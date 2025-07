Slovan pohltila nervozita: Střihavka ji čekal, Kováč zvedl hlas. Co je s Krollisem?

Nová hymna, kupa nových (a drahých hráčů), vysoké ambice. Vcelku hezky zaplněný stadion U Nisy přivítal poprvé v sezoně milovaný Slovan, ale… Už po třiceti minutách se z ochozů ozýval pískot. Liberečtí si proti odepisovaným Pardubicím bezcílně přihrávali, ztráceli v soubojích, nepřesně nakopávali. První šance se stadion dočkal až ve 43. minutě. A to samé se opakovalo ve druhé půli, přestože už se domácí chopili vedení. Nejistý projev se nesetkal s dobrými ohlasy.

„V Olomouci by nám tohle asi na výsledek nestačilo,“ přikývl střídající útočník Lukáš Letenay. I díky němu se nakonec Slovan dokodrcal k výhře 2:1 – Slovák naskočil na Hlavatého centr a zavěsil jen tři minuty po krásné vyrovnávací trefě Vojtěcha Patráka z přímého kopu.

„Tři minuty? Nechápu to. Z euforie přímo do inkasované branky,“ povzdechl si David Střihavka. Cítil, že na bodovou loupež jeho hráči měli. „Věděl jsem, že doma budou nervózní. Tak nějak jsme cítili, že v Boleslavi to dohnali na poslední chvíli, je to cítit z médií i veřejného prostoru, že je na týmu tlak. Potvrdilo se to. Viděl jsem, že i trenéři byli na lavičce hodně emotivní.“

„Souhlasím, nervozita byla obrovská,“ přiznal Radoslav Kováč. „Kazili jsme, hráli jsme pomalu, vůbec se mi to nelíbilo. Hodně jsem v kabině zvýšil hlas. A pískot z ochozů? Diváci na to mají právo, nelíbilo se to prostě nikomu. Od začátku asi čekali dominanci, ale ta nepřicházela,“ doplnil.

Je na čem pracovat, ví Kováč

O přestávce musel sáhnout k radikálním změnám. Dle jeho představ nehrál kapitán Lukáš Masopust ani kanonýr Raimonds Krollis. Oba měli problémy v přípravě – zatímco exslávistický univerzál vypadával z tréninku, lotyšského útočníka trápila záda. Ještě nejsou týmu schopni odevzdat sto procent.

A tak se šance chopil právě Letenay, který navázal na gól žolíka Lukáše Maška z minulého kola. Fyzicky je na tom momentálně lépe než zimní posila z Itálie. „Krollis to má těžké, trenéři po nás chtějí vysoké tempo a nasazení. Na druhou stranu, když se on dostane do šance, vždy dá gól. Jsme si hodně podobní, ale v něčem se trochu lišíme. A to něco možná dnes rozhodlo zápas,“ pravil šťastný střelec.

Slovan tak zažívá stejný start do sezony jako v minulém ročníku. Dva zápasy, čtyři body, ale herně to stále není ono. Do klubu putovaly desítky milionů a nezbývalo moc k tomu, aby Patrákův přímý kop poslal domácí do deprese. Stejně tak chybělo málo i v Mladé Boleslavi. Maličkosti a vydřené body zatím hrají pro Slovan, to však nemusí trvat věčně. „Je na čem pracovat. Ve všech atributech hry. Ale věřím, že tyhle tři body klukům dají potřebné sebevědomí,“ myslí si Kováč.

