Seemanová poplave na MS finále: Chci se poprat a ukázat, že máme rychlý holky!

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Přichází den velké šance plavkyně Barbory Seemanové. Na mistrovství světa v Singapuru zaplavala své nejrychlejší semifinále vrcholných akcí a výkonem 1:55,63 minuty postoupila do boje o medaile ze čtvrtého místa, se ztrátou 11 setin na třetí Novozélanďanku Eriku Fairweatherovou. Byl to jeden z nejrychlejších časů její kariéry. „Dává mi to určitě sílu,“ usmívá se Seemanová před středečním finále (13.18, PP ČT sport).

Na světovém šampionátu oslavují Američanku Katie Ledeckou, která na patnáctistovce kraulem získala rekordní sedmnáctou individuální medaili na MS. Rumunského fenoména 200 metrů kraul Davida Popovice. Nebo Australanku Kaylee McKeownovou, která časem 57,16 na 100 metrů znak porazila světovou rekordmanku Regan Smithovou a jen o tři setiny zaostala za jejím historickým výkonem. Svou hrdinku má i Česko. Barbora Seemanová poplave ve středu o přelomovou medaili v olympijské disciplíně.

Vloni na MS v Dauhá vám v menší konkurenci scházelo k medaili 13 setin. Fanoušci určitě doufají, že teď to vyjde…

(směje se) „To je super, ať doufají. Já taky někdy budu doufat. Dauhá ani nevím, kdy bylo. Je to nový závod. Chci se poprat s holkama a ukázat jim, že v Česku máme rychlý holky. A určitě jim to nedám zadarmo!“

Jak jste se semifinále spokojená?

„Bylo to o moc lepší než ráno, jelo se mi to docela fajn. Závodila jsem s holkama, což mě strašně baví, měla jsem v sobě hodně adrenalinu. Hodnotím to pozitivně, jsem ráda za ten čas. Jsem určitě ráda, že to bylo pod padesát šest. Věděla jsem, že naše semifinále bude hodně rychlé. Určitě jsem se chtěla držet v popředí, věděla jsem, že holky pojedou rychlý čas. Chtěla jsem se jich držet.“

Co si vyčítáte v ranní rozplavbě?

„Myslím si, že první závod na šampionátu je pokaždé nervózní. Člověk si potřebuje zkusit bazén, atmosféru. U mě to tak ráno bylo, byla jsem poměrně nervózní. Ale to tak asi má být. Jsme na světě. Bylo by něco špatně, kdybych nebyla. Teď jsem byla každopádně mnohem uvolněnější a opravdu jsem si to užívala od prvního momentu, kdy jsem přišla do call roomu.“

V Singapuru nejsou dvě loňské olympijské medailistky, Ariarne Titmusová a Siobhán Haugheyová, berete přesto další finále jako potvrzení kvality?

„Určitě. Beru to jako akci po akci. Každé finále, kam se na světové úrovni dostanu, je pro mě velký úspěch. Určitě si ho vážím a užívám si ho. I když tady chybí jména, tak časy, které se tady plavou, jsou kvalitní. Osm nejlepších je v desetinách. I když tady nejsou ta nejlepší jména, tak je to prostě nasekaný.“

Co vám říká, že máte za sebou nejrychlejší semifinále svých vrcholných závodů?

„Dává mi to určitě sílu, sebejistotu. Ale furt vidím, že holky jsou o level jinde. Stojím spíš nohama na zemi, ale vím, že mám na to být na nějakém levelu. Takže se snažím to prodávat.“

Půjdete do finále úplně na krev, nebo zbude místo na taktiku?

„Správná varianta je závodit s holkami. Ve finále už se nepočítá čas, tam je to úplně jedno. Tam už se jede na to, kdo dokáže dohmátnout první.“

Takže půjdete podle vaší filozofie rozbít bazén?

(úsměv) „Jako vždy!“

Nejvíc zlatých medailí na MS (individuální disciplíny)

17 - Katie Ledecká (USA)

15 - Michael Phelps (USA)

14 - Sarah Sjöströmová (Švéd.)

11 - Sun Jang (Čína)

10 - Ryan Lochte (USA)

Seemanová ve finále (200 metr kraul)

OH 2021: 6.

MS 2024: 4.

OH 2024: 6.

Nejlepší časy Seemanové na 200 metrů kraul

1:55,12 - Londýn 2024

1:55,37 - ME Bělehrad 2024 (finále)

1:55,45 - OH Tokio 2021 (finále)

1:55,47 - OH Paříž 2024 (finále)

1:55,59 - Rotterdam 2023

1:55,63 - MS Singapur 2025 (semifinále)

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Singapuru:

Bazénové plavání:

Finále - muži:

200 m v. zp.: 1. Popovici (Rum.) 1:43,53, 2. Hobson (USA) 1:43,84, 3. Murasa (Jap.) 1:44,54, 4. Hwang Sun-u (Korea) 1:44,72, 5. Sieradzki (Pol.) 1:45,22, 6. D'Ambrosio (It.) 1:45,27.

100 m znak: 1. Coetze (JAR) 51,85, 2. Ceccon (It.) 51,90, 3. Ndoye-Brouard (Fr.) 51,92, 4. Kos (Maď.) 52,20, 5. Morgan (Brit.) 52,37, 6. Kolesnikov (Rus.) 52,38.

Ženy:

1500 m v. zp.: 1. Ledecká (USA) 15:26,44, 2. Quadarellaová (It.) 15:31,79, 3. Pallisterová (Austr.) 15:41,18, 4. Li Ping-ťie (Čína) 15:49,54, 5. Kirpichnikovová (Fr.) 15:57,40, 6. Johnsonová (Austr.) 16:02,45.

100 m znak: 1. McKeownová (Austr.) 57,16, 2. Smithová 57,35, 3. Berkoffová (obě USA) 58,15, 4. Masseová (Kan.) 58,42, 5. Pcheng Sü-wej (Čína) 59,10, 6. Mahieuová (Fr.) 59,48.

100 m prsa: 1. Elendtová (Něm.) 1:05,19, 2. Douglassová (USA) 1:05,27, 3. Tchang Čchien-tching (Čína) 1:05,64, 4. Suzukiová (Jap.) 1:05,78, 5. Čikunovová (Rus.) 1:06,04, 6. Bottazzová (It.) 1:06,06.

Semifinále s českou účastí:

Ženy:

200 m v. zp.: 1. Weinsteinová (USA) 1:54,69, ...4. Seemanová (ČR) 1:55,63 - postoupila do finále.

Skoky do vody:

Ženy - 3 m prkno synchro: 1. Čchen I-wen, Čchen Ťia (Čína) 325,20, 2. Harperová, Mewová Jensenová (Brit.) 298,35, 3. L. Cuevaová, M. Cuevaová (Mex.) 294,36, ...v kvalifikaci 17. Jelínková, Medková (ČR).

Muži - 10 m věž synchro: 1. Čcheng C'-lung, Ču C'-feng (Čína) 429,63, 2. Šlejcher, Ternovoj (Rus.) 428,70, 3. Tyler, Hedberg (USA) 410,70.