Buchtele přišel o závěr sezony kvůli mononukleóze, teď je zpátky: Byl jsem vycuclý jako zombík

Play off, vrchol sezony, v němž se chce každý hokejista předvést. Právě o něj přišel v uplynulé sezoně ostřílený útočník Jan Buchtele. V závěru základní části ze sestavy Mladé Boleslavi zmizel a nevrátil se do ní ani ve vyřazovacích bojích. Na vině byly vleklé problémy s mononukleózou. „Byl jsem hrozně unavený, vstal jsem, prošel se po zahradě a mohl si jít znovu lehnout,“ popisuje pětatřicetiletý forvard na startu přípravy na ledě.

Poslední zápas odehrál 21. února symbolicky na ledě Sparty, jejíž dres oblékal v předešlých jedenácti sezonách. Od té doby fanoušci neviděli Jana Buchteleho na ledě. Opora týmu mohla sledovat cestu spoluhráčů do čtvrtfinále jenom v televizi a později z tribuny stadionu. „Od půlky února až do května jsem byl úplně vypnutý. Tahle sezona je z pohledu hodnocení asi nejtěžší,“ přiznává po překonání obtíží zkušený hokejista.

Sezona ale nebyla až do příchodu nemoci špatná. Ve 40 zápasech jste dal 11 gólů.

„Když nebudu koukat na onemocnění, sezonu bych hodnotil hodně pozitivně. Začátek jsem měl trochu přibrzděný, nemohl jsem se trefit, ale herně a díky výsledkům týmu jsem se cítil fakt dobře. Do propuknutí nemoci to hodnotím jako dobrou sezonu.“

Kdy jste přišel na to, že vás skolila právě mononukleóza?

„Nejdřív chvíli trvalo, než se to úplně identifikovalo. To bylo v období, kdy probíhal závěr základní části. Pořád byla nějaká naděje, že bych třeba mohl naskočit, furt jsme to živili. Jakmile jsme ale odkryli tohle onemocnění, bylo jasné, že nenaskočím. Nešlo to ani nijak urychlit. Existuje na to jenom klid a úprava stravy. Čekal jsem, až to odezní, pak už bylo jasné, že do play off nenaskočím.“

Nezbývalo vám než ležet v posteli?

„Začátek byl šílený, hůř jsem se popravdě asi necítil. Byl jsem hrozně unavený, vstal jsem, prošel se po zahradě a mohl si jít znovu lehnout. Byl jsem vycuclý jak zombík. Tohle nejhorší období trvalo tak čtrnáct dní nebo tři týdny, pak už se to pomaličku zlepšovalo. Nebylo to ale takové, že bych se hned šel proběhnout a cítil se líp. Spíš to bylo na bázi, že jsem zvládal běžný život, aniž bych si šel hned lehnout.“

Sledoval jste boje bruslařů v play off aspoň v televizi?

„Samozřejmě jsem kluky sledoval. Když to pak už šlo, snažil jsem se dojíždět na halu a byl jsem na zimáku. Z prvních zápasů jsem ale vydržel vnímat jenom dvě třetiny a pak už jsem cítil únavu. Co šlo, snažil jsem se tady být a kluky podpořit. Aby věděli, že jsem s nimi, i když jsem ve stavu, kdy nemůžu naskočit. Pro mě asi nejtěžší sezona. Člověk celé léto dře na to, aby hrál závěr. Já o něj poprvé přišel, poprvé za kariéru jsem play off nehrál. Bylo to něco nového a doufám, že už to nezažiju.“

Jak říká jeden pán, život jde dál

Psychicky asi hodně náročné, že? Snažil jste se vypnout při stráveném času s rodinou?

„To je druhá stránka věci. Jak jsem byl zavřený doma, měl jsem víc času na rodinu a na děti, které mě od negativních myšlenek odváděly. Mohl jsem si je víc užít. Děti byly rády, nejsou zvyklé, že jsem tak často doma. Když už jsem se cítil líp, taky jsem si to užíval. První dny byly fakt nejhorší, neměl jsem náladu vůbec na nic. Asi to vyzní blbě, ale ani na rodinu. Necítil jsem se vůbec dobře. Pak mi to naopak hrozně pomohlo, že se mnou byli a mohli jsme podnikat něco s dětmi. Na druhou stranu jsem takový, že na hokej furt myslím. Nebylo mi jedno, co se tady děje.“

Zasáhla nemoc i do přípravy na nadcházející sezonu?

„První výsledky, po nichž jsem mohl něco dělat, byly na konci dubna, takže to akorát vycházelo na začátek přípravy. Program jsem ale samozřejmě měl zezačátku upravený, protože jsem do toho nemohl chodit po hlavě, aby se to nevrátilo. Tři týdny jsem měl upravený program, pak už jsem začal trénovat naplno. Jel jsem od května až doteď víceméně bez pauzy. Bylo to dlouhé a náročné, ale už s vidinou, že budeme na ledě a vrátí se to do starých kolejí.“

Už se hodně těšíte na přípravné zápasy?

„Těším se hodně. Vím, že jsem dlouho nehrál, herní praxe asi chybět bude. Zase mi ale už není dvacet, takže vím, co od toho očekávat, a dokážu si to podle sebe upravit. Žádný problém to nebude.“

V přípravě i v prvním extraligovém kole nastoupíte proti kamarádovi Miroslavu Formanovi, který přestoupil do Kladna. Bude nezvyklé vidět ho v jiném než sparťanském dresu?

„Přesně tak, bude to hodně divné. Ale k hokejovému životu to patří. Jak říká jeden pán, život jde dál. Asi jsme si to s Mírou představovali trochu jinak, ale na to se nikdo neptá. Takhle to je, patří to k tomu.“

Jste pořád v kontaktu, i když už nejste spoluhráči?

„Určitě, i přes léto se vídáme a jsme ve spojení. Jsem na něj zvědavý v modrém dresu. Jak říkám, bude to divné, ale i on si po čase zvykne.“

JAN BUCHTELE