhráče.

„Poslední minuty třetin, vstupy do třetin a do zápasu – vždyť na tom tolik záleží. Potřebuješ hráče, kteří chtějí hrát s pukem, vždycky to začíná u těch nejlepších,“ zlobil se Prospal. Na několik vynucených absencí v kádru se rozhodně nehodlá vymlouvat. „To, že máš zranění a nemoci, to je prostě součást. Prochází si tím každý mančaft. Nejde žehrat na to, že nemáš někoho v sestavě,“ upozornil.

Špatnou bilanci z posledních týdnů budou Budějovičtí moct vylepšit už ve středu na ledě jedenácté Poruby, o víkendu pak mají na programu atraktivní duel se Vsetínem. A Prospal ví, že jeho tým nečeká nic lehkého. „Nejezdí sem žádní nazdárci. Když urazíš hokejovýho pána boha a nejsi připravenej, nemůžeš vyhrát,“ podotkl zklamaně po souboji s Frýdkem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:04. Karabáček, 26:03. Endál, 50:42. Šimánek Hosté: 03:33. Novotný, 20:57. Christov, 25:00. Novotný, 48:09. Martynek Sestavy Domácí: Strmeň (Da. Svoboda II) – Kutlák (C), Fillman, Pýcha, Pavlin, Vydarený (A), Plášil – M. Novák, Dančišin, Endál – Čermák (A), Doktor, Babka – Beránek, Šimánek, Heřman – R. Přikryl, Z. Doležal, P. Novák – Karabáček. Hosté: L. Daneček (Hlaváč) – Husák, Adámek, Žovinec, Matyáš, Zahradníček, Bartko, Haman – Martynek (C), Novotný, Kofroň – Christov, Hladonik, Rudovský – J. Kalus, Peterek, Klimša (A) – Raška, Kaukič, Motloch. Rozhodčí Doležal, Micka – Štofa, Beneš Stadion Budvar aréna