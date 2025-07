Sobotka: Odchod ze Sparty mě zklamal, je to pryč. Dynamo? Dal jsem i na Červuse

Stal se velkým letním přestupovým hitem. Jakmile Vladimír Sobotka uslyšel od lidí na Spartě, že se s ním dál nepočítá, v Pardubicích zbystřili. Pikantní přesun z jednoho velkoklubu do druhého byl rychle rozpečen i ukuchtěn. Osmatřicetiletý útočník a dlouholetá tvář pražského souboru se teď znovu několikátý rok po sobě porve o Masarykův pohár. Akorát už to bude jinde. U velkého rivala. Bývalý kumpán ze Sparty Michal Kempný se nechal slyšet, že Sobotka během pauzy hodně tvrdě trénoval, aby se v Dynamu rychle zapsal v co nejlepším světle. „Pravdou je, že jsem trénoval dost, tak snad to předvedu i na ledě,“ popřál si uznávaný útočník po úterním tréninku v pardubické enteria aréně, vůbec prvním společném nového týmu. „Dobrý trénink, užili jsme si ho. Nějaká hra, nějaká kondice, za mě ideální. Osobně se cítím dobře a připravený.“

Jak se zabydlujete v Pardubicích?

„Město jsem si ještě neprošel, sžívám se zatím s kabinou a klukama. Spoustu jich znám, v tomhle směru nebude žádný problém. A s těmi, které jsem doposud neznal, jsem se už seznámil a dál se budeme poznávat.“

Potěšilo vás, že laso Dynama přišlo prakticky záhy poté, co jste se rozloučil na Spartě?

„Nehledal jsem dlouho, to je pravda. Přišla nabídka, za níž jsem rád, a těší mě, že můžu hrát za Pardubice. Chci jim pomoci.“

Kvůli olympijské přestávce se extraliga rozjede v září v kalupu, jak se těšíte na rychlý rozjezd?

„Abych pravdu řekl, rozpis jsem ještě neviděl… (usmívá se) Mám za sebou teprve první trénink, osobně to mám nastavené tak, že jdu krok za krokem a soustředím se na to, abych se tu co nejrychleji zabydlel a s klukama dal postupně dohromady.“

Zůstal ve vás ještě nějaký dozvuk po konci ve Spartě, anebo už je vše spláchnuté?

„Žádná hořkost tam nebyla, pro mě je to dávno uzavřená kapitola, dál už to nechci řešit. Co jsem si k tomu chtěl říci, to jsem si řekl a dál se k tomu nemíním vracet. Myslím si, že na obou stranách je to uzavřené.“

Popíšete, jak velká výzva je vaše nová štace, kde se to kvalitními hokejisty a lídry jen hemží?

„Rozhodně se na to moc těším. Jak jsem zmínil, spoustu kluků tu znám a tým je velice dobře poskládaný. Lídrů je tu víc, což je jedině plus, půjde jen o to, jak si to celé sedne. To už si ale my zařídíme, aby kabina dobře fungovala. Abychom měli náležité vystupování jak v kabině, tak na ledě a byli co nejlepší.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Po spoustě let se potkáváte na klubové úrovni s Romanem Červenkou, půjde snadno navázat na někdejší spolupráci ve Slavii a krátce v Rapperswilu? Jak v kabině, tak na ledě.

„Určitě. Těším se moc, že si s Červusem po delší době zase zahraju. V mém rozhodování, kudy dál, sehrálo jistou roli, že tady Roman hraje. On byl první člověk, se kterým jsem o Pardubicích mluvil. Jak to tady funguje a jak se tu věci mají. Slyšel jsem jen pozitivní věci a velká doporučení.“

Roman Červenka nyní lehce laboruje se zdravím, jak drží tělesná schránka vám? Pořád v pohodě?

„Samozřejmě, že věk je trochu znát, ale nepřemýšlím nad tím. Jdu den ode dne, nějakou dobu jsem trénoval, tělo drží, jsem spokojený.“

Michal Kempný zmiňoval, že jste při suché přípravě tvrdě dřel a měl výživné léto. Sedí to?

„Snad to předvedu na ledě… (usmívá se) Pravdou je, že jsem trénoval dost, tak snad se to ukáže.“

Váš bývalý parťák mi říkal, že jste ho do Pardubic lákal. Bylo to v rovině hecování, anebo šlo o skutečné lanaření?

„Nějakým způsobem jsme se o tom bavili, zmínka proběhla. Kempy na Spartě skončil, ale byl rozhodnutý odejít do Švédska. Tím to skončilo.“

Jaké to bude, až na podzim nastoupíte v mistráku proti Spartě?

„Nějaký čas jsem tam strávil, takže to rozhodně bude z obou stran vyhecovaný zápas, na který se těším. Když jsem byl na Spartě, vždycky to bylo proti Pardubicím vyostřené a chtěli jsme je porazit. Teď zase budu chtít porazit Spartu. Stejně jako každý jiný tým.“

Jaká reakce od sparťanských fans podle vás přijde při prvním vzájemném duelu?

„Nechávám to být. Odešel jsem, tím to končí. Jak to říct… Byl jsem zklamaný, že jsem odešel, ale takový je hokej, s tím se nedá nic dělat.“

Do Pardubic budete dojíždět z Prahy a občas zde přespávat?

„Zatím s Mikym (Ondřejem Miklišem) dojíždíme, máme to sem hodinu cesty, ale to určitě nepůjde každý den. Hledáme byt, budeme se snažit něco najít, abychom hlavně po zápasech a v únavě nemuseli jezdit do Prahy. Uvidíme, jak se domluvíme.“

Kouč Filip Pešán zmiňoval, že bude velkou výzvou sladit všechny hráče dohromady. Souhlasíte s jeho postřehem?

„Rozhodně. Každý hrát si musí uvědomit, proč tady je, za jakým cílem. Na nás v kabině bude říci si, jak je třeba vystupovat na ledě a jak hrát. S tím musí každý počítat a osobně k tomu i přistoupit. Jako profesionál.“

Coby dlouholetý lídr Sparty míníte rychle převzít úlohu tahouna i v Pardubicích, anebo necháte těmto věcem přirozený vývoj?

„Bude záležet na trenérovi. Já se budu snažit odvádět nejlepší práci, která se po mně bude chtít a uvidí se. Přišel jsem do Pardubic udělat úspěch a budu se o něj rvát. Takhle to mám v hlavě nastavené.“